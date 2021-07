L'Institut des algorithmes quantiques sur le campus de Surrey de l'Université Simon Fraser sera un centre de collaboration visant à attirer des partenariats industriels uniques, à enrichir un bassin de talents de calibre mondial et à développer des applications commerciales et l'adoption des technologies quantiques. L'institut utilisera les fonds pour rénover un centre physique de pointe afin de faciliter la participation, d'accueillir des événements de collaboration entre l'industrie et le monde universitaire, d'organiser des conférences sur les technologies quantiques pour les acteurs locaux et internationaux, et de promouvoir la collaboration entre les entreprises existantes du domaine des technologies quantiques et les nouveaux clients potentiels.

Une nouvelle génération de dispositifs optiques et électroniques utilise les effets quantiques pour améliorer considérablement le rendement par rapport aux technologies existantes. Par exemple, les ordinateurs quantiques seront capables de résoudre en une fraction du temps des problèmes que les plus grands superordinateurs classiques mettraient des milliers d'années à résoudre. Cette technologie aura une incidence importante dans de nombreux secteurs, notamment la fabrication, les ressources naturelles, les finances, l'ingénierie, les soins de santé, la défense, les transports, les télécommunications et les sciences de la vie.

Ce financement devrait permettre de former au moins 100 employés hautement qualifiés, de commercialiser deux technologies quantiques et d'aider dix entreprises à adopter les technologies quantiques.

En finançant ce projet, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada soutient les priorités de la grappe des technologies numériques et de la grappe de l'énergie propre en accélérant l'innovation et la commercialisation des technologies quantiques grâce à des partenariats uniques entre l'industrie, les universités et le gouvernement. Le gouvernement du Canada reconnaît que les technologies quantiques offrent d'importantes possibilités d'innovation et que le Canada est bien placé pour devenir un chef de file mondial dans l'industrie des technologies quantiques.

« La technologie quantique est un domaine clé qui apportera des possibilités et des talents en Colombie-Britannique. L'appui de notre gouvernement à l'Institut des algorithmes quantiques s'inscrit dans notre plan pour une reprise économique vigoureuse et notre engagement à effectuer des investissements stratégiques dans les technologies numériques qui soutiendront la croissance et la prospérité de l'Ouest. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« La Colombie-Britannique possède un avantage concurrentiel local considérable dans l'écosystème quantique et est bien placée pour devenir un chef de file mondial dans ce domaine. Ce projet aura un effet positif durable dans la province, car nous acquérons une expertise dans ce secteur important. »

- Terry Beech, député de Burnaby Nord ‒ Seymour, et secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Colombie-Britannique.)

« Au nom de l'Institut, de l'Université Simon Fraser et de tous les partenaires, je tiens à remercier Diversification de l'économie de l'Ouest Canada pour son généreux soutien. Ce financement contribuera à la réalisation de la mission de l'Institut, soit de réunir le milieu universitaire, l'industrie et le gouvernement et de faire connaître la réputation florissante de la province en tant que chef de file de l'informatique quantique. »

- Dugan O'Neil, vice-président, Recherches et Affaires internationales, Université Simon Fraser

Le secteur des technologies quantiques connaît une forte croissance à l'échelle mondiale et offre une occasion importante de croissance économique et de création d'emplois bien rémunérés au Canada .

. Le secteur des technologies quantiques s'accroît de manière exponentielle à l'échelle mondiale et générera des investissements publics et privés importants qui s'élèveront à 30 milliards de dollars au cours des dix prochaines années.

Dans le budget de 2021, 360 millions de dollars sont prévus pour le lancement d'une stratégie quantique nationale.

La Colombie-Britannique possède un avantage concurrentiel en ce qui concerne l'écosystème quantique, car des entreprises de calibre mondial sont établies dans la province. D-Wave Systems Inc., Photonic, et 1-Qbit jouent toutes un rôle clé dans le cadre de l'initiative de l'Institut des algorithmes quantiques. Parmi les autres membres fondateurs de l'Institut figurent le gouvernement de la Colombie-Britannique, l'Université de Victoria , l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université Simon Fraser , Amazon Web Services, IBM et Microsoft.

