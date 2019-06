Le gouvernement du Québec accorde 40 000 $ pour soutenir la Coupe Challenge féminine 2019 de volleyball

CHÂTEAUGUAY, QC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière maximale de 40 000 $ pour l'organisation de la Coupe Challenge féminine 2019 de la Confédération de volleyball de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes (NORCECA), qui se déroulera du 31 mai au 2 juin à Châteauguay.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Coupe Challenge féminine 2019 est un tournoi féminin de la zone NORCECA dont l'enjeu est un laissez-passer, pour le pays vainqueur, à la finale de qualification de la Ligue des nations 2019. L'événement offre un rayonnement international en regroupant trois équipes nationales féminines de volleyball de la zone NORCECA.

Citation :

« La tenue d'événements sportifs internationaux d'envergure comme la Coupe Challenge féminine de volleyball de la NORCECA et l'aide financière que leur octroie notre gouvernement témoignent de l'intérêt que nous portons à la promotion des activités physiques, sportives, de loisir et de plein air. J'invite tous les passionnés de volleyball et de sport en général à aller encourager ces athlètes, qui sont de véritables modèles d'engagement et de détermination. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Lien connexe :

Coupe Challenge féminin 2019 de volleyball de la NORCECA :

http://www.norceca.net/2019%20Events/VNL_Women%20%20FINAL%20FOUR%20Qualification%20%20_Canada/FIVB%20Volleyball%20Nations%20League%20-Women.htm

