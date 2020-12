Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), a annoncé aujourd'hui une aide financière de 2 080 000 $ accordée à l'entreprise Co.Labs pour qu'elle améliore la capacité de son programme d'accélérateur et d'incubateur de technologies numériques. Grâce à cet investissement, Co.Labs sera en mesure de maintenir et de développer les services qu'elle offre.

Depuis sa création en 2017, Co.Labs contribue à accroître les investissements en capital-risque dans les entreprises technologiques de la Saskatchewan en aidant les nouvelles entreprises à démarrer, à se développer et à créer des emplois et des revenus en Saskatchewan. Son travail a permis à Saskatoon de devenir le deuxième marché de l'emploi dans le secteur des technologies parmi ceux connaissant les plus fortes croissances au Canada à la fin de 2019.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'avoir été présent pour soutenir les entreprises pendant la pandémie de COVID-19, et nous continuerons à être présents pour veiller non seulement à ce qu'elles survivent, mais aussi à ce qu'elles prospèrent. Nous sommes déterminés à créer un million d'emplois et à revenir aux niveaux d'avant la pandémie, ce qui signifie qu'il faut soutenir les jeunes entreprises novatrices qui peuvent faire croître l'économie et embaucher des Canadiens talentueux. Ces fonds aident les nouvelles entreprises technologiques à se préparer pour prospérer après cette pandémie. Rebâtissons ensemble. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Au moment où le Canada se remet de la COVID-19 et se reconstruit, il est important de soutenir les innovateurs du secteur des technologies qui s'efforcent d'améliorer notre qualité de vie, de créer de bons emplois et de remettre sur pied et faire croître l'économie canadienne. Le nouvel investissement du gouvernement du Canada dans Co.Labs aidera cette dernière à soutenir plus d'entreprises et à accroître ses services au cours des trois prochaines années. Je me réjouis à l'idée de voir la croissance qui en découlera. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre du Développement économique et des Langues officielles (DEO) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« L'investissement initial de DEO dans Co.Labs a considérablement accéléré la croissance de l'écosystème technologique de la Saskatchewan. Les 121 jeunes entreprises du secteur des technologies que nous avons soutenues au cours des trois dernières années ont généré ensemble plus de 15 millions de dollars de revenus, attiré 9 millions de dollars d'investissements privés et créé plus de 250 emplois. Grâce à ces progrès, les trois prochaines années de financement de DEO permettront non seulement à Co.Labs de développer ses programmes, mais aussi de faire en sorte que les jeunes entreprises novatrices locales du secteur des technologies soient au cœur de la reprise économique de notre province. »

- Jordan Dutchak, directeur administratif, Co.Labs

Liens additionnels

Restez branchés

Suivez le Ministère sur Twitter : @DEO_Canada

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected] ; Rhonda Laing, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, [email protected] ; Graeme Jobe, Responsable du financement et des partenariats, Co.Labs, [email protected]

Liens connexes

http://www.wd.gc.ca/