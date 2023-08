La nouvelle version du document Perspectives du spectre présente les mesures de libération du spectre qui viendront bonifier l'offre de services sans fil abordables, accélérer le déploiement de la 5G et améliorer la connectivité rurale

OTTAWA, ON, le 11 août 2023 /CNW/ - Il est aujourd'hui essentiel pour les Canadiens d'avoir accès à des services Internet et mobiles rapides, fiables et abordables. C'est dans cette optique que le gouvernement du Canada continue de libérer des bandes du spectre pour améliorer la qualité, la couverture et le prix des services de télécommunications.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui la publication du document Perspectives du spectre de 2023 à 2027, qui décrit les mesures que prendra le gouvernement en matière d'utilisation du spectre en vue d'offrir des services de télécommunications abordables et de haute qualité, d'accélérer le déploiement de la 5G, d'améliorer la connectivité rurale, de faire la promotion des technologies sans fil qui aideront à lutter contre les changements climatiques, et de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Le document présente également l'échéancier du gouvernement à l'égard de la libération du spectre pour les années à venir. Cet échéancier permettra de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de spectre pour que puissent être offerts les services dont dépend la population du Canada.

Le gouvernement fait ainsi fond sur plusieurs des réalisations qu'il a accomplies en matière de gestion du spectre depuis la publication du document Perspectives du spectre de 2018 à 2022 en plus de maintenir son approche « spectre inutilisé, spectre perdu », qui lui permet de s'assurer que le spectre est utilisé rapidement, au profit de l'ensemble de la population canadienne.

« Lorsqu'il est utilisé à bon escient, le spectre permet de stimuler l'innovation, d'améliorer la connectivité rurale, de favoriser la concurrence et même de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada continuera d'accroître l'accès à cette importante ressource publique et veillera à ce qu'elle soit rapidement utilisée pour renforcer les services de télécommunications dont dépend la population du Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'amélioration de la connectivité dans les communautés rurales, éloignées et autochtones demeure un objectif fondamental des politiques du gouvernement en matière de spectre. En augmentant l'accès au spectre tout en établissant des règles d'utilisation justes, nous pouvons continuer de bonifier l'offre de services de haute qualité et faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens, où qu'ils vivent, bénéficient des plus récentes innovations et technologies sans fil. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

