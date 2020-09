Le gouvernement du Québec accorde 121 000 $ à la Radio communautaire de Châteauguay CHAI-FM

CHÂTEAUGUAY, QC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Châteauguay, Mme MarieChantal Chassé, confirme l'octroi d'une aide financière de 121 000 $ à la Radio communautaire de Châteauguay CHAI-FM pour le remplacement d'équipements spécialisés et l'installation d'une antenne. Elle en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

Cette aide gouvernementale est allouée en vertu du programme Aide aux immobilisations, Volet 2 - maintien et bonification des équipements et des infrastructures culturelles, du ministère de la Culture et des Communications. Le projet permettra de moderniser les équipements de diffusion de la programmation de la station radiophonique.

Seule station de radio diffusant de Châteauguay sur le territoire de la MRC de Roussillon, CHAI-FM a pour mission de valoriser l'identité de la population résidant dans la MRC en offrant une programmation distinctive et de qualité, axée sur l'information locale et régionale.

Citations :

« La radio communautaire favorise l'accès et la participation des collectivités à la vie culturelle et démocratique, et elle contribue à la diversité de l'information. Elle exerce une influence positive sur l'affirmation de l'identité, la fierté et le sentiment d'appartenance des citoyennes et des citoyens, en diffusant des contenus qui leur ressemblent. L'aide financière annoncée aujourd'hui témoigne de la volonté de notre gouvernement de soutenir et de reconnaître l'importance des médias communautaires pour toutes les régions du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis heureuse de l'annonce faite aujourd'hui. Ces nouveaux équipements permettront à la station de mieux desservir la MRC de Roussillon. Grâce à ce soutien financier, la station améliorera la qualité de sa diffusion et pourra ainsi joindre la majorité des citoyens du territoire. CHAI-FM représente un maillon important dans notre vie collective puisqu'elle demeure une voie de communication fiable, efficace et créative, en plus d'être un réel reflet du dynamisme de notre communauté. »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay

Lien connexe :

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

