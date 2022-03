Le gouvernement du Québec accorde près de 193 000 $ à Cowansville pour des travaux sur la digue Mitch-Bédard

COWANSVILLE, QC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 192 621 $ à la municipalité de Cowansville, dans le cadre du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN), pour la réalisation de travaux de modification de la structure de la digue de fermeture du lac Davignon (digue Mitch-Bédard). Ces travaux consistent à construire un mur de soutènement en béton à l'aval de la digue de fermeture existante.

C'est ce qu'a indiqué, ce mercredi, la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Construite en 1966, la digue Mitch-Bédard est d'une hauteur de 2 mètres et mesure 190 mètres d'une rive à l'autre. De forte contenance, cette digue de fermeture du lac Davignon a une capacité de retenue de 211 850 mètres cubes.

Citations :

« Les barrages sont des structures aux fonctions multiples. Ils contribuent à la production d'énergie et au maintien d'un niveau d'eau sécuritaire pour la villégiature, la conservation de la faune ou l'alimentation en eau potable. Il importe donc qu'ils soient conformes aux exigences de la Loi sur la sécurité des barrages. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est heureux de soutenir financièrement plusieurs municipalités admissibles qui ont une telle infrastructure à leur charge, comme c'est le cas de Cowansville. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Situé en plein cœur de la municipalité de Cowansville, le lac Davignon sert à alimenter la population en eau potable. Je suis heureuse de voir la municipalité de Cowansville prendre la santé et la sécurité de sa population à cœur en s'assurant de la solidité de la digue de fermeture du lac Davignon (digue Mitch-Bédard). L'entretien et la mise aux normes des barrages, notamment dans le contexte des changements climatiques, ne peuvent être pris à la légère. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquo

« D'une superficie de 1,05 km2, le lac Davignon est une richesse importante pour une municipalité comme Cowansville. La mise aux normes de la digue fait partie des actions en lien avec l'objectif 3.2 de notre Plan de développement durable, soit de préparer le territoire aux changements climatiques. L'aide financière octroyée nous permettra de poursuivre nos actions pour assurer la quiétude de notre population. »

Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville

Faits saillants :

Le PAFMAN prévoit le soutien des municipalités québécoises de 50 000 habitants ou moins dans la mise aux normes de leurs barrages à forte contenance. Lancé en janvier 2019, il a d'abord permis d'octroyer plus de 5 M$ en aide financière pour 41 barrages dans 34 municipalités jusqu'en mars 2022. Reconduit jusqu'en 2023, il dispose d'une enveloppe budgétaire de 3,4 M$ pour l'exercice financier 2022-2023.

L'aide financière issue du PAFMAN permet de couvrir 66 % du coût maximal admissible de l'étude d'évaluation de la sécurité d'un barrage (volet 1) payé depuis le 1 er avril 2018, jusqu'à concurrence de 30 000 $. Il permet aussi le remboursement de 66 % du coût maximal admissible, payé depuis le 1 er avril 2018, des travaux correctifs recommandés par l'étude d'évaluation de la sécurité (volet 2), et ce, jusqu'à concurrence de 500 000 $.

La prochaine date de tombée pour les deux volets du PAFMAN est le 15 juin 2022.

