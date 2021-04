Le gouvernement du Québec accorde plus de 166 000 $ à la Ville de Mont-Tremblant pour ses travaux correctifs au barrage Bellevue

QUÉBEC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 166 599,03 $ à la Ville de Mont-Tremblant dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN) pour la réalisation des travaux correctifs nécessaires au barrage Bellevue.

En 2019, dans le cadre du volet 1 du PAFMAN, le gouvernement avait accordé à la Ville un montant couvrant une partie des dépenses engagées pour la réalisation d'une étude d'évaluation de la sécurité du barrage, conformément aux obligations fixées par la Loi sur la sécurité des barrages. La réalisation des travaux correctifs, qui fait l'objet de la nouvelle subvention annoncée ce 16 avril, découle des recommandations de cette étude.

« La sécurité des personnes et des biens situés à proximité d'un barrage est primordiale. L'entretien ou la mise aux normes d'un barrage ne peuvent être pris à la légère. Ainsi, le gouvernement du Québec est heureux de soutenir financièrement la Ville de Mont-Tremblant, qui a entrepris la réalisation de ces travaux de réfection du barrage Bellevue au bénéfice de ses citoyens. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Ce nouvel investissement afin d'assurer la conformité du barrage Bellevue aux exigences de la Loi sur la sécurité des barrages démontre une fois de plus l'importance que notre gouvernement accorde à la région. Je félicite les élus et les employés municipaux qui ont porté ce dossier, assurant du même coup la sécurité des citoyens de Mont-Tremblant. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

L'aide financière prévue dans le cadre du PAFMAN permet de couvrir une partie des frais engagés par les municipalités du Québec concernées de 50 000 habitants ou moins pour la mise aux normes de leurs barrages à forte contenance. Le programme bénéficie d'une enveloppe budgétaire de 13,7 M$ sur cinq ans pour permettre aux municipalités admissibles de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages.

L'aide financière issue du volet 1 du PAFMAN permet de couvrir jusqu'à 66 % des dépenses admissibles pour l'étude d'évaluation de la sécurité, jusqu'à concurrence de 30 000 $, tandis que le volet 2 vient rembourser jusqu'à 66 % des dépenses admissibles pour les travaux correctifs qui pourraient être recommandés par une telle étude, jusqu'à concurrence de 500 000 $.

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/pafman/index.htm.

