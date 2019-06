Le gouvernement du québec accorde 130 000 $ pour la tenue du tournoi WKF Karaté 1-Série A Montréal 2019

MONTRÉAL, le 21 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de 130 000 $ pour l'organisation du tournoi WKF Karaté 1-Série A Montréal 2019, qui se déroule du 21 au 23 juin.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le tournoi WKF Karaté 1-Série A Montréal 2019 est une compétition internationale de la série WKF Karaté 1-Série A, qui regroupe plus de 1 000 athlètes des quatre coins du globe. Présentée dans les villes de Salzbourg, Istanbul et Santiago, cette épreuve est la première édition à avoir lieu en sol canadien. Elle représente une occasion pour les karatékas d'inscrire de nouveaux points à leur classement en vue de leur qualification aux prochains Jeux olympiques. Pendant cet événement, les athlètes féminins et masculins pourront s'illustrer dans les disciplines du « kata individuel », du « kumite individuel » et du « kata par équipe ».

Citation :

« Notre gouvernement est fier de soutenir la première édition du tournoi WKF Karaté 1-Série A à avoir lieu en Amérique du Nord. Le soutien d'une compétition de pareille envergure montre notre détermination à faire rayonner mondialement le talent sportif québécois et à permettre à nos athlètes de se démarquer à l'international. En plus de faire la promotion de la pratique régulière d'activités physiques, sportives et de plein air, les karatékas qui prendront part à cette épreuve sont des modèles de persévérance et de ténacité pour nous toutes et tous. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

