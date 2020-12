Le gouvernement du Québec accorde près de 400 000 $ à 6 entreprises de la presse d'information écrite

QUÉBEC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, accorde un montant total de 389 355 $ en subventions à 6 entreprises dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite. Cette aide concrète assurera la transformation des modèles d'affaires de ces entreprises et soutiendra leur virage numérique.

Bonifié en octobre 2019, le Programme comprend 3 appels de projets en 2020-2021. Rappelons qu'en novembre dernier, près de 1,3 M$ en subventions a été accordé à 7 entreprises dans le cadre du premier appel de projets. À la suite de ce deuxième appel de projets, c'est donc un total de 34 titres répartis dans 8 régions du Québec, dont 2 à portée nationale, qui ont bénéficié du programme.

Le soutien financier annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Québec porte à un total de 4 572 403 $ en subventions accordées, dans le cadre de ce programme, aux entreprises de la presse d'information écrite, et ce, depuis l'annonce du plan d'aide pour soutenir les médias écrits du Québec en octobre 2019. À cette somme s'ajoutent celles octroyées dans le cadre des autres mesures du plan d'aide pour soutenir les médias écrits du Québec.

Le Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite permet aux entreprises et à certains organismes de regroupement d'entreprises de presse et de médias communautaires de recevoir une aide financière pouvant aller jusqu'à 400 k$ pour la réalisation de projets en phase avec le contexte numérique. Les entreprises de presse d'information écrite ayant un chiffre d'affaires de moins de 5 M$ peuvent aussi bénéficier d'une aide maximale de 30 k$ pour réaliser des études et établir un diagnostic en lien avec le contexte numérique.

Citation :

« C'est une priorité pour notre gouvernement de soutenir les projets d'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite. C'est dans cet esprit que nous avons bonifié notre programme d'aide, et ce, bien en amont du rapport de la commission parlementaire sur l'avenir des médias, qui a été publié récemment. Nous avons agi rapidement devant l'urgence de la situation dans laquelle se trouvaient plusieurs médias de la presse écrite. Après le soutien à sept entreprises annoncé en novembre dernier, l'aide concrète promise aujourd'hui permettra à six autres entreprises de poursuivre leur mission d'informer les citoyens tout en demeurant compétitives dans le contexte numérique. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Fait saillant :

Le soutien financier accordé pour le troisième appel de projets du programme sera annoncé en 2021.

