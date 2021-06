VANCOUVER, BC, le 25 juin 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise suscitée par la pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, dans toutes les régions du pays et notamment ici, à Vancouver.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable David Eby, procureur général de la Colombie-Britannique et ministre du Logement, ont annoncé les détails d'un investissement fédéral d'environ 9 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cet investissement est destiné à l'acquisition du Deluxe Hotel, immeuble de deux étages situé dans le quartier d'East Vancouver.

L'immeuble sera rénové et convertie en logements avec services de soutien adaptés à la culture pour les Autochtones en situation d'itinérance, une option de logement sûr dont la région a grandement besoin.

Ces 24 logements feront partie d'un ensemble pour Autochtones construit à faible coût situé au 3505, Kingsway. L'emplacement central, sur Kingsway, se trouve à proximité d'un vaste éventail de commerces et à distance de marche de la station SkyTrain. Le service d'autobus Translink est facilement accessible sur Kingsway.

La Lu'ma Native Housing Society, un fournisseur de logements sans but lucratif, sera propriétaire-exploitant des logements. La rénovation de l'immeuble commencera immédiatement et devrait être achevée d'ici le début de 2022. À l'ouverture, Lu'ma aura du personnel sur place 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour offrir des services de soutien aux résidents, y compris des repas quotidiens, des programmes culturels autochtones, des activités de développement des compétences et la présentation de possibilités de bénévolat ou d'emploi.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital pour la création de nouveaux logements abordables permanents. Ces contributions couvrent les coûts associés à la construction d'ensembles de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les fonds investis dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction partout au Canada.

« Notre gouvernement veille à ce que chaque Canadien dispose d'un logement sûr et abordable. Nos investissements contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables aux individus vulnérables de Vancouver, tout en s'attaquant aux obstacles uniques auxquels sont confrontées les collectivités à risque. L'Initiative pour la création rapide de logements est un franc succès. C'est pourquoi, par l'entremise du budget de 2021, nous augmenterons le financement total du programme pour le porter à 2,5 milliards de dollars afin de construire rapidement des logements abordables dont nous avons grandement besoin partout au Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous travaillons fort pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. Construire rapidement des logements dans de grands centres urbains comme Vancouver et répondre aux besoins et aux défis particuliers auxquels les municipalités font face dans le secteur du logement sont des mesures cruciales et nécessaires que notre gouvernement a prises pour mettre fin à l'itinérance chronique. Nous avons désespérément besoin de ces logements dans notre collectivité et partout à Vancouver. » - - Hedy Fry, députée, Vancouver Centre

« Ces nouveaux logements aideront les Autochtones en situation d'itinérance de Vancouver à commencer leur rétablissement dans la dignité, à l'intérieur, en étant entourés de mesures de soutien culturel qui peuvent avoir un impact déterminant dans leur vie. Nous savons qu'il peut être encore plus difficile de trouver un logement abordable pour les Autochtones, qui sont surreprésentés parmi les personnes en situation d'itinérance en Colombie-Britannique. C'est inacceptable, et c'est pourquoi nous continuerons de travailler avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux pour créer les types de logements dont les collectivités de la Colombie-Britannique ont désespérément besoin. » - David Eby, procureur général de la Colombie-Britannique et ministre du Logement

« Lorsque d'excellents exploitants sans but lucratif, comme la Lu'ma Native Housing Society, reçoivent les ressources nécessaires pour fournir des logements supervisés et adaptés à la culture du peuple autochtone, nous en bénéficions tous. Je ne saurais trop remercier le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique pour leur partenariat continu afin de s'assurer qu'un plus grand nombre de nos voisins disposent d'un logement sûr et adapté à leur culture et qu'ils puissent se construire un avenir plus solide. » - Kennedy Stewart, Maire de Vancouver

« Nous sommes reconnaissants à nos partenaires qui ont fait de ce marché une réalité et nous sommes ravis d'accueillir 24 résidents indigènes dans ces logements avec services de soutien. Les résidents recevront un repas chaud, bénéficieront d'un personnel de soutien et auront accès à une variété de services adaptés à leur culture. Il s'agit d'un emplacement idéal, à proximité des transports en commun et d'autres commodités. J'aimerais remercier mes collègues du conseil d'administration pour leur soutien et leur service continus." - Kent Patenaude, président, Lu'ma Native Housing Society

L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars qui vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.





, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. Le budget de 2021 propose un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans l'ICRL en 2021-2022 afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada . Le but est de leur fournir un logement abordable adéquat et de porter l'investissement total à 2,5 milliards de dollars.





. Le but est de leur fournir un logement abordable adéquat et de porter l'investissement total à 2,5 milliards de dollars. Dans le volet des projets de l'ICRL, 500 millions de dollars étaient disponibles au moyen d'un processus de demande qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.





Le volet des grandes villes de l'ICRL a fourni 500 millions de dollars en soutien immédiat à 15 municipalités prédéterminées qui ont été sélectionnées en consultation avec la Fédération canadienne des municipalités parce qu'elles possédaient les niveaux les plus élevés de locataires ayant de graves besoins en matière de logement et de personnes en situation d'itinérance.





Avec un total de plus de 4 700 logements à l'échelle du pays, l'ICRL a dépassé sa cible initiale, qui était de construire 3 000 logements abordables permanents, grâce au soutien des administrations provinciales, territoriales et municipales et des gouvernements autochtones.





Dans l'ensemble, le nouveau financement prévu dans le budget de 2021 pour l'ICRL permettra d'ajouter au moins 4 500 nouveaux logements abordables à l'offre de logements au Canada , en plus des 4 700 logements déjà financés.





, en plus des 4 700 logements déjà financés. L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que près de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.





L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, ainsi que des personnes et des populations vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les communautés racisées, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes qui ont immigré ou qui ont été accueillies comme réfugiés au Canada récemment.





, ainsi que les personnes qui ont immigré ou qui ont été accueillies comme réfugiés au récemment. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide toutes les personnes dans le besoin au Canada et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

