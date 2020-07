Le gouvernement du Québec accorde 2 M$ pour le parc linéaire Le P'tit Train du Nord

SAINTE-ADÈLE, QC, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault, sont fières d'annoncer que le gouvernement du Québec a signé une entente de 2 M$ avec le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et la Corporation du parc linéaire Le P'tit Train du Nord pour le développement de la piste cyclable du P'tit Train du Nord.

Ce soutien, provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), servira à effectuer des interventions correctives, de mise aux normes et d'amélioration des voies cyclables sur ce circuit majeur de plus de 230 kilomètres.

Cette somme s'ajoute aux projets déjà annoncés en mai et en juin où une aide financière de 5 M$ a été accordée à la MRC du Domaine-du-Roy pour le développement et l'amélioration de la Véloroute des Bleuets et une autre de 3 M$ a été accordée à la MRC Robert-Cliche pour le développement de la Véloroute de la Chaudière.

Citations :

« C'est un projet qui me tenait à cœur pour la magnifique région des Laurentides et pour lequel nous avons travaillé fort. J'ai plus que hâte de rouler sur cette piste qui sera améliorée. C'est d'ailleurs un investissement qui contribuera non seulement à faire de cet attrait un incontournable encore davantage, mais aussi à relancer l'économie de la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Ce site récréotouristique est un attrait très prisé des gens de la place, mais aussi des visiteurs de partout au Québec et d'ailleurs. L'annonce d'aujourd'hui est donc une excellente nouvelle puisque l'aide allouée permettra de dynamiser encore plus ce magnifique endroit, ce qui favorisera l'attractivité dans la région. Dans le contexte actuel, chaque investissement contribuera à maintenir l'économie en santé, à stimuler l'industrie récréotouristique et à favoriser le sentiment d'appartenance des Laurentiennes et des Laurentiens à leur territoire. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Mirabel

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne financièrement le parc linéaire. Nous démontrons ainsi que nous avons à cœur de promouvoir les saines habitudes de vie auprès de la population et de valoriser des milieux naturels exceptionnels, au bénéfice des collectivités de toutes les régions. Le P'tit Train du Nord est un attrait incontournable dans la région et un moteur pour l'industrie touristique des Laurentides. Il contribue à améliorer la qualité de tous celles et ceux qui en profitent. Mais sans la collaboration des acteurs concernés, cette annonce n'aurait pu être possible. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui se sont dévouées au fil des années pour améliorer le Parc linéaire et en faire la promotion. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et députée de Bertrand

« Je tiens à souligner que l'investissement annoncé aujourd'hui pour le parc linéaire du P'tit Train du Nord est une excellente façon de consolider ce joyau cyclable dans son rôle de colonne vertébrale de développement économique et d'incontournable signature récréotouristique du nord au sud de notre région. Je souhaite que le gouvernement du Québec continue à travailler avec nous pour assurer son essor dans les années à venir. »

Bruno Laroche, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

« Le P'tit Train du Nord est fier de pouvoir compter sur cet appui financier essentiel permettant d'amorcer des travaux majeurs prévus au plan d'investissement de 25 M$. Au nom du P'tit Train du Nord, je me permets également de souligner la générosité des villes de Blainville, Sainte-Thérèse, Rosemère, Lorraine et Bois-des-Filion, de la MRC Thérèse-De Blainville qui fait don aux MRC d'Antoine-Labelle, des Laurentides, des Pays-d'en-Haut et de la Rivière-du-Nord de la portion d'aide financière leur étant dédiée. Cette piste est une fierté régionale et nous pourrons poursuivre nos efforts afin de demeurer une destination de choix pour les gens d'ici et d'ailleurs. »

Georges Décarie, président du parc linéaire Le P'tit Train du Nord et maire de Nominingue

