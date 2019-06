Le gouvernement du Québec accorde 825 000 $ pour la tenue du Triathlon mondial Groupe Copley de Montréal 2019

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Une aide financière maximale de 825 000 $ a été accordée par le gouvernement du Québec pour la quatrième édition du Triathlon mondial Groupe Copley de Montréal, qui se déroule les 28 et 29 juin.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Triathlon mondial Groupe Copley de Montréal constitue l'une des étapes de la série mondiale de la Fédération internationale de triathlon, qui regroupe plusieurs grandes villes, dont Abu Dhabi, Hambourg et Lausanne. Des triathloniens des quatre coins du globe prendront part à cette épreuve, qui se tient dans le Vieux-Port de Montréal. Chaque année, plusieurs centaines d'amateurs viennent encourager ces athlètes.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la quatrième édition du Triathlon mondial Groupe Copley de Montréal. Attirant plusieurs des meilleurs athlètes du monde, cet événement permet d'inscrire le Québec comme une destination sportive incontournable. En plus de faire rayonner le Québec, ce type de compétition contribue à promouvoir la pratique régulière d'activités physiques, sportives et de plein air auprès de tous. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« En accueillant des athlètes de tous les niveaux ainsi que des spectateurs au Vieux-Port et dans le Vieux‑Montréal, ce rendez-vous génère des retombées importantes. Notre gouvernement est heureux de contribuer à la réussite de ce grand rassemblement, qui positionne avantageusement la métropole comme ville sportive d'envergure sur la scène internationale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur soutient l'événement avec une aide financière de 650 000 $ provenant du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 175 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

