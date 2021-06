Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Larry Bagnell, député fédéral du Yukon et l'honorable Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon, ont annoncé les détails d'un investissement d'environ 12,86 millions de dollars dans le volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la construction immédiate de 50 logements abordables dans des collectivités du Yukon.

Ce financement permettra de soutenir quatre projets différents sur le territoire.

À Mayo, Watson Lake et Whitehorse, 3 millions de dollars seront investis en partenariat avec la Société d'habitation du Yukon (SHY) pour construire trois triplex. Ces ensembles fourniront neuf logements pour soutenir l'offre de logements communautaires abordables pour les gens du Yukon. Les logements auront une ou deux chambres, huit logements seront sans obstacles et deux logements seront désignés expressément pour les femmes et les enfants. La Société d'habitation du Yukon appuiera ce projet grâce à un investissement supplémentaire de 2,6 millions de dollars.

À Whitehorse, 6,07 millions de dollars seront consacrés à la création de 20 logements pour des personnes et des familles des Premières Nations de Champagne et d'Aishihik (PNCA) ayant des besoins en matière de logement. L'ensemble sera situé au 195 Olive May Way, dans le secteur Whistle Bend. Il comprendra cinq groupes de maisons en rangée, chacun composé de quatre logements distincts. Les maisons compteront une, deux ou trois chambres, et certaines seront accessibles. De plus, les PNCA investissent 1,4 million de dollars dans l'ensemble.

En partenariat avec le Conseil des Ta'an Kwäch'än, 1,33 million de dollars seront investis par l'intermédiaire de l'ICRL pour créer 11 logements à Whitehorse afin d'aider la Première Nation à continuer de soutenir ses membres à risque de se retrouver en situation d'itinérance. Des maisons de différentes tailles aideront à répondre à certains des besoins des personnes seules, des couples et des familles avec enfants. Des aspects sans obstacle sont également inclus pour répondre aux besoins actuels et futurs des citoyens. Le Conseil des Ta'an Kwäch'än investit 1,7 million de dollars dans l'ensemble, créant des occasions pour les entreprises de la communauté, de nouvelles possibilités d'apprentissage de métiers et d'autres initiatives de développement de capacités.

À Carcross, 2,47 millions de dollars seront investis grâce à l'ICRL pour créer 10 maisons individuelles pour la Première Nation de Carcross/Tagish. Ces logements destinés aux aînés et aux familles comprendront sept logements de deux chambres et trois logements de trois chambres. Pour les aînés de la communauté, il s'agit d'une occasion de remplacer des logements condamnés et vacants à Carcoss et de permettre à des aînés de demeurer dans leur Première Nation respective, plutôt que d'être relogés dans des établissements de soins pour personnes âgées à Whitehorse. Pour les familles de la Première Nation de Carcross/Tagish, ces logements offriront aux parents un environnement stable à long terme pour élever leurs enfants à proximité de leur Première Nation. La Première Nation de Carcross/Tagish investit 923 000 $ dans cette initiative.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital pour la création de nouveaux logements abordables permanents. Ces contributions couvrent les coûts associés à la construction d'ensembles de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les fonds investis dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction partout au Canada.

« Notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. Les investissements qui ciblent les communautés des Premières Nations du Yukon dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements contribueront grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en leur fournissant rapidement 50 logements abordables neufs. C'est l'un des moyens par lesquels la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement s'attaque aux obstacles uniques auxquels font face les communautés vulnérables, comme les Premières Nations, partout au Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La Stratégie nationale sur le logement vise à accroître le nombre de logements abordables pour les Autochtones. En cette période critique, ces ensembles offriront aux membres de la communauté des logements sûrs et stables, ainsi qu'un accès direct à du soutien et à d'autres ressources pour les aider à trouver un chez-soi sûr. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous avons une occasion en or d'offrir rapidement des logements et de répondre aux besoins des personnes vulnérables ou en situation d'itinérance au Yukon. » - L'honorable Larry Bagnell, député fédéral du Yukon

« Nous savons qu'un logement sûr et convenable qui répond aux besoins des familles et des particuliers est un élément clé de la santé des collectivités. Le gouvernement du Canada a fait des investissements stratégiques pour diversifier les options de logement au Yukon, apportant ainsi une précieuse contribution à la vie de la population du Yukon. Les ensembles annoncés aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements nous aideront à répondre aux besoins des collectivités de Mayo, Watson Lake et Whitehorse, tout en soutenant le secteur de la construction au Yukon. » - L'honorable Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Les PNCA se réjouissent d'avoir l'occasion de construire et d'offrir des logements à Whitehorse pour la toute première fois. Nous croyons qu'avoir un chez-soi est une base essentielle à une bonne qualité de vie. C'est dän k'e - notre façon d'aider les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, en tant que dän shawthän (un bon Tutchone du Sud), il est important de nous concentrer sur nos gens en situation d'itinérance et sur les personnes qui ont de graves besoins en matière de logement. » - Chef Steve Smith (Dän nätthe äda), Premières Nations Kaxxnox de Champagne et d'Aishihik

« Je considère cette initiative comme une étape clé des efforts déployés par le Conseil des Ta'an Kwäch'än pour répondre à de nombreux besoins et intérêts différents en matière de logement de nos citoyens. Nous remercions le Canada de nous appuyer en ces temps particulièrement difficiles. » - Chef Kristina Kane, Conseil des Ta'an Kwäch'än.

« La Première Nation de Carcross/Tagish a été ravie de recevoir du financement dans le cadre de l'Initiative de logement rapide de la SCHL pour construire 10 maisons à Carcross et à Tagish. Notre partenariat avec Walker Home Construction, une Première Nation du Yukon, « Pre-Fab Housing », a été une entreprise incroyablement positive et couronnée de succès. En date d'aujourd'hui, deux maisons sont prêtes à être occupées le 1 juillet, et deux autres le seront le 1er août. Les six autres sont en bonne voie et devraient être terminées d'ici la fin de septembre. » - Miles D. Dean, directeur de l'infrastructure, Première nation de Carcross/Tagish.

Faits en bref :

L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars qui vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.



, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. Le budget de 2021 prévoit un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans l'ICRL en 2021-2022 afin de répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada en leur fournissant un logement abordable adéquat. Ces fonds supplémentaires portent l'investissement total à 2,5 milliards de dollars.



en leur fournissant un logement abordable adéquat. Ces fonds supplémentaires portent l'investissement total à 2,5 milliards de dollars. Dans le volet des projets de l'ICRL, 500 millions de dollars étaient disponibles dans le cadre d'un processus de demande qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.



Le volet des grandes villes de l'ICRL a fourni 500 millions de dollars en soutien immédiat à 15 municipalités prédéterminées qui ont été sélectionnées en consultation avec la Fédération canadienne des municipalités parce qu'elles possédaient les niveaux les plus élevés de locataires ayant de graves besoins de logement et de personnes en situation d'itinérance.



Avec un total de plus de 4 700 logements à l'échelle du pays, l'ICRL a dépassé sa cible initiale, qui était de construire 3 000 logements abordables permanents, grâce au soutien des administrations provinciales, territoriales et municipales et des gouvernements autochtones.



Dans l'ensemble, le nouveau financement prévu dans le budget de 2021 pour l'ICRL permettra d'ajouter au moins 4 500 nouveaux logements abordables à l'offre de logements au Canada , en plus des 4 700 logements déjà financés.



, en plus des 4 700 logements déjà financés. L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que près de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.



L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, ainsi que des personnes et des populations vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les communautés racisées, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes récemment immigrées ou réfugiées.



, ainsi que les personnes récemment immigrées ou réfugiées. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

