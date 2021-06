Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé un investissement fédéral de 1 025 773 $ pour permettre à Prairie Fava d'accroître ses capacités de production et de saisir de nouvelles occasions en Amérique du Nord pour le marché alimentaire de la fève.

Prairie Fava, établie à Glenboro, au Manitoba, est un chef de file novateur dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie de la fève. En réponse à l'évolution des habitudes alimentaires à base de plantes dans le monde entier, Prairie Fava a créé et promu des produits à base de fève faciles à utiliser, qui constituent un excellent complément sain et savoureux à la planification des repas.

Le financement de DEO permettra à Prairie Fava d'accroître ses activités afin de saisir de nouvelles occasions sur le marché des fèves. Cet investissement entraînera l'achat de nouveaux équipements et soutiendra la création de six emplois. Il aidera aussi Prairie Fava à commercialiser de nouveaux ingrédients alimentaires à valeur ajoutée et des produits de consommation qui lui permettront d'élargir sa portée sur les marchés des biens de consommation emballés, des services alimentaires et de la fabrication de produits alimentaires.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les Canadiens de l'Ouest font preuve d'esprit d'entreprise, de débrouillardise et d'innovation. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à rétablir la confiance des entreprises, à créer des emplois et à veiller à ce que la croissance soit soutenue par l'innovation et la productivité à long terme au sortir de cette pandémie. Notre message aux propriétaires d'entreprise et aux travailleurs est clair : nous serons là pour vous soutenir aussi longtemps qu'il le faudra, avec tout ce qu'il faudra, et nous traverserons cette épreuve ensemble. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« La fève présente un grand intérêt pour l'industrie alimentaire à l'heure actuelle, et le soutien reçu dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de DEO nous permettra d'accroître nos activités et de pénétrer de plus grands marchés. Ce n'est que le début de la fève en tant qu'ingrédient vedette des viandes à base de plantes jusqu'aux pâtisseries sans gluten et au-delà. »

- - Hailey Jefferies, cofondatrice et directrice générale

Prairie Fava est l'expert canadien de l'industrie des fèves, se consacrant à la culture et à la fabrication d'ingrédients de fèves de haute qualité pour le marché des plantes.

Prairie Fava fournit de la fève entière, de la fève décortiquée, de la farine de fève brute et de la farine précuite.

Les ingrédients de la fève ne contiennent pas de gluten, sont riches en nutriments, contiennent des protéines de haute densité et proviennent d'une culture de légumineuses écologiquement viable et sans OGM.

Prairie Fava est située à Glenboro , une collectivité de 656 habitants située dans la région de Westman, au Manitoba , à environ 170 km à l'ouest de Winnipeg .

Cet investissement témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à renforcer l'Ouest canadien en aidant les petites et moyennes entreprises à accroître leur productivité, à augmenter leur part de marché et à créer de nouveaux emplois bien rémunérés.

à renforcer l'Ouest canadien en aidant les petites et moyennes entreprises à accroître leur productivité, à augmenter leur part de marché et à créer de nouveaux emplois bien rémunérés. Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) de DEO soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société.

