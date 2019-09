Le gouvernement du Québec accorde 375 000 $ pour la tenue d'un événement international de basketball 3x3

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 375 000 $ pour l'organisation de B3 Montréal, qui se déroule du 6 au 8 septembre.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour la première fois de son histoire, Montréal est l'hôte de la Série mondiale de basketball 3x3 chez les hommes et chez les femmes. Pendant trois jours, les meilleurs athlètes du monde tenteront de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. En plus de son volet compétitif, B3 Montréal offre une programmation culturelle complète qui met en valeur le talent de nombreux artistes d'ici.

Pour soutenir cet événement, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, accorde un montant de 275 000 $, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, quant à lui, verse une aide financière de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« C'est avec une grande fierté que notre gouvernement soutient B3 Montréal, qui accueille deux tournois de la Fédération internationale de basketball amateur. Les joueuses et joueurs participant à cette compétition sont d'excellents ambassadeurs de la pratique d'activités physiques sportives et de plein air. J'invite d'ailleurs la population à aller les encourager en grand nombre. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à l'organisation de B3 Montréal, qui réunit l'élite du basketball 3x3, tout en attirant des visiteurs de partout dans le monde. Ce festival sportif et culturel renforce la réputation de Montréal à titre de ville d'accueil d'événements d'envergure internationale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le basketball 3x3 oppose deux équipes de trois joueurs sur un demi-terrain. Cette jeune discipline fera son entrée aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

