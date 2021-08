Le gouvernement du Canada a établi un plan, dans le cadre du budget de 2021, pour mettre les entreprises sur la voie de la croissance à long terme et faire en sorte que l'avenir du Canada soit plus sain, plus équitable, plus vert et plus prospère. Cela comprend le soutien des économies régionales. Alors que les résidents de l'Ouest se dirigent vers leur reprise économique, le gouvernement du Canada met en place une approche plus ciblée et mieux éclairée sur le plan local, accordant la priorité aux gens afin de favoriser l'innovation, la croissance des entreprises et la résilience des collectivités urbaines, rurales et autochtones.

Pour la première fois en plus de trois décennies, le gouvernement du Canada renforcera sa présence et ses services de développement économique dans l'Ouest canadien en créant deux nouvelles agences de développement régional pour les provinces des Prairies et la Colombie-Britannique. Cette approche reconnaît que les moteurs et les conditions économiques sont différents dans chacune des deux régions, et que les entrepreneurs, les innovateurs, les institutions et les collectivités ont des besoins uniques liés à l'endroit où ils se trouvent.

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) sera la nouvelle agence de développement économique régional pour les entreprises et les collectivités de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Elle s'appuiera sur les 34 années d'expérience de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) en jouant des rôles plus importants de rassembleur, d'éclaireur, de conseiller, d'investisseur et de collaborateur afin d'obtenir de meilleurs résultats économiques pour les économies régionales des Prairies.

PrairiesCan bénéficiera également du financement actuel des programmes de base de DEO, ce qui signifie une augmentation globale des ressources disponibles pour les investissements stratégiques et le développement économique communautaire dans les Prairies. Par conséquent, en plus de conserver son administration centrale actuelle à Edmonton, et ses bureaux à Saskatoon, à Winnipeg et à Ottawa, et d'agrandir son bureau satellite de Calgary, PrairiesCan étendra considérablement sa portée en établissant de nouveaux points de service dans les provinces suivantes :

Alberta : Lethbridge, Fort McMurray et Grande Prairie

Lethbridge, et Saskatchewan : Regina et Prince Albert

Regina et Manitoba : Brandon et Thompson

Ces bureaux seront lancés sur une période de plusieurs mois. Lorsqu'ils seront prêts, cette présence accrue sur le terrain rapprochera le gouvernement fédéral des entreprises et des collectivités qu'elles habitent. Le fait de soutenir le développement économique dans un plus grand nombre de collectivités contribuera à développer les entreprises et à créer de bons emplois sur lesquels les gens peuvent compter.

La nouvelle agence maintiendra également les relations existantes avec les clients et les partenaires, tels que le Réseau des services aux entreprises de l'Ouest canadien, et continuera d'offrir les nouveaux programmes de financement découlant du budget de 2021, ainsi que les initiatives existantes qui aident les entreprises à prendre de l'expansion et qui soutiennent l'innovation régionale.

Citations

« L'économie de l'Ouest canadien est en croissance et se diversifie chaque jour davantage, ce qui nécessite une approche adaptée qui tient compte de ses besoins et saisit les occasions qu'elle offre. Notre gouvernement est fier d'investir dans l'avenir économique des innovateurs, des entreprises et des collectivités des Prairies en créant PrairiesCan. Depuis plus de 30 ans, DEO accomplit un travail extraordinaire dans l'Ouest, et c'est le début d'un nouveau chapitre passionnant. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les entrepreneurs, les innovateurs, les institutions et les dirigeants communautaires de l'ensemble des Prairies ont clairement indiqué qu'ils avaient besoin de plus de ressources et d'investissements fédéraux dans le développement économique de notre région. Le lancement de PrairiesCan et son empreinte élargie constituent un pas important dans la bonne direction, un pas qui reconnaît les besoins uniques des Prairies et des possibilités qu'elles offrent, et qui nous aidera à exploiter leur plein potentiel. »

- L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies

« L'économie de l'Ouest canadien a quadruplé depuis la création de DEO en 1987. Le lancement de PrairiesCan est une reconnaissance de ce fait et de l'importante diversité entre les provinces dans les domaines de l'agriculture, des ressources naturelles, des ressources en eau, du statut des traités autochtones, des exportations et du tourisme, pour n'en nommer que quelques-uns. Le résultat sera la création de nouveaux emplois de classe moyenne et la croissance de l'économie dans un plus grand nombre de collectivités un peu partout dans les Prairies. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et du ministre de l'Environnement et des Changements climatiques

Faits en bref

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) est l'une des deux nouvelles agences de développement régional en cours de lancement. L'autre est Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), qui sera axée sur la Colombie-Britannique. Elles remplaceront Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), qui sert les Canadiens de l'Ouest depuis le 4 août 1987.

pour les Prairies (PrairiesCan) est l'une des deux nouvelles agences de développement régional en cours de lancement. L'autre est Développement économique pour le Pacifique (PacifiCan), qui sera axée sur la Colombie-Britannique. Elles remplaceront Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), qui sert les Canadiens de l'Ouest depuis le 4 août 1987. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a accordé à la nouvelle agence axée sur la Colombie-Britannique 553,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et 110,6 millions de dollars par an par la suite. Le financement des programmes de base, auparavant géré par DEO, sera transféré à PrairiesCan, ce qui augmentera le financement global du développement économique pour les entreprises et les collectivités des Prairies.

a accordé à la nouvelle agence axée sur la Colombie-Britannique 553,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 110,6 millions de dollars par an par la suite. Le financement des programmes de base, auparavant géré par DEO, sera transféré à PrairiesCan, ce qui augmentera le financement global du développement économique pour les entreprises et les collectivités des Prairies. Les autres agences de développement régional du Canada comprennent l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario (FedDev Ontario) et l'Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario (FedNor).

comprennent l'Agence de promotion économique du atlantique (APECA), Développement économique pour les régions du Québec (DEC), l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), l'Agence fédérale de développement économique pour le l' (FedDev Ontario) et l'Initiative fédérale de développement économique pour le l' (FedNor). Depuis sa création, DEO a coordonné, soutenu et encouragé la création d'entreprises dans l'Ouest canadien, joué un rôle important en tant qu'investisseur stratégique au nom du gouvernement du Canada et représenté les intérêts économiques de l'Ouest à Ottawa .

et représenté les intérêts économiques de l'Ouest à . Plus récemment, DEO a protégé près de 41 000 emplois pendant la pandémie de COVID-19 en soutenant plus de 9 400 entreprises et organisations grâce à une aide de plus de 630 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds d'aide et de relance régionale.

Liens connexes

Restez branché

Suivez le Ministère sur Twitter : @DEO_Canada

Page d'accueil de DEO

Ligne téléphonique sans frais de DEO : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected] ; Relations avec les médias, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada , [email protected],

Liens connexes

http://www.wd.gc.ca/