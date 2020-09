Le gouvernement du Canada soutient le secteur des technologies propres de la Colombie-Britannique

La ministre Mélanie Joly annonce un financement fédéral de 2,2 millions de dollars pour aider certaines des entreprises les plus novatrices de la Colombie-Britannique à croître, à créer des emplois et à se remettre des effets de la COVID-19.

VICTORIA, BC, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur les entreprises de toute la Colombie-Britannique et sur ceux dont les moyens de subsistance en dépendent. Pendant que l'économie de la Colombie-Britannique se remet des conséquences de la COVID-19, le secteur des technologies propres et d'autres entreprises novatrices joueront un rôle de premier plan pour l'aider à revenir en force et soutenir la croissance dans toute la province.

Chef de file mondial dans le domaine des technologies propres, le secteur des technologies propres de la Colombie-Britannique emploie 16 300 personnes dans plus de 290 entreprises dans les collectivités de toute la province. Le secteur continue de croître et de prospérer, ses revenus passant de 1,8 milliard de dollars en 2016 à 2,4 milliards de dollars en 2019. Au moment où il se remet des conséquences de la COVID-19, le gouvernement du Canada est un partenaire qui aide le secteur à se redresser, à reprendre ses activités et à se réoutiller pour en ressortir plus fort qu'auparavant.

Soutien aux entreprises novatrices de la Colombie-Britannique

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé un financement fédéral de 2,2 millions de dollars visant à aider les petites entreprises novatrices du secteur des technologies propres et d'autres secteurs de la Colombie-Britannique à croître et à créer des emplois.

Cet investissement permettra de soutenir sept organisations novatrices dans la province, notamment l'Alacrity Foundation of BC, un important organisme sans but lucratif dont le mandat est de renforcer l'innovation et l'entrepreneuriat en Colombie-Britannique. Ce financement permettra de créer 100 nouveaux emplois bien rémunérés dans le cadre de la British Columbia Clean Tech Market Development Initiative [Initiative de développement du marché des technologies propres de la Colombie-Britannique], qui aidera les petites entreprises de l'Ouest canadien, tant dans l'immédiat qu'à mesure qu'elles se développeront dans les années à venir.

L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de la volonté du gouvernement du Canada de soutenir les travailleurs et les entreprises de la Colombie-Britannique, ainsi que les entreprises novatrices qui fournissent de bons emplois dans les collectivités de la province. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui sera versé aux organisations suivantes :

The Alacrity Foundation of BC : 1 334 425 dollars pour aider les entreprises de technologies propres de l'Ouest canadien à se développer grâce à une augmentation des ventes et des investissements internationaux pendant la phase de reprise de la pandémie;

1 334 425 dollars pour aider les entreprises de technologies propres de l'Ouest canadien à se développer grâce à une augmentation des ventes et des investissements internationaux pendant la phase de reprise de la pandémie; The Discovery Foundation : 95 000 dollars pour offrir un soutien ciblé quant à la résilience des entreprises aux petites collectivités participantes de la Colombie-Britannique;

95 000 dollars pour offrir un soutien ciblé quant à la résilience des entreprises aux petites collectivités participantes de la Colombie-Britannique; La Chambre de commerce de la Colombie-Britannique : 500 000 dollars pour offrir une formation sur la résilience et le rétablissement des entreprises aux PME de la Colombie-Britannique;

500 000 dollars pour offrir une formation sur la résilience et le rétablissement des entreprises aux PME de la Colombie-Britannique; La Chambre de commerce de Surrey : 50 000 dollars pour aider le centre d'affaires de la pandémie de COVID-19 de Surrey à mettre en œuvre des initiatives de relance économique destinées aux entreprises;

50 000 dollars pour aider le centre d'affaires de la pandémie de COVID-19 de à mettre en œuvre des initiatives de relance économique destinées aux entreprises; La Chambre de commerce de Burnaby : 25 000 dollars pour mettre en œuvre son programme d'aide au développement numérique des entreprises afin d'atténuer les effets de la pandémie;

25 000 dollars pour mettre en œuvre son programme d'aide au développement numérique des entreprises afin d'atténuer les effets de la pandémie; La Chambre de commerce du Grand Vancouver : 100 000 dollars pour organiser des événements virtuels afin d'aider les entreprises à adapter leurs activités aux nouveaux marchés;

100 000 dollars pour organiser des événements virtuels afin d'aider les entreprises à adapter leurs activités aux nouveaux marchés; South Island Prosperity Partnership : 100 000 dollars pour lancer un groupe de travail sur l'économie émergente afin de coordonner une réponse régionale à la pandémie de COVID-19.

Citations

« Les petites entreprises de la Colombie-Britannique ont été durement touchées par la COVID-19, et nous sommes là pour elles. Cet investissement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada soutiendra de bons emplois dans toute la province, tout en aidant sept entreprises novatrices à prospérer. Notre message aux Britanno-Colombiens est clair : nous avons été là pour vous grâce à des mesures importantes, nous sommes là pour vous maintenant que notre économie rouvre et nous allons nous en sortir, ensemble. Nous travaillons avec vous pour soutenir de bons emplois dans toute la province et aider l'économie de la Colombie-Britannique à revenir en force. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les associations professionnelles et les agences de développement économique joueront un rôle clé dans la reprise économique en Colombie-Britannique. Une partie de ce travail consiste à se concentrer sur les principaux moteurs économiques comme les technologies propres ainsi que le commerce et l'investissement. Des initiatives comme le programme BC CleanTech d'Alacrity aident les entreprises de la Colombie-Britannique à trouver de nouvelles possibilités et de nouveaux marchés dans le monde entier. »

- L'honorable Michelle Mungall, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de la Compétitivité de la Colombie-Britannique

« Le Canada joue un rôle important dans le développement des technologies propres. Les chercheurs et les entrepreneurs canadiens s'attaquent aux problèmes environnementaux les plus préoccupants du monde en proposant des solutions novatrices. Ils s'efforcent d'aider la planète à survivre pour de nombreuses générations à venir. Alacrity Canada est fière d'être à la tête de cet effort pour aider les entreprises de technologies propres à atteindre les marchés internationaux et à mettre au point des solutions aux problèmes environnementaux. Ce nouveau financement donnera à Alacrity une excellente occasion d'associer l'innovation canadienne à des défis importants qui attendent d'être résolus. Alacrity tient à remercier Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique pour leur soutien continu dans le cadre de cette initiative. »

- Richard Egli, directeur général, Alacrity Canada

Liens additionnels

Suivez-nous sur Twitter à : @DEO_Canada

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunications pour personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Alexander Cohen, Attaché de presse, Bureau de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Amanda Costa, Gestionnaire régionale p. i., Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Vancouver (Colombie-Britannique), 604-603-9480, [email protected]

Liens connexes

http://www.wd.gc.ca/