Les investissements soutiennent les efforts visant à ranimer les centres-villes, les rues principales et les quartiers

MONCTON, NB, le 18 mars 2022 /CNW/ - Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)

Les rues principales, les centres-villes et les quartiers du Canada atlantique sont des espaces dynamiques où les gens se rassemblent pour profiter de tout ce que nos collectivités urbaines et rurales ont à offrir. Ces espaces stimulent l'économie en étant au centre d'activités sociales, économiques et culturelles.

Depuis plus de deux ans, les restrictions en matière de santé publique ont obligé les entreprises du Canada atlantique, en particulier celles des secteurs des arts et de la culture, du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que les petits commerces de détail, à fermer leurs portes ou à limiter leurs activités. Ces entreprises se trouvent dans des collectivités de toutes tailles, et sont souvent gérées par des femmes et des groupes sous-représentés. Alors que les restrictions commencent à s'assouplir, le gouvernement du Canada s'engage à redonner vie aux centres-villes, aux rues principales et aux quartiers, où se trouvent bon nombre de ces entreprises durement touchées.

Exploiter le potentiel de la collaboration locale et régionale

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA, a annoncé une nouvelle initiative visant à stimuler les économies locales en appuyant les projets communautaires qui amènent plus de gens dans les rues principales, les centres-villes et les quartiers. Alors que les Canadiens de l'Atlantique s'apprêtent à sortir de leurs « bulles » sociales, l'initiative Redécouvrir nos centres-villes favorisera la collaboration qui permettra de créer des événements, d'accroître le marketing et la promotion des institutions et événements locaux et d'encourager les résidents et les autres personnes à visiter les centres-villes, les rues principales et les quartiers.

Dans le cadre de l'initiative Redécouvrir nos centres-villes, l'APECA versera jusqu'à 10 millions de dollars pour financer des organismes sans but lucratif du Canada atlantique, dont les associations d'amélioration des affaires, les associations touristiques, les chambres de commerce et les organismes de marketing de destination, afin de les aider à trouver de nouvelles idées qui inciteront les résidents et les visiteurs à redécouvrir tout ce que leurs centres-villes, leurs rues principales et leurs quartiers ont à offrir.

Les organismes à but non lucratif sont encouragés à faire équipe pour adopter une approche active de résolution de problèmes afin de ramener les consommateurs vers des centres d'activités dynamiques. En soutenant ces initiatives adaptées aux besoins locaux et provinciaux, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour bâtir une économie forte et résiliente qui est innovatrice, diversifiée et inclusive.

« Nos centres-villes, nos rues principales et nos quartiers sont au cœur des collectivités rurales et urbaines dynamiques du Canada atlantique. La nouvelle initiative Redécouvrir nos centres-villes favorisera la collaboration et générera de nouvelles idées ainsi que des projets innovants pour encourager les résidents et les visiteurs à venir profiter de tout ce que nos collectivités ont à offrir. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA

L'APECA acceptera les demandes pour l'initiative Redécouvrir nos centres-villes du 4 avril au 29 avril 2022.

De plus amples renseignements sur les dates limites et les critères d'admissibilité sont disponibles sur le site web de l'APECA.

L'initiative Redécouvrir nos centres-villes est un complément à d'autres mesures fédérales, provinciales et municipales visant à aider les entreprises et les collectivités à mieux se reconstruire.

Depuis le début de la pandémie, l'APECA a investi un peu moins d'un demi-milliard de dollars pour aider les entreprises et les organismes à traverser la pandémie de la COVID-19, protégeant ainsi plus de 5 000 emplois dans les collectivités de la région.

La nouvelle initiative Redécouvrir nos centres-villes vise à ranimer les rues principales, les centres-villes et les quartiers.

La nouvelle initiative Redécouvrir nos centres-villes vise à réanimer les centres-villes, les rues principales et les quartiers

Depuis que les restrictions en matière de santé publique ont forcé de nombreuses entreprises du Canada atlantique à fermer leurs portes ou à réduire leurs activités, les collectivités se sont unies pour soutenir leurs entreprises locales. À cette fin, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA, a annoncé une nouvelle initiative visant à insuffler une nouvelle vie aux rues principales, aux centres-villes et aux quartiers du Canada atlantique.

L'initiative Redécouvrir nos centres-villes complémentera d'autres mesures de soutien fédérales, provinciales et municipales grâce à des investissements dans des activités qui incitent les résidents et les touristes à revivre l'expérience des centres-villes, des rues principales et des quartiers du Canada atlantique. Alors que les restrictions sanitaires s'atténuent et que les gens s'apprête à sortir de leurs « bulles » sociales pour la première fois depuis longtemps, cette mesure sera également utile pour :

ramener les consommateurs dans les centres-villes, les rues principales et les quartiers de leur collectivité;

ramener les événements artistiques et culturels qui avaient été annulés ou réduits par des mesures de santé;

soutenir des projets de collaboration menés par des organismes à but non lucratif qui ramènent les gens dans les entreprises les plus durement touchées par la pandémie, en les aidant à renforcer leurs capacités;

accroître la mobilisation communautaire par le biais de nouveaux partenariats;

encourager les Canadiens de l'Atlantique à explorer leur province à l'échelle locale et régionale; et

contribuer à une économie inclusive grâce à des projets qui soutiennent les groupes sous-représentés et qui prennent en considération leurs défis particuliers.

Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 10 millions de dollars seront investis dans des organismes à but non lucratif telles que les associations d'amélioration des affaires, les associations touristiques, les chambres de commerce et les organisations de marketing de destination, afin de collaborer à la création de projets et d'activités qui encourageront les gens à revisiter et redécouvrir ce que leurs centres-villes, leurs rues principales et leurs quartiers. Les fonds destinés à l'initiative Redécouvrir nos centres-villes seront versés dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation.

Voici quelques exemples de projets qui pourraient être admissibles :

Une chambre de commerce locale travaillant avec ses membres pour concevoir une offre culinaire locale mettant en valeur les mets et la culture de la région, en proposant des forfaits pour la nourriture, les événements et l'hébergement. (forfait de type « Mangez, séjournez, jouez »).

Un organisme à but non lucratif constitué en société qui soutient l'animation des façades de magasins vacants en milieu rural ou urbain en facilitant et en encourageant les initiatives spontanées (événements spontanés de restauration et de vente au détail).

Un organisme à but non lucratif qui travaille avec les municipalités pour organiser des événements destinés à attirer les gens dans la collectivité (des marchés en plein air, des artistes de rue, des expositions d'art, des concerts en plein air ou des films dans un parc).

Une association touristique à but non lucratif en partenariat avec des festivals et à des événements organisés dans toute la région, afin de promouvoir leurs atouts touristiques dans les centres-villes.

Une organisation de marketing de destination qui ajoute de la valeur et de l'influence à un festival existant en ajoutant une nouvelle programmation, de nouvelles expériences ou de nouveaux éléments (des spectacles de lumière, un meilleur son, des heures d'ouverture prolongées ou des installations artistiques) afin d'attirer davantage de personnes et de les encourager à rester plus longtemps.

Une association régionale travaillant avec une ville pour mettre en œuvre une campagne de marketing qui souligne l'importance de l'achat local, ainsi que l'ajout de nouvelles activités de marketing qui mettent en valeur les atouts des offres dans la rue principale du centre-ville ou de la collectivité.

Les demandes des organismes à but non lucratif, tels que les associations d'amélioration des affaires, les associations touristiques, les chambres de commerce et les organisations de marketing de destination, seront acceptées du 4 au 29 avril 2022. Après cette date, l'APECA pourrait continuer à examiner les demandes en fonction des fonds restants et de la demande.

Les contributions au titre de cette nouvelle initiative seront non remboursables et pourront couvrir jusqu'à 100 % des coûts admissibles. Les contributions iront de 25 000 $ à 500 000 $ pour des initiatives ciblées. Les projets plus importants à l'échelle régionale pourraient recevoir davantage en fonction de chaque cas. Des informations sur les coûts et les activités admissibles et non admissibles sont disponibles sur le site web de l'APECA.

