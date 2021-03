L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement complémentaire de 1,4 million de dollars à six bénéficiaires en Colombie-Britannique afin d'aider les femmes entrepreneurs à traverser cette crise et à poursuivre la croissance de leur entreprise. Cet investissement représente un complément au financement de 6,3 millions de dollars de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) accordé précédemment à ces organisations.

Le financement complémentaire vise à appuyer les femmes entrepreneurs en Colombie-Britannique par l'encadrement, le mentorat et des possibilités de réseautage. Il vise aussi à aider les entreprises à démarrer, accroître leur échelle et accéder à des marchés nouveaux, ce qui est encore plus important à mesure que l'économie se remet de la COVID-19.

Cet investissement ira au-delà de l'appui aux bénéficiaires de l'annonce d'aujourd'hui, mais aidera à protéger de bons emplois et à renforcer notre communauté et notre économie.

Pour de plus amples renseignements sur les six investissements complémentaires de la SFE, veuillez consulter la fiche d'information.

Soutenir les femmes entrepreneurs grâce à un écosystème de collaboration

Dans le cadre de cette annonce, la ministre Murray a prononcé une allocution en collaboration avec le Women's Enterprise Centre, qui présentait l'événement. Le Women's Enterprise Centre est une organisation à but non lucratif qui aide les femmes de la Colombie-Britannique à démarrer, à diriger et à faire croître leur propre entreprise dans la province.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a créé de nombreux défis pour les femmes entrepreneurs. Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer une relance inclusive et équitable qui permet à tous les Canadiens de bénéficier d'une économie forte et résiliente. Ce financement aide les femmes entrepreneurs à s'adapter et à positionner leurs entreprises sur la voie du succès. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra

« Les femmes entrepreneurs et les entreprises appartenant à des femmes sont confrontées à des défis uniques. En réponse à ces défis, notre gouvernement fournit des investissements cruciaux afin que les entreprises dirigées par des femmes puissent continuer de contribuer à bâtir l'avenir économique du Canada. Les femmes entrepreneurs veulent continuer de bâtir leur entreprise, et nous serons là pour les aider à mieux reconstruire. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« La dernière année a eu un impact disproportionné sur les femmes propriétaires d'entreprises, et il est essentiel d'investir dans les femmes entrepreneurs alors que nous envisageons la relance économique. Le Women's Enterprise Centre est reconnaissant de la reconnaissance de ce besoin accru de soutien aux entreprises appartenant à des femmes. Ce financement nous permet d'offrir un soutien direct aux femmes de toute la province, y compris aux femmes entrepreneurs des collectivités rurales ainsi qu'aux femmes entrepreneurs immigrantes et autochtones. »

- Jill Earthy, directrice générale du Women's Enterprise Centre

Faits en bref

Dans le discours du Trône, le Plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19 et l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du Canada a réitéré son engagement à aider les femmes entrepreneurs à surmonter la crise de COVID-19, au moyen de diverses mesures, y compris l'accélération de la SFE.

a réitéré son engagement à aider les femmes entrepreneurs à surmonter la crise de COVID-19, au moyen de diverses mesures, y compris l'accélération de la SFE. Un investissement global de près de 5 milliards de dollars dans la SFE renforce l'engagement du gouvernement du Canada à accroître l'accès au financement, aux talents, aux réseaux et au savoir-faire dont les entreprises appartenant à des femmes ont besoin pour démarrer, accroître leur échelle et accéder à de nouveaux marchés.

à accroître l'accès au financement, aux talents, aux réseaux et au savoir-faire dont les entreprises appartenant à des femmes ont besoin pour démarrer, accroître leur échelle et accéder à de nouveaux marchés. Les agences de développement régional mettent en œuvre la SFE à travers le Canada . En Colombie-Britannique, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) a investi 11,2 millions de dollars pour appuyer 40 entreprises et organisations dans le cadre de la SFE.

. En Colombie-Britannique, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) a investi 11,2 millions de dollars pour appuyer 40 entreprises et organisations dans le cadre de la SFE. En mai 2020, un financement national supplémentaire de 15 millions de dollars a été mis à la disposition des bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la SFE afin de fournir un soutien et des conseils en temps opportun aux femmes entrepreneurs aux prises avec des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19.

DEO a réalisé des investissements importants pour soutenir les femmes tout au long de la pandémie. Depuis 2019, le Ministère a investi environ 23 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour l'écosystème de la SFE dans 19 organisations qui aident les femmes entrepreneurs à réussir dans l'Ouest canadien.

Document d'information

L'aide financière annoncée aujourd'hui soutiendra les organisations suivantes :

Organisation Endroit Financement complémentaire Société d'aide au développement des collectivités de Fraser-Fort George Prince George (C.-B.) 151 372 $ Société d'aide au développement des collectivités de North Okanagan Vernon (C.-B.) 140 000 $ Société d'aide au développement des collectivités de Shuswap Salmon Arm (C.-B.) 140 000 $ Groundswell Education Society Vancouver (C.-B.) 140 000 $ SUCCESS Vancouver (C.-B.) 230 000 $ Centre de services pour les femmes entrepreneurs Kelowna (C.-B.) 670 603 $ AIDE FINANCIÈRE TOTALE DE DEO 1 471 975 $

