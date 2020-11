Le gouvernement du Québec accorde 155 000 $ pour aider les femmes et les filles à faire face à la pandémie

QUÉBEC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce qu'environ 155 000 $ sont accordés au nouveau Fonds de solidarité de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour les femmes « La Francophonie avec Elles ». Ce fonds a été lancé à l'initiative de la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, en réponse aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les femmes et les filles de l'espace francophone.

Le soutien du gouvernement du Québec, ainsi que celui d'autres États et gouvernements membres de l'OIF, permettra la scolarisation de filles, la formation professionnelle et aux métiers de l'entrepreneuriat, le développement d'activités génératrices de revenus et créatrices d'emploi et l'intégration des femmes au secteur formel du marché de travail. Dans la poursuite de son engagement envers l'égalité entre les femmes et les hommes, le Québec démontre son attachement à la promotion du rôle essentiel des femmes en tant qu'actrices du changement dans leurs communautés.

« Je suis fière de pouvoir annoncer la contribution du Québec à cette initiative de l'OIF, qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie de la Francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles, adoptée par les États et les gouvernements membres lors du Sommet d'Erevan en 2018. Cette initiative démontre une fois de plus l'engagement du Québec en Francophonie et en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

» Les femmes sont touchées de manière importante par cette crise sanitaire, car leur situation socioéconomique est déjà, dans la plupart des pays, plus précaire que celle des hommes. Cette situation préexistante les rend plus vulnérables aux contrecoups d'une crise comme celle que nous connaissons. Dans ce contexte, il est primordial de soutenir les projets qui auront des retombées réelles sur la situation de ces femmes de l'espace francophone. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Le fonds de solidarité de la Francophonie pour les femmes a été créé en juillet 2020.

Le premier appel à initiatives, lancé en août dernier à tous les acteurs de la Francophonie, a recueilli près de 1 400 propositions de 22 États de l'espace francophone, dont des propositions provenant d'organisations québécoises. Le fonds a une durée initiale de quatre ans, soit de 2020 à 2024.

d'accompagner les femmes en situation de vulnérabilité pour parer à leurs besoins essentiels et prioritaires, et à ceux de leurs familles, les soutenir en vue du développement d'activités génératrices de revenus et les former afin de leur permettre de se joindre à terme au secteur formel;

d'informer ces femmes sur les pandémies, la santé en général et la prévention des maladies, et les former sur les moyens de s'en prémunir, de bénéficier de soins de santé et, plus généralement, d'accéder à une citoyenneté pleine et entière, nécessaire pour faire valoir leurs droits et recevoir les services offerts dans ces domaines;

de les accompagner dans leur éducation et leur formation professionnelle ainsi que dans la scolarisation de leurs enfants, notamment l'éducation des filles.

