Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,8 M$ à Saint-Félicien

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 14 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, sont fières d'annoncer qu'une somme de 4 832 600 $ a été accordée à la Ville de Saint-Félicien pour des travaux à son garage municipal.

Le projet consiste à agrandir et à rénover le garage situé sur le boulevard Hamel. À terme, le bâtiment aura une superficie de près de 2 700 mètres carrés répartis sur deux étages. L'agrandissement prévoit l'aménagement, au rez-de-chaussée, d'une aire de garage avec portes et pont roulant, d'un vestiaire avec douches et de pièces utilitaires. Une salle à manger et une salle mécanique se trouveront à l'étage. La rénovation de la partie existante comprend, pour sa part, l'installation d'une nouvelle porte de garage et la réalisation de différents travaux touchant notamment la protection contre les incendies.

« Ça me fait plaisir d'être à Saint-Félicien pour faire l'annonce d'une aide financière qui va permettre à la Ville d'aller de l'avant avec le projet d'agrandissement et de rénovation du garage municipal. La Ville avait besoin de plus d'espace pour son garage et je suis fière du soutien de notre gouvernement en ce sens. Pour le personnel et pour la population, les travaux qui seront faits optimiseront assurément différents services publics importants. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je sais à quel point c'est un projet qui tenait à cœur à plusieurs personnes ici, à Saint-Félicien, et c'est pourquoi nous sommes en grand nombre aujourd'hui à nous réjouir de cette belle annonce. Soutenir le dynamisme et l'attractivité des milieux de vie, ça passe entre autres par la réalisation d'initiatives collectives comme celle-là. Notre gouvernement est heureux d'y contribuer. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Nous sommes ravis de recevoir cet appui qui nous permettra de concrétiser ce projet essentiel pour assurer un milieu de travail sécuritaire et attrayant à nos équipes. Ultimement, cet investissement nous permettra de mieux servir la population. »

Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet d'agrandissement sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

