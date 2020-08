Le gouvernement du Québec accorde près de 3,9 M$ à l'Usine C

QUÉBEC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer une aide financière de près de 3,9 M$ à l'Usine C, un organisme culturel offrant une programmation composée d'œuvres hybrides, au croisement du théâtre, de la danse, de la musique et des arts médiatiques.

Allouée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, cette somme servira à la rénovation et à la mise aux normes de cette infrastructure culturelle d'envergure, en permettant notamment le remplacement des systèmes mécaniques, l'amélioration de l'accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite, le remplacement d'équipements désuets de même que le réaménagement de la salle de répétition dans un espace convenant mieux à la pratique artistique. Avec cet appui financier, l'Usine C pourra poursuivre ses activités de manière performante, et ce, sans risque d'interruption.

Citation :

« En contribuant à l'amélioration d'institutions culturelles comme l'Usine C, votre gouvernement montre sa volonté de soutenir la vitalité culturelle de Montréal. Les sommes consenties permettront à l'Usine C de mieux accueillir les artistes et le public tout en contribuant à maintenir l'intégrité du bâtiment et à garantir la sécurité de celles et ceux qui le fréquentent. L'Usine C poursuivra ainsi sa mission de présenter des œuvres avant-gardistes et de soutenir la culture émergente. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

