Cet investissement de 92 millions de dollars dans adMare BioInnovations permettra de traduire les travaux de recherche en santé en thérapies nouvelles et innovatrices

VANCOUVER, BC, le 30 mars 2022 /CNW/ - Protéger la population canadienne, assurer sa sécurité et doter le pays de la capacité de répondre aux futures crises sanitaires sont les priorités du gouvernement du Canada. Dans le cadre de sa Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie, le gouvernement du Canada soutient activement la croissance d'un secteur robuste et compétitif des sciences de la vie au pays et fait en sorte qu'il soit doté de capacités avancées en matière de biofabrication.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 92 millions de dollars dans adMare BioInnovations pour soutenir l'innovation, l'expansion des entreprises et la formation dans le secteur canadien des sciences de la vie. Grâce à cet investissement, il sera possible de transformer les travaux de recherche en santé prometteurs sur le plan commercial en thérapies novatrices. De plus, des entreprises canadiennes phares fourniront la formation nécessaire pour propulser la croissance du secteur des sciences de la vie.

Les centres d'innovation adMare de Vancouver et de Montréal offrent aux entrepreneurs, aux chercheurs universitaires, aux innovateurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) émergentes une gamme complète de services, notamment de l'expertise scientifique, des infrastructures de recherche, du soutien au développement d'entreprise, ainsi que du financement pour de nouveaux projets de recherche-développement ayant un fort potentiel commercial.

Le Canada accroît son bassin de talents, améliore ses systèmes de recherche et attire des chefs de file de l'industrie pour que les idées novatrices puissent donner lieu aux découvertes scientifiques de demain. Le gouvernement poursuivra ses efforts pour améliorer la santé des Canadiens, assurer la relance de l'économie et offrir des emplois bien rémunérés aux travailleurs.

« L'investissement effectué aujourd'hui dans adMare BioInnovations marque un pas de plus dans la reconstruction du secteur de la biofabrication après 40 ans de déclin. En investissant dans ses entrepreneurs, ses chercheurs, ses scientifiques et ses innovateurs, le Canada sera bien préparé pour affronter les futures pandémies et urgences sanitaires. Les talents et les entreprises du Canada nous aideront à résoudre certains des problèmes les plus criants au monde et feront du Canada une plaque tournante des sciences de la vie et de la biofabrication. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« adMare est grandement reconnaissante du soutien important que le gouvernement du Canada lui offre, ainsi qu'à tout le volet des sciences de la vie au Canada. Les investissements historiques que le Canada a faits aideront adMare à remplir plus efficacement sa mission, qui est de développer des entreprises, des écosystèmes et des talents. Ils contribueront aussi à faire avancer les objectifs ambitieux énoncés dans la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada. Aujourd'hui, nous avons la possibilité sans précédent de faire du Canada un chef de file mondial en sciences de la vie; et, de concert avec nos partenaires du gouvernement, du milieu universitaire, de l'industrie et de la communauté financière, nous avons hâte de réaliser cette vision. »

- Le président et chef de la direction d'adMare BioInnovations, Gordon C. McCauley

adMare BioInnovations est une organisation à but non lucratif qui s'efforce de repérer les découvertes prometteuses en matière de santé et de médicaments ─ et de réduire les risques connexes. Elle fournit aussi de l'expertise, des infrastructures et des capitaux pour faire avancer le secteur canadien des sciences de la vie.

Jusqu'à maintenant, les 27 entreprises du portefeuille d'adMare ont attiré des investissements de plus de 1,4 milliard de dollars dans le cadre de projets d'une valeur totale de plus de 3 milliards de dollars. Elles emploient aussi plus de 900 Canadiens.

Par l'entremise du financement annoncé dans le budget de 2021, adMare souhaite faire avancer de nouveaux projets de recherche-développement (R-D) en santé et dans le domaine de la pharmaceutique; soutenir des PME canadiennes au moyen de collaborations en R-D; aider à créer et à faire croître de nouvelles entreprises spécialisées en sciences de la vie, qui seront bien implantées, de grande valeur et à fort impact, et qui resteront et prendront de l'expansion au Canada; former une main-d'œuvre hautement qualifiée avec l'aide de son Institut des sciences de la vie pour cadres supérieurs et de son programme de bourses postdoctorales et de formation de premier cycle universitaire; et offrir de la formation à des scientifiques canadiens par l'entremise de son Programme scientifique en bioinnovation.

Le 28 juillet 2021, le gouvernement a lancé la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, dans laquelle il présente sa vision à long terme pour protéger la population contre les épidémies et pandémies futures.

La croissance du secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie est une priorité qui va bien au-delà des efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19. Les investissements du gouvernement dans ce secteur en croissance soutiennent des milliers d'emplois pour la classe moyenne. Ils renforceront pour de nombreuses années la préparation du Canada aux futures pandémies.

Le budget de 2021 prévoit au total 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour soutenir la croissance et le dynamisme du secteur des sciences de la vie et préparer le pays à lutter adéquatement contre les futures pandémies. Il affecte aussi des fonds pour renforcer le bassin de talents et les systèmes de recherche au Canada et pour favoriser la croissance des entreprises du secteur des sciences de la vie.

