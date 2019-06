Le gouvernement du Québec accorde 45 000 $ pour la tenue du Grand Prix Cycliste de Gatineau 2019

GATINEAU, QC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 45 000 $ pour l'organisation du Grand Prix Cycliste de Gatineau 2019, qui se déroulera du 6 au 9 juin.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Grand Prix Cycliste de Gatineau 2019 est une compétition internationale composée de cinq courses s'adressant à des cyclistes professionnels et intermédiaires. Parmi celles-ci, les courses Route UCI et Chrono UCI sont sanctionnées par l'Union Cycliste Internationale alors que la course Coupe Québec l'est par la Fédération québécoise des sports cyclistes.

« Par le soutien financier accordé pour la tenue du Grand Prix Cycliste de Gatineau 2019, nous montrons notre détermination à promouvoir la pratique régulière d'activités physiques, sportives et de plein air ainsi que notre volonté à inscrire le Québec comme un joueur majeur dans le milieu international du sport. J'invite tous les gens d'ici et d'ailleurs à venir encourager en grand nombre les athlètes inspirants qui concourront et à participer aux activités destinées à toute la famille ».

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

