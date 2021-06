Le gouvernement du Québec accorde près de 600 000 $ pour protéger les milieux hydriques et les écosystèmes aquatiques

QUÉBEC, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde des subventions totalisant près de 600 000 $ pour 12 projets retenus dans le cadre du troisième appel à projets du Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau (PSREE). Ce programme est issu du plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030.

L'objectif de ce programme est de favoriser une meilleure gestion des ressources en eau et de mieux protéger les milieux hydriques et les écosystèmes aquatiques. Parmi les 12 projets retenus, citons :

Cinq projets d'acquisition de connaissances;

Quatre projets de sensibilisation et d'information;

Trois projets d'infrastructures.

Concrètement, ces projets se traduiront, par exemple, par l'installation d'une station de lavage pour les embarcations légères, la conservation des habitats du méné d'herbe et du brochet maillé, la mise en place d'un suivi environnemental du ruisseau Roy et la mise en réseau de six comités locaux du bassin versant de la Yamaska. Ils se dérouleront dans six régions administratives, soit la Capitale-Nationale, l'Estrie, l'Abitibi-Témiscamingue, la Chaudière-Appalaches, les Laurentides et la Montérégie.

Le PRSEE s'adresse aux acteurs de l'eau du Québec identifiés comme responsables de la mise en œuvre d'une action dans les plans directeurs de l'eau et les plans de gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent, tels les établissements de recherche, d'enseignement et de santé, les municipalités, les organismes de bassins versants et les organismes coordonnateurs des tables de concertation régionales.

Citation :

« Il est important de protéger et de bien gérer notre eau, cette richesse collective irremplaçable. Je suis heureux de voir que les acteurs du secteur de l'eau se sont mobilisés une fois de plus pour proposer des actions concrètes qui permettront, grâce à l'appui du Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau, de préserver ou de restaurer des milieux hydriques et des écosystèmes aquatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le PRSEE découle plus précisément de la mesure 7.3.1 « Mettre en place un programme de soutien régional aux enjeux de l'eau » du plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030.

Aucun appel à projets n'est prévu en 2021 ni à l'hiver 2022.

Liens connexes :

Pour consulter la page Web du Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau et le tableau détaillant les 12 projets : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/psree/index.htm .

. Pour prendre connaissance de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 : www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Source : Claude Potvin, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, 418 521-3911; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991

Liens connexes

http://www.environnement.gouv.qc.ca/