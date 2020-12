Le gouvernement du Québec accorde plus de 510 000 $ pour la radiodiffusion dans 14 communautés au Nunavik

MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce aujourd'hui une aide financière de 510 700 $ à l'organisme Taqramiut Nipingat Inc. pour la mise à jour des équipements des radios au Nunavik, afin de favoriser un accès optimal à la culture et à l'information dans cette région du Québec.

Cette aide gouvernementale est allouée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Le projet permettra à Taqramiut Nipingat Inc. de faire l'achat d'équipements pour les 14 radios locales pour la production, la programmation et la radiodiffusion d'émissions de radio en inuktitut à travers le Nunavik.

Taqramiut Nipingat Inc. est un organisme à but non lucratif qui exerce ses activités dans les domaines de la radiodiffusion et de la télédiffusion en inuktitut. Cette société de communication régionale assure aux communautés du Nunavik un accès direct à la langue et à la culture inuites. Elle produit et distribue environ 3 000 heures d'émissions de radio par année dans les 14 villages du Nunavik, à la mine Raglan et sur Internet. Cet organisme assure également le maintien des différents services de base et d'urgence qui sont essentiels.

Par ce soutien, le gouvernement du Québec réaffirme sa volonté de rendre une information fiable, de qualité et de proximité, accessible à la grandeur du territoire québécois.

Citations :

« L'amélioration de la qualité des milieux de vie passe notamment par un meilleur accès à la culture et à l'information. Cet objectif est d'autant plus crucial dans nos régions éloignées et pour les citoyennes et les citoyens qui les habitent. Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder à Taqramiut Nipingat Inc. (TNI) un soutien financier qui permettra la mise à jour d'équipements pour la radiodiffusion en inuktitut dans 14 communautés au Nunavik. Cette importante somme vient s'ajouter à l'aide annuelle versée pour assurer le bon fonctionnement technique des radios autochtones locales au Nunavik. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cette annonce constitue un geste concret pour le maintien et la bonification des différents services de base et d'urgence, dont fait partie la radio, qui est essentielle pour les communautés géographiquement isolées. L'achat de nouveaux équipements pour la production, la programmation et la radiodiffusion d'émissions en inuktitut permettra à TNI de poursuivre plus efficacement son mandat culturel et informationnel auprès de la population inuite du Nord québécois, et j'en suis très heureux. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Une radio locale performante produit des effets positifs sur la langue, l'identité, le partage, l'échange et l'appartenance. En plus de contribuer à resserrer ainsi les liens entre les 14 communautés inuites du Nunavik, elle représente un outil de développement économique pour notre région. Je me réjouis de cet important soutien financier à TNI, qui fait œuvre utile depuis 45 ans. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

