Le gouvernement du Québec accorde 25 000 $ pour soutenir le Challenger de tennis Banque Nationale de Saguenay 2019

SAGUENAY, QC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de 25 000 $ pour soutenir le Challenger Banque Nationale de Saguenay 2019, qui se déroulera du 21 au 27 octobre 2019.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Challenger Banque Nationale de Saguenay 2019 regroupe plus de 50 athlètes féminines d'une quinzaine de pays. Cet événement international fait partie d'une série de six compétitions (Drummondville, Winnipeg, Gatineau, Granby, Calgary et Saguenay) destinées au développement de l'élite et permettant aux joueuses et joueurs canadiens de faire leurs débuts sur le circuit professionnel.

Citations :

« Je suis fière de soutenir la série de tournois de tennis Challenger Banque nationale au Québec. Ces compétitions d'envergure font la promotion d'un sport extraordinaire pratiqué par des athlètes exceptionnels qui sont des sources d'inspiration et des modèles de dépassement personnel. L'événement permet également le développement de la relève, qui me tient particulièrement à cœur. J'invite donc tous les Saguenéens à assister à ce tournoi qui sera, j'en suis convaincue, le théâtre de nombreux matchs enlevants. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le tournoi de tennis Challenger Banque Nationale de Saguenay est un événement important pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chaque année, quelques-unes des raquettes les plus prometteuses au pays et au monde viennent chez nous pour rivaliser d'adresse, de puissance et de tactique. Le résultat est toujours spectaculaire et vaut amplement le déplacement. Je vous invite donc à venir encourager ces futurs champions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lien connexe :

Challenger Banque Nationale de Saguenay 2019 : http://saguenay.challengerbanquenationale.com/

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Source : Alex Poulin, Attaché de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705