Le gouvernement du Canada sera l'hôte d'un sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement fédérale

OTTAWA, ON, le 16 mars 2023 /CNW/ - L'ombudsman de l'approvisionnement du Canada organisera le Sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement du gouvernement fédéral les 4 et 5 avril 2023.

Êtes-vous un fournisseur autochtone ou diversifié qui aspire à faire affaire avec le gouvernement fédéral? Tweet this Les 4 et 5 avril 2023. Inscription gratuite via Zoom. Plus d'information au www.opo-boa.gc.ca. (Groupe CNW/Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement)

Maintenant à sa cinquième édition, le Sommet, qui se tiendra à l'échelle nationale, virtuellement via Zoom, a pour but de contribuer à accroître la diversité dans la chaîne d'approvisionnement fédérale. Le Sommet présentera des programmes des secteurs public et privé qui aident les petites entreprises et les entreprises dirigées par des Autochtones, des Canadiens noirs et racialisés, des femmes, des Canadiens 2ELGBTQI+, des personnes handicapées et d'autres groupes sous-représentés à obtenir des contrats fédéraux.

Date : Les 4 et 5 avril 2023, à partir de 11 h (HNE) le premier jour et à 13 h (HNE) le deuxième jour.

Événement Zoom : Inscrivez-vous gratuitement à Sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement fédérale - Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (opo-boa.gc.ca)

