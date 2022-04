LAC-BARRIÈRE, QC, le 23 avril 2022 /CNW Telbec/ - Quatre initiatives de développement social, économique et collectif, proposées par des membres de la communauté algonquine de Lac-Barrière, bénéficieront d'un appui financier totalisant 1,1 million de dollars de la part du gouvernement du Québec, par l'entremise du Fonds d'initiatives autochtones III. Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, en a fait l'annonce aujourd'hui. La finalisation de ces initiatives permettra notamment la création de nouvelles entreprises locales, l'amélioration des infrastructures sportives et l'augmentation de l'offre alimentaire dans la région.

Les initiatives retenues sont :

L'ajout d'un toit à la patinoire communautaire

Une somme de 612 018 $ sera accordée au Conseil de bande des Algonquins de Lac-Barrière afin que soit finalisée la construction de la patinoire communautaire, qui n'avait, jusqu'à présent, pas de toit permanent. Cet ajout à la structure permettra la prolongation de la saison de hockey et la tenue de rassemblements communautaires dans le nouvel espace intérieur. Comme la communauté ne dispose que de très peu d'infrastructures sportives et que le hockey est particulièrement populaire auprès de ses jeunes membres, cet investissement est très attendu par de nombreuses familles.

Tasha's Foodtruck

La propriétaire de la compagnie Tasha's Foodtruck, Tasha Matchewan, recevra un financement de 130 391 $, qui permettra l'acquisition et l'exploitation d'un camion-cantine. Celui-ci sera installé sur le site de l'ancienne halte Le Domaine, sur la route 117, à quelque 30 km de la communauté de Lac-Barrière. En plus d'encourager l'entrepreneuriat chez les femmes autochtones et d'enrichir l'offre alimentaire, dans la région, la mise sur pied de ce projet entraînera la création de plusieurs emplois saisonniers.

Le financement d'un plan d'affaires pour une entreprise d'excavation et de foresterie

La Corporation de construction Maigan, une jeune entreprise fondée par trois membres de la communauté algonquine de Lac-Barrière, recevra un financement de 24 616 $. Ce montant permettra l'embauche d'un consultant expert, qui aura le mandat de concevoir un plan d'affaires pour l'entreprise, dont l'objectif est de réaliser différents travaux d'aménagement essentiels sur la réserve et sur le territoire environnant.

La rénovation d'un terrain de baseball

Une augmentation de 203 380 $ de la somme accordée, en 2020, au Conseil de bande des Algonquins de Lac-Barrière, pour la rénovation du terrain de baseball de la communauté, porte le total du financement gouvernemental à 376 938 $. Ce montant permettra l'achèvement des divers travaux prévus depuis 2018. La hausse inévitable des coûts de construction, en contexte de pandémie, a obligé la révision des dépenses du chantier et l'octroi de l'aide additionnelle.

Citations :

« Je suis ravi de constater la force de l'esprit d'initiative des membres de la communauté algonquine de Lac-Barrière. C'est donc un honneur, pour notre gouvernement, de participer à l'essor socioéconomique de cette collectivité. Les initiatives retenues sont indéniablement innovantes et nécessaires. J'ai espoir que, d'ici quelques années, nous témoignerons de nombreuses retombées positives découlant de leur réalisation. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Je suis très heureux que notre gouvernement appui ces 4 beaux projets présentés par les communautés Algonquines du Lac Barrière et de Kitigan Zibi. L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra de soutenir autant le développement de certaines entreprises que les loisirs et les sports dans chacune des communautés. En tant que député de Gatineau, je salue et je remercie les initiateurs qui ont déposés ces demandes importantes pour notre circonscription et son rayonnement. »

Robert Bussière, député de Gatineau

