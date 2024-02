Moderna achève la construction de ses installations ultramodernes de production de vaccins à ARNm à Laval, au Québec

LAVAL, QC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - En juin 2022, le gouvernement du Canada a conclu une entente à long terme avec Moderna encadrant la production de vaccins à ARN messager (ARNm) au Canada. Les négociations avaient été amorcées en 2021, au plus fort de la crise de la COVID-19, période où le pays était confronté à une concurrence internationale féroce pour l'obtention de vaccins. Les failles de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont mis en évidence l'importance d'établir une capacité nationale de production de vaccins, notamment ceux issus de technologies de pointe comme l'ARNm. Il s'agit d'une facette importante de la sécurité nationale, ainsi que d'un facteur déterminant pour la santé et la sécurité des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, et le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jean-Yves Duclos, ont annoncé, en compagnie du ministre québécois de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, du ministre québécois délégué à l'économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, ainsi que du maire de Laval, Stéphane Boyer, l'achèvement des travaux de construction de la nouvelle usine de production de vaccins à ARNm de Moderna à Laval (Québec).

Il s'agit également d'une étape déterminante dans les efforts du Canada pour renforcer la capacité nationale de production de vaccins et de thérapies. En effet, les installations de Moderna auront la capacité de produire, au besoin, environ 100 millions de doses de vaccins à ARNm annuellement. Dès leur ouverture, les installations seront une source de nombreux emplois hautement spécialisés et bien rémunérés. En outre, Moderna a pris l'engagement de soutenir la recherche-développement au Canada en concluant des partenariats avec des entreprises et des chercheurs canadiens au cours de la période visée par l'entente. Moderna s'intégrera ainsi à l'écosystème canadien des sciences de la vie et soutiendra sa croissance.

Il s'agit d'une autre réalisation marquante au titre de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du gouvernement du Canada. Le pays sera ainsi mieux préparé en vue de futures urgences sanitaires, puisqu'il disposera d'une capacité intérieure de production de vaccins et de thérapies. En outre, ce projet stimule l'économie, crée des emplois bien rémunérés et appuie les activités de recherche.

« L'achèvement de la construction de ces installations de Moderna, qui sont à la fine pointe de la technologie, marque un grand pas en avant pour le secteur national de la biofabrication et des sciences de la vie. Au début de la pandémie de COVID-19, le Canada disposait d'une capacité très limitée de production de vaccins à ARNm. Nous nous sommes engagés auprès des Canadiens à rebâtir le secteur de la biofabrication, et les nouvelles installations de Moderna confirment que nous avons tenu promesse. La présence de Moderna au pays va renforcer l'écosystème de la biofabrication, donnant à l'ensemble du secteur des moyens de poursuivre sa croissance et de continuer à créer des emplois de haut calibre. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Protéger la santé et la sécurité de la population canadienne est l'une des principales priorités de notre gouvernement. Cette nouvelle installation nous offre la possibilité de tirer parti d'une technologie innovante et de pointe dans le développement de vaccins et d'être mieux préparés aux prochaines pandémies grâce à un accès rapide et sûr à un approvisionnement national en vaccins sécuritaires et efficaces. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

« Cette nouvelle installation de pointe marque une étape importante dans notre partenariat avec Moderna visant à construire une capacité nationale de biofabrication de vaccins à ARNm. En appuyant le secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie, nous protégeons les Canadiens et solidifions notre état de préparation aux futures pandémies, tout en favorisant la croissance économique et la création d'emplois qualifiés. »

- Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jean-Yves Duclos

« Nous sommes fiers d'avoir attiré un intervenant du calibre de Moderna au Québec. En plus de sécuriser notre approvisionnement en vaccins, Moderna vient renforcer notre position de leader dans le secteur des sciences de la vie. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Laval possède plusieurs atouts qui ont attiré Moderna : des infrastructures de qualité, des professionnels chevronnés et un environnement d'affaires favorable. Mais avant tout, ce sont les talents et le savoir-faire locaux qui ont rendu possible cette belle annonce. »

- Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'achèvement de la construction de notre usine de vaccins à ARNm marque un moment historique pour Moderna et pour le Canada alors que nous progressons vers la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement nationale en vaccins à ARNm. Ce bâtiment est un exemple concret de collaboration concertée avec le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et la Ville de Laval, reflétant les leçons de la pandémie. Nous sommes fiers d'aider à promouvoir la réputation du Canada en tant que centre d'excellence en ARNm et en tant que contributeur aux initiatives mondiales de santé. »

- Le directeur général de Moderna Canada, Stefan Raos

Depuis mars 2020, le gouvernement du Canada a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, à l'appui de 38 projets d'envergure, nouveaux et élargis, visant à dynamiser l'écosystème national de la biofabrication, des vaccins et des thérapies.

a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, à l'appui de 38 projets d'envergure, nouveaux et élargis, visant à dynamiser l'écosystème national de la biofabrication, des vaccins et des thérapies. Le 28 juillet 2021, le gouvernement du Canada a présenté sa Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie, qui expose une vision à long terme pour la protection des Canadiens contre de futures urgences sanitaires et pandémies.

a présenté sa Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie, qui expose une vision à long terme pour la protection des Canadiens contre de futures urgences sanitaires et pandémies. En avril 2022, le premier ministre Trudeau avait annoncé la conclusion d'une entente de principe avec Moderna visant la construction d'une usine de production de vaccins au Québec. Le gouvernement du Canada et Moderna ont conclu une entente définitive par la suite.

et Moderna ont conclu une entente définitive par la suite. Les travaux de construction de l'usine de Moderna à la Cité de la Biotech, à Laval (Québec), avaient été lancés le 7 novembre 2022.

Depuis sa fondation en 2010, Moderna a su se hisser parmi les chefs de file mondiaux des technologies de vaccins à ARNm. L'entreprise apporte une contribution déterminante à la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19.

à la pandémie de COVID-19. Les investissements du gouvernement dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie soutiennent de milliers de bons emplois pour la classe moyenne, en plus de préparer le Canada à de futures pandémies.

