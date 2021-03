OTTAWA, ON, le 24 mars 2021 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) s'attaque à la fraude alimentaire afin que les Canadiens puissent être sûrs que les aliments qu'ils achètent sont fidèlement représentés.

Dans le cadre des travaux du gouvernement du Canada visant à lutter contre la fraude alimentaire, l'ACIA a échantillonné et testé des poissons provenant de transformateurs, d'importateurs et de détaillants canadiens. Selon le rapport de surveillance accrue de la substitution des espèces de poisson (2019 à 2020), les tests de l'ACIA montrent que 92 % des échantillons de poisson prélevés ont été étiquetés de façon satisfaisante avec les noms communs appropriés. Neuf espèces de poissons ont été ciblées en fonction de leur probabilité d'être étiquetées ou substituées de façon erronée et de leur disponibilité sur le marché canadien, notamment : le stromaté, la morue, le flétan, le poulamon, le bar commun, le vivaneau (rouge et autre), la sole, le thon et la limande à queue jaune.

L'ACIA a pris des mesures appropriées pour tous les résultats insatisfaisants. Il s'agissait notamment de mesures d'exécution, comme des lettres de non-conformité, la saisie et la détention de produits, le réétiquetage pour rendre le produit conforme et l'élimination de produits.

L'industrie est responsable de l'étiquetage adéquat des poissons et des fruits de mer et de la fourniture aux consommateurs de renseignements qui ne sont ni faux ni trompeurs. Un étiquetage précis permet la traçabilité des aliments. En vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, les exigences en matière de traçabilité sont incluses. La capacité de suivre les aliments à travers la chaîne d'approvisionnement peut accélérer considérablement l'élimination des aliments non sécuritaires ou mal représentés du marché et mieux protéger les Canadiens.

Le gouvernement du Canada travaille actuellement avec les intervenants afin de déterminer les approches permettant de respecter l'engagement pris par la ministre de la Santé dans le cadre de son mandat, à savoir élaborer un programme de traçabilité du bateau à la table pour les produits de la pêche au Canada.

Dans le cadre de la Politique alimentaire du Canada, lancée en juin 2019, le gouvernement du Canada a investi 24,4 millions de dollars sur 5 ans à l'ACIA pour lutter contre la fraude alimentaire afin de protéger les consommateurs contre la tromperie et les entreprises contre la concurrence déloyale sur le marché. Grâce à ce financement, l'ACIA effectue des inspections, recueille des échantillons, teste des aliments pour en vérifier l'authenticité et recueille des renseignements pour mieux cibler ses activités de surveillance.

En s'attaquant à la fraude alimentaire, les Canadiens peuvent être sûrs que les aliments qu'ils achètent sont correctement étiquetés et qu'ils peuvent les consommer sans danger. Cela aide également les entreprises canadiennes à faire concurrence plus équitablement sur les marchés canadien et mondial.

Citations

« La lutte contre la fraude alimentaire est une priorité clé de la Politique alimentaire pour le Canada que notre gouvernement a lancée l'an dernier. Cette politique protégera non seulement les consommateurs contre l'achat de produits délibérément mal étiquetés, mais aussi les entreprises alimentaires canadiennes qui doivent faire concurrence à des produits non authentiques. C'est la raison pour laquelle nous agissons et nous sévissons contre les incidents de fraude alimentaire au Canada. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Canada est connu pour ses poissons et ses fruits de mer de calibre mondial. Le succès continu de ce secteur dépend de pratiques de marché équitables et de la plus grande transparence de la production. Les mesures que nous prenons auprès de l'industrie pour renforcer la traçabilité et lutter contre la fraude alimentaire des poissons permettront à nos pêcheurs et transformateurs canadiens, qui travaillent dur, de continuer à obtenir la valeur maximale de leur produit de calibre mondial. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le présent rapport confirme le degré élevé de conformité de l'industrie du poisson et des fruits de mer dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire bien gérée du Canada. Comme toujours, les Canadiens peuvent avoir confiance lorsqu'ils achètent des fruits de mer chez leur détaillant local. »

-- Paul Lansbergen, Président, Conseil canadien des pêches

Les faits en bref

Les lois canadiennes sur les aliments interdisent que les aliments vendus au Canada soient mal représentés, notamment par l'étiquetage, l'emballage, la publicité et la vente. L'étiquetage trompeur et la substitution peuvent être une forme de fraude alimentaire qui trompe les consommateurs et les entreprises alimentaires en leur fournissant des renseignements faux ou trompeurs et qui crée un marché injuste pour les entreprises qui vendent des aliments correctement représentés.

soient mal représentés, notamment par l'étiquetage, l'emballage, la publicité et la vente. L'étiquetage trompeur et la substitution peuvent être une forme de fraude alimentaire qui trompe les consommateurs et les entreprises alimentaires en leur fournissant des renseignements faux ou trompeurs et qui crée un marché injuste pour les entreprises qui vendent des aliments correctement représentés. L'ACIA s'est surtout concentrée sur les tests de 9 espèces de poissons présentant une probabilité plus élevée d'être mal représentées : le stromaté, la morue, le flétan, le poulamon, le bar commun, le vivaneau, la sole, le thon et la limande à queue jaune. Les résultats ne représentent pas le degré global de mauvais étiquetage des poissons sur le marché canadien.

L'ACIA a travaillé avec le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour obtenir des échantillons au Québec.

La lettre de mandat de 2019 de la ministre de la Santé a présenté l'engagement d'élaborer un programme de traçabilité du bateau à la table pour aider les pêcheurs canadiens à mieux commercialiser leurs produits de grande qualité.

Le dernier rapport de l'ACIA sur le poisson fait suite à un autre rapport récemment publié sur la fraude alimentaire, intitulé Résultats de la surveillance de l'authenticité du miel (2019 à 2020).

Liens connexes

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Personnes-ressources : Cole Davidson, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, 343-549-2326, [email protected]; Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]

Liens connexes

http://www.inspection.gc.ca