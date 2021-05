Des investissements stratégiques aideront le Canada à devenir un chef de file dans les secteurs en croissance de l'économie durable à faibles émissions de carbone

OTTAWA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - Pendant que le Canada se remet de la pandémie, le gouvernement du Canada investit dans des technologies propres novatrices pour bâtir une économie plus verte et plus propre. Les entreprises du secteur des technologies propres favorisent notre avance mondiale sur ce marché en croissance rapide et créent de bons emplois pour les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, s'est joint à la présidente du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC), Annette Verschuren, et à la présidente-directrice générale de TDDC, Leah Lawrence, pour annoncer des investissements de 44,3 millions de dollars dans 11 entreprises canadiennes des technologies propres dont les innovations sont révolutionnaires.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie de petites et moyennes entreprises dont le travail mène à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'atténuation des répercussions environnementales de la prospection de sources d'énergie et de la production d'énergie, à l'adoption de pratiques agricoles plus durables et à la résolution d'une vaste gamme de problèmes importants.

Parmi les 11 entreprises financées par TDDC, notons les suivantes :

Terramera Inc., de Vancouver (Colombie-Britannique), recevra 7,9 millions de dollars pour mettre au point un outil de quantification de carbone dans le sol.

(Colombie-Britannique), recevra 7,9 millions de dollars pour mettre au point un outil de quantification de carbone dans le sol. PyroGenesis Canada Inc., de Montréal (Québec), recevra 0,7 million de dollars pour lancer un nouveau processus au plasma en vue de produire de la silice sublimée.

Molded Precision Components, d'Oro-Medonte ( Ontario ), recevra 9,3 millions de dollars pour son initiative de fabrication écologique avancée de produits en plastique de l'étape des granules à celle du conditionnement.

), recevra 9,3 millions de dollars pour son initiative de fabrication écologique avancée de produits en plastique de l'étape des granules à celle du conditionnement. Flyscan Systems Inc., de Québec (Québec), recevra 1,5 million de dollars pour la mise au point d'un détecteur aérien de fuites liquides le long des pipelines.

Axine Water Technologies Inc., de Vancouver (Colombie-Britannique), recevra 6,2 millions de dollars pour la mise au point et la démonstration d'un système numérisé de deuxième génération pour le traitement des eaux usées.

Le ministre a participé à une table ronde virtuelle avec des PDG et des entrepreneurs canadiens des technologies propres dont les entreprises reçoivent du financement de TDDC pour faire progresser leurs innovations. Ces chefs d'entreprise ont discuté de la façon dont tous les secteurs de l'économie seront transformés par leurs technologies. Donnons en exemple le système d'Ecoation (anglais) pour la gestion des serres habilitée par l'intelligence artificielle; la plate-forme de drone intelligent de QEA Tech (anglais) qui permet de détecter les fuites d'énergie thermique des bâtiments; et le nouveau processus d'Environmental Material Science (anglais) qui permet d'accélérer la décomposition naturelle des polluants dans le sol.

Le soutien financier annoncé aujourd'hui fait fond sur le plan climatique renforcé du gouvernement, Un environnement sain et une économie saine, annoncé en décembre 2020. Le plan comprend le plus important investissement dans TDDC depuis la création de ce dernier, soit 750 millions de dollars sur cinq ans. TDDC pourra ainsi soutenir plus d'entrepreneurs canadiens que jamais auparavant, les aider à créer et à commercialiser des technologies propres et à offrir des innovations canadiennes aux quatre coins du monde.

« Les changements climatiques sont l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur les Canadiens et l'économie. L'innovation sera un élément clé de notre combat pour avoir un avenir plus vert et plus propre, tandis que les technologies propres innovantes seront le moteur d'une relance économique verte. Cela entraînera non seulement la création de milliers de bons emplois, mais également l'avènement d'un avenir durable. Grâce à l'investissement que nous annonçons aujourd'hui, nous soutenons les innovateurs canadiens qui nous aident à atteindre notre objectif ambitieux d'une économie à zéro émissions nettes d'ici 2050. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Il n'est pas étonnant que l'innovation canadienne dans les technologies propres se classe parmi les meilleures du monde. L'investissement annoncé aujourd'hui nous permettra de continuer de renforcer l'entrepreneuriat canadien et de donner aux innovateurs du secteur des technologies propres les moyens d'être en pointe dans la création mondiale de systèmes à zéro émissions nettes. Mes félicitations à toutes les entreprises qui reçoivent des fonds aujourd'hui. Votre engagement et votre intérêt pour le développement durable sont des sources d'inspiration et nous sommes fiers de vous soutenir dans cette démarche. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

Parmi les participants à la table ronde virtuelle, notons Saber Miresmailli, cofondateur et PDG d'Ecoation Innovative Solutions; Louis Brun , cofondateur et PDG de Sollum Technologies; David Yeaman , président et propriétaire de Molded Precision Components; et Nuha Siddiqui , cofondatrice et PDG d'Erthos.

, cofondateur et PDG de Sollum Technologies; , président et propriétaire de Molded Precision Components; et , cofondatrice et PDG d'Erthos. Le marché mondial des technologies propres devrait dépasser 2,5 billions de dollars d'ici 2022.

À l'heure actuelle, les entreprises de technologies propres emploient plus de 211 000 Canadiens dans des postes gratifiants et bien rémunérés.

TDDC est un organisme fédéral indépendant qui finance des entreprises susceptibles de devenir des chefs de file mondiaux dans le domaine des technologies environnementales et qui aide à relever certains des défis environnementaux les plus pressants au monde, comme la lutte contre les changements climatiques, l'assainissement de l'air, l'accès à l'eau potable et la propreté des sols.

Les entreprises financées par TDDC ont généré 2,7 milliards de dollars en revenus annuels, créé 14 628 emplois, commercialisé 150 nouvelles technologies et permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 19,3 mégatonnes de CO 2 par année.

par année. Le Canada joue un rôle de leadership dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 11 entreprises canadiennes, dont 9 ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 de 2021.

