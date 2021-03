L'investissement témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à accroître la capacité domestique de biofabrication et à se préparer à de futures pandémies

TORONTO, le 31 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé, en compagnie de la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, un investissement maximal de 415 millions de dollars dans Sanofi Pasteur Limited pour la construction à Toronto, en Ontario, d'une installation de production de bout en bout de vaccins contre l'influenza. Les étapes de formulation, de remplissage et de finition, et d'inspection des produits pharmaceutiques seront menées dans cette installation. Dans le cadre de ce projet, Sanofi investira plus de 455 millions de dollars et pourra créer et maintenir 1 225 emplois hautement spécialisés au Canada. Le gouvernement de l'Ontario investira quant à lui 55 millions de dollars, ce qui portera la valeur du projet à 925 millions de dollars. L'entreprise investira également au moins 79 millions de dollars par année dans la recherche-développement canadienne.

Après avoir évalué ses options à l'échelle mondiale, Sanofi a choisi le Canada pour y établir leur centre international de production et de distribution de son vaccin saisonnier à haute dose contre l'influenza, le vaccin FLUZONEMD Haute Dose Quadrivalent (FLUZONEMD HD QIV). En plus de créer de l'emploi et de financer la recherche canadienne, l'installation permettra de mieux préparer le pays en cas de pandémie, au profit de tous les Canadiens. En effet, en cas d'éclosion de grippe, Sanofi serait en mesure de produire dans sa nouvelle installation de Toronto un vaccin contre l'influenza à l'échelle de la population. Elle aurait la capacité de produire suffisamment de doses de vaccins pour l'ensemble de la population canadienne dans les six mois suivant l'annonce d'une pandémie d'influenza par l'Organisation mondiale de la Santé.

La pandémie de COVID-19 a fait ressortir la nécessité d'avoir au pays un solide secteur de la biofabrication. L'annonce d'aujourd'hui permettra non seulement de renforcer la capacité de biofabrication au pays, mais également d'assurer l'état de préparation de notre pays devant une pandémie.

Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a réalisé des investissements de plus d'un milliard de dollars pour faire progresser la recherche-développement industrielle sur les vaccins et les produits pharmaceutiques, et renforcer la capacité de biofabrication. Il continue à mieux préparer le Canada à la pandémie actuelle et aux pandémies futures. Il travaille donc à faire en sorte que le pays soit plus autosuffisant de sorte qu'il puisse réduire son exposition aux possibles répercussions économiques et problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement qui pourraient survenir.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la capacité du Canada d'attirer des investissements étrangers et de mettre sur pied des installations qui donnent lieu à des solutions purement canadiennes. Ce type d'investissement n'est réalisé qu'une fois par génération. Notre gouvernement démontre ainsi son engagement à relancer le secteur canadien de la biofabrication en s'appuyant à la fois sur des solutions stratégiques à court terme et sur une vision à long terme. En investissant dans une capacité à la fine pointe de la technologie, notre gouvernement veille au maintien de l'expertise au pays, crée et conserve des emplois hautement spécialisés et assure la santé et la sécurité des Canadiens. En favorisant l'établissement d'un environnement où les entreprises peuvent investir et croître, des sociétés de premier plan en sciences de la vie telle Sanofi considèrent de plus en plus le Canada comme endroit où implanter leurs installations de fabrication et leurs sièges sociaux. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Cet important investissement en biofabrication constitue un grand pas pour le Canada. Le renforcement de notre capacité à produire des vaccins contre l'influenza en cas de pandémie s'inscrit dans notre engagement à assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens aujourd'hui même et pour des années à venir. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu

« Il s'agit d'un investissement essentiel, car il permettra de créer 300 emplois de haute qualité et incitera l'Ontario à moins compter sur les autres pour la production d'un vaccin contre la grippe et éventuellement d'autres vaccins. En soutenant des entreprises comme Sanofi, nous continuerons de renforcer notre remarquable secteur pharmaceutique et nous nous assurons d'être prêts pour les futurs événements de santé publique en utilisant des produits fabriqués en Ontario. »

- Le Premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford

« ll n'a jamais été aussi essentiel de constituer notre capacité de production intérieure afin de fournir des vaccins contre la grippe à l'Ontario et à tout le Canada. L'Ontario est le moteur économique du Canada, et nous pouvons tout fabriquer ici grâce à notre main-d'œuvre qualifiée, à notre secteur des sciences de la vie et à nos solides chaînes d'approvisionnement. Ce partenariat tirera profit de la capacité de biofabrication de l'Ontario, et permettra de sauver des vies, de créer de nouveaux emplois et de nous aider à nous préparer à toute situation d'urgence future provoquée par une pandémie. »

- Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Victor Fedeli

« L'expansion du site de Sanofi à Toronto est un témoignage incontestable de la force du secteur médical et des soins de la santé de Toronto. Cette nouvelle usine de production de vaccins à Toronto démontra aux Canadiens que non seulement des travaux sont en cours pour répondre aux demandes continus de vaccins mais que Toronto est une ville dans laquelle les entreprises peuvent croître et prospérer. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées, y compris mon collègue le maire adjoint Michael Thompson, pour avoir contribuer à la réalisation de ce partenariat et aider à améliorer notre capacité à produire des vaccins localement nous préparant ainsi pour l'avenir. »

- John Tory, Maire de Toronto

« En tant que chef de file du secteur des vaccins, notre entreprise est continuellement à l'affût des tendances pour pouvoir répondre à la demande croissante en vaccins contre l'influenza qui ont démontré une meilleure efficacité clinique que les vaccins à dose standard. Ce nouvel investissement dans la production de vaccins FLUZONEMD Haute Dose Quadrivalent permettra de protéger contre la grippe un plus grand nombre de personnes âgées dans le monde. De plus, il sera une ressource clé dans la lutte contre les pandémies futures. Nous sommes heureux d'avoir formé un partenariat avec les autorités canadiennes, qui nous ont aidés à obtenir le financement annoncé aujourd'hui. Le Canada possède un patrimoine robuste dans le domaine de la recherche et du développement de vaccins, ce qui fait de lui l'un de nos principaux pôles de production. À ce titre, il nous aidera à protéger et à améliorer la santé humaine aux quatre coins de la planète. »

- Le président-directeur général de Sanofi, Paul Hudson

Important fabricant pharmaceutique, Sanofi est un leader mondial dans la mise au point de médicaments et de vaccins.

Sanofi est présente au Canada depuis 1917 et la majorité de ses activités canadiennes sont à Laval et à Toronto . Elle a de nombreuses réalisations à son actif à son site de Toronto , où elle a accompli beaucoup de progrès dans le domaine des vaccins au cours du dernier siècle.

la majorité de ses activités canadiennes sont à et à . Elle a de nombreuses réalisations à son actif à son site de , où elle a accompli beaucoup de progrès dans le domaine des vaccins au cours du dernier siècle. Sanofi fabrique déjà neuf produits à Toronto et elle investit 500 millions de dollars supplémentaires dans la construction d'une autre installation pour la production d'un vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.

et elle investit 500 millions de dollars supplémentaires dans la construction d'une autre installation pour la production d'un vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Outre les 1 225 emplois hautement spécialisés qui seront créés et maintenus au Canada, 200 postes de travail coopératif seront créés dans le cadre de ce projet.

Le financement du gouvernement du Canada annoncé aujourd'hui provient du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI).

Jusqu'à présent, dans le cadre du FSI, le gouvernement du Canada a investi dans dix sociétés qui accélèrent la capacité de production de vaccins et de thérapies ainsi que la capacité de biofabrication au Canada.

La contribution annoncée aujourd'hui ainsi que d'autres mesures adoptées par le gouvernement reposent sur les recommandations du Sous-comité conjoint de la bioproduction contre la COVID-19 des groupes de travail sur les vaccins et sur les thérapeutiques.

Sanofi Canada s'est inscrite au Défi 50-30 du gouvernement du Canada et s'engage ainsi à accroître la représentation et l'inclusion des divers groupes dans leur milieu de travail en atteignant la parité entre les sexes et en assurant une représentation considérable des groupes sous-représentés au sein de leur équipe de la haute direction.

