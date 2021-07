Le gouvernement du Canada se joint à la Coalition on Disaster Resilient Infrastructure

OTTAWA, ON, le 29 juin 2021 /CNW/ - Alors que le monde se concentre sur la lutte contre la COVID-19, l'urgence de s'attaquer aux changements climatiques demeure.

Les dirigeants et les experts en climatologie du monde entier travaillent ensemble pour trouver et faire avancer des solutions, notamment des infrastructures novatrices et durables, qui peuvent non seulement servir à réduire les émissions et à protéger les gens contre les effets des changements climatiques, mais aussi peuvent créer des possibilités économiques et améliorer la qualité de vie.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que le Canada s'est joint à la Coalition on Disaster Resilient Infrastructure et qu'il a endossé sa Charte dans le but de promouvoir la résilience des infrastructures aux risques climatiques et aux catastrophes, favorisant ainsi le développement durable.

Lancée en Inde en 2019, la Coalition est un partenariat mondial de groupes des secteurs public et privé, notamment des gouvernements nationaux, des organismes des Nations Unies et des banques multilatérales de développement. La Coalition soutient la réalisation des objectifs et des cibles inscrits dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et objectifs de développement durable, l'Accord de Paris sur le climat et le Cadre de Sendai pour l'atténuation des risques de catastrophes.

La lutte contre les changements climatiques est une priorité pour l'ensemble du gouvernement du Canada. Au cours de la dernière décennie, les Canadiens ont été témoins et acteurs d'un nombre croissant d'événements liés au climat. Ces événements ont chassé des gens de leur foyer, ont eu des répercussions sur les économies locales et régionales et ont causé des milliards de dollars de dommages aux biens publics et privés. Le rôle du Canada au sein d'une coalition mondiale, multilatérale et de partage des connaissances permettra de s'assurer que les investissements réalisés aujourd'hui sont robustes et résilients à long terme, et d'atténuer les vulnérabilités potentielles des Canadiens face aux risques climatiques futurs.

Citation

« Je suis fière de me joindre à l'Inde et à d'autres pays du monde entier pour créer un monde plus résilient face aux effets des changements climatiques. Les inondations, les sécheresses, les feux de forêt et le dégel du pergélisol ont un impact considérable sur la vie des gens dans le monde entier. Alors que nous nous remettons de la COVID-19, nous devons mettre en place des infrastructures résistantes aux catastrophes, et la Coalition a un rôle important à jouer dans cet effort collectif. En tant que représentante du Canada au conseil d'administration de la Coalition, je me réjouis de partager l'expérience du Canada en matière de développement d'infrastructures résilientes face aux catastrophes avec les membres de la Coalition, et d'apprendre auprès d'eux. Nous devons relever ces défis ensemble. »

Faits en bref

Le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi , a lancé la Coalition on Disaster Resilient Infrastructure à l'occasion du Sommet de l'action pour le climat de l'ONU en septembre 2019, en s'appuyant sur les discussions du G20 sur la nécessité d'une approche multipartite pour améliorer les infrastructures résistantes aux catastrophes depuis 2017.

, a lancé la Coalition on Disaster Resilient Infrastructure à l'occasion du Sommet de l'action pour le climat de l'ONU en septembre 2019, en s'appuyant sur les discussions du G20 sur la nécessité d'une approche multipartite pour améliorer les infrastructures résistantes aux catastrophes depuis 2017. Vingt-deux pays sont membres de la Coalition, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la France , l'Allemagne, le Japon, le Chili et l'Australie.

, l'Allemagne, le Japon, le Chili et l'Australie. Sept organisations sont membres, dont l'Union européenne et le Groupe de la Banque mondiale.

Le budget de 2021 du gouvernement du Canada : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, prévoyait de nouveaux fonds pour les infrastructures résilientes, notamment :

: une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, prévoyait de nouveaux fonds pour les infrastructures résilientes, notamment : 1,4 milliard de dollars sur 12 ans, à partir de 2021-2022, pour compléter le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe afin d'atténuer les effets économiques, sociaux et environnementaux des changements climatiques et de renforcer la résilience.



200 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2021-2022, pour établir un Fonds pour les infrastructures naturelles autonome en reconnaissance de la résilience et des investissements économiques.



11,7 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour renouveler le Programme des normes à l'appui de la résilience des infrastructures, afin que le Conseil canadien des normes puisse continuer à mettre à jour les normes et les directives dans les domaines prioritaires pour aider les collectivités à planifier et à mettre en place des infrastructures plus durables et plus résistantes face aux changements climatiques.

