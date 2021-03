Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

WHITEHORSE, YT, le 11 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon, et Larry Bagnell, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député du Yukon, ont annoncé un protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et la Société d'habitation du Yukon prévoyant une contribution de 20 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la construction de logements au Yukon.

Le financement est versé par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), dans le cadre d'une contribution réservée pour le Nord et créée expressément pour le Yukon totalisant 40 millions de dollars. Annoncés aujourd'hui, les 20 millions de dollars seront administrés par la Société d'habitation du Yukon pour affronter les pressions connues en matière de logement dans les collectivités rurales et à Whitehorse et accroître le choix dans le continuum du logement du Yukon, en mettant l'accent sur le logement abordable et accessible.

Les 20 millions de dollars restants seront consacrés à soutenir les gouvernements autochtones, les fournisseurs de logements communautaires et le secteur privé pour la construction de logements abordables à revenus, à modes d'occupation et à usages mixtes.

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable au Yukon et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Cet investissement contribuera à améliorer l'abordabilité, l'accessibilité et l'efficacité énergétique des logements au Yukon, et bientôt de nombreuses personnes et familles auront un nouveau chez-soi. Nous offrons un coup de main aux Canadiens vulnérables et nous veillons à ce que les besoins économiques et sociaux des résidents du Yukon soient rencontrés. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Le travail que nous accomplissons ici par l'entremise du Fonds national de co-investissement transformera la vie de nombreuses personnes et familles au Yukon. En adoptant une approche de portefeuille avec la Société d'habitation du Yukon, nous sommes en mesure de réduire le temps nécessaire à la livraison des logements, ce qui est crucial pour lutter contre la crise du logement. Ce financement important contribuera à améliorer l'abordabilité des logements, à resserrer nos liens de collaboration avec le gouvernement du Yukon et à relancer l'économie locale. » - Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député fédéral du Yukon

« Ce financement s'harmonise avec le Plan d'action en matière de logement pour le Yukon et permet au gouvernement du Yukon de réagir rapidement aux pressions particulières et uniques qui s'exercent sur le logement dans le territoire. Nous utiliserons ce financement pour répondre aux besoins en matière de logement dans nos collectivités du Yukon, en mettant l'accent sur nos engagements à aider les Yukonnais à vieillir chez eux et à trouver des logements abordables qui répondent à leurs besoins. » - L'honorable Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

Le financement réservé pour le Nord, versé sous forme de contribution dans le cadre du Fonds national de co-investissement, est disponible pour compenser les coûts de construction élevés causés par les défis uniques que pose la construction dans le Nord.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

