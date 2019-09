Le gouvernement du Canada soutient le secteur de l'acier et de l'aluminium de la Colombie-Britannique

Un investissement fédéral aide 10 entreprises du secteur de l'acier et de l'aluminium de la Colombie-Britannique à diversifier leurs produits, à améliorer leur productivité et à réduire leurs coûts

VANCOUVER, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Le secteur de l'acier et de l'aluminium du Canada contribue de façon importante à l'économie canadienne, créant des emplois bien rémunérés et fournissant aux grandes industries des intrants essentiels.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 4,9 millions de dollars au profit de 10 entreprises de la Colombie-Britannique.

Le financement est fourni dans le cadre de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), annoncé en mars 2019. Octroyé par les organismes de développement régional du Canada, ce financement apporte un soutien aux petites et moyennes entreprises canadiennes des secteurs de l'acier, de l'aluminium et de la fabrication pour des projets qui améliorent la productivité, accroissent la compétitivité grâce à de nouvelles technologies et créent un plus grand nombre d'emplois hautement qualifiés.

Grâce à ce financement, ces entreprises pourront concevoir de nouveaux produits, ouvrir de nouveaux établissements et installer de l'équipement de fabrication de pointe, ce qui permettra de créer environ 97 emplois dans les économies locales.

Le secteur canadien de l'acier et de l'aluminium contribue de façon importante à notre économie et à nos chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier, fournissant de bons emplois de classe moyenne à des milliers de Canadiens et de Canadiennes. Cette initiative de financement offre un soutien constant aux petites et moyennes entreprises dans toutes les régions du Canada, tout en permettant d'adapter le soutien aux besoins régionaux.

Organisation Description du projet Endroit Aide financière Rapid-Span Structures Ltd. Mettre en place des machines à la fine pointe de la technologie pour augmenter la productivité. Armstrong (C.-B.) 1 000 000 $ Unifab Industries Ltd. Acquérir, installer et commander un système de traitement automatisé. Grand Forks (C.-B.) 483 227 $ Timber West Construction Ltd. Installer de l'équipement de dynamitage et de revêtement pour accroître la capacité locale de production d'acier. Prince George (C.-B.) 500 000 $ New World Technologies Inc. Acheter et installer deux machines de commande numérique par ordinateur (CNC) pour accroître la productivité et la capacité de production. Abbotsford (C.-B.) 500 200 $ Coulson Ice Blast Ltd. Acheter de l'équipement pour relocaliser les capacités de fabrication à l'installation de Port Alberni et lancer un nouveau système de nettoyage par projection de glace pour réduire les coûts de production et augmenter les ventes. Port Alberni (C.-B.) 359 000 $ Daigle Marine Inc. Acheter de l'équipement pour moderniser et automatiser les travaux de construction de bateaux afin d'améliorer la productivité. Campbell River (C.-B.) 417 185 $ Structa Wire ULC Mettre sur pied une nouvelle installation de fabrication pour commercialiser une nouvelle gamme de produits. Vancouver (C.-B.) 713 250 $ K G Industries Ltd. Mettre en place du nouvel équipement pour accroître l'efficacité et la capacité de production. Cawston (C.-B.) 479 250 $ Pacific Bolt Manufacturing Ltd. Mettre en place un progiciel de gestion intégré, un système de code-barres et un portail de commerce électronique. Langley (C.-B.) 185 000 $ CenDek Railings Ltd. Acheter et installer une cellule robotisée de soudure pour accroître la capacité de production. Summerland (C.-B.) 356 170 $

« Notre gouvernement appuie les entreprises et les travailleurs dévoués du secteur de l'acier et de l'aluminium d'un océan à l'autre. Nos investissements pour appuyer les petites et moyennes entreprises qui produisent et utilisent l'acier et l'aluminium aideront ces entreprises à innover pour stimuler la productivité, se développer et pénétrer de nouveaux marchés, ce qui aidera à créer de bons emplois de classe moyenne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les petites et moyennes entreprises de nos industries de l'acier et de l'aluminium contribuent grandement à la vitalité économique des collectivités de l'ensemble du pays. En investissant dans leur réussite, nous investissons dans la réussite de l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

Fait en bref

