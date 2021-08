OTTAWA, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec l'industrie canadienne des produits de la mer pour s'assurer qu'elle demeure concurrentielle sur le marché mondial et à protéger les consommateurs et les pêches en prévenant la fraude aux produits de la mer et en prenant des mesures pour mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

À l'appui de l'engagement dans le cadre du mandat pris en décembre 2019 d'élaborer un programme de traçabilité du bateau à la table qui aidera les pêcheurs canadiens à mieux commercialiser leurs produits de grande qualité, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), de concert avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et Pêches et Océans Canada (MPO), a lancé une consultation sur un document de travail qui servira à l'élaboration de propositions visant à améliorer la traçabilité du poisson et des produits de la mer du bateau à la table au Canada.

Le document de travail a été élaboré après avoir consulté diverses parties prenantes du secteur du poisson et des produits de la mer, y compris l'industrie, les organisations autochtones, les organisations non gouvernementales (ONG), le milieu universitaire et d'autres ordres de gouvernement. Le gouvernement du Canada sollicite maintenant les commentaires d'un large éventail des parties prenantes, y compris les consommateurs, sur ce document de travail. Cette consultation est l'occasion d'examiner les systèmes de traçabilité actuellement en place et d'aider à comprendre comment ces systèmes pourraient être développés pour mieux répondre aux besoins des parties prenantes, y compris les consommateurs et l'industrie.

Les Canadiens et les parties prenantes intéressés sont invités à partager leurs points de vue sur 3 thèmes clés abordés dans le document de travail :

Protection des consommateurs et salubrité des aliments (en ce qui a trait au poisson et produits de la mer);

Durabilité et gestion des pêches liées à la traçabilité et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée);

Accès au marché, commerce et commercialisation du poisson et des produits de la mer canadienne.

La consultation de 120 jours est ouverte aux commentaires jusqu'au 11 décembre 2021.

La traçabilité du bateau à la table s'ajoute l'investissement de 24,4 millions de dollars sur 5 ans que le gouvernement du Canada a consenti en 2019, dans le cadre de la Politique alimentaire du Canada, pour renforcer la capacité fédérale de lutte contre la fraude alimentaire afin de protéger les consommateurs contre la supercherie et les entreprises contre la concurrence déloyale. Grâce à ce financement, l'ACIA effectue des inspections, collecte des échantillons, teste l'authenticité des aliments et recueille des renseignements pour mieux cibler ses activités de surveillance.

« Nous sommes déterminés à lutter contre la fraude alimentaire, notamment l'étiquetage erroné et la substitution d'espèces de poissons. Lorsque des produits frauduleux présentent une fausse image de leur contenu, cela peut mettre les Canadiens en danger. En augmentant notre suivi de la chaîne d'approvisionnement en produits de la mer, nous aurons une plus grande assurance que les produits alimentaires sont étiquetés avec précision, ce qui permettra de mieux protéger les Canadiens contre les aliments dangereux ou faussement représentés. »

-- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« La lutte contre la fraude alimentaire est une priorité essentielle de la Politique alimentaire pour le Canada, que notre gouvernement a lancée en 2019. Elle permettra non seulement de protéger les consommateurs contre l'achat de produits délibérément mal étiquetés, mais aussi les entreprises alimentaires canadiennes qui doivent faire face à la concurrence de produits inauthentiques. C'est pourquoi nous continuerons de travailler avec les consommateurs et l'industrie pour développer de nouveaux outils de lutte contre les pratiques illégales et frauduleuses dans toute la chaîne d'approvisionnement en fruits de mer. »

-- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le renforcement de la capacité de traçabilité des produits de la mer est judicieux non seulement pour les consommateurs, en termes de salubrité des aliments, mais aussi pour nos secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Elle augmenterait la valeur et les possibilités de commercialisation de nos activités de pêche commerciale et d'aquaculture durables, et aiderait notre industrie nationale à répondre aux exigences d'accès aux marchés internationaux. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le Canada abrite le plus long littoral et le plus grand système de lacs d'eau douce du monde. Les eaux canadiennes marines et douces contiennent plus de 160 espèces de poissons et de produits de la mer.

abrite le plus long littoral et le plus grand système de lacs d'eau douce du monde. Les eaux canadiennes marines et douces contiennent plus de 160 espèces de poissons et de produits de la mer. Le Canada exporte chaque année environ 7 milliards de dollars de poisson et de produits de la mer et importe environ 4 milliards de dollars de poisson et de produits de la mer en provenance d'un peu plus de 140 pays à travers le monde.

exporte chaque année environ 7 milliards de dollars de poisson et de produits de la mer et importe environ 4 milliards de dollars de poisson et de produits de la mer en provenance d'un peu plus de 140 pays à travers le monde. Le budget 2019 prévoyait un financement pour l'ACIA afin d'accroître les efforts visant à lutter contre la fraude alimentaire, y compris pour le poisson et les produits de la mer. L'ACIA travaille avec Santé Canada pour traiter les risques pour la santé et la sécurité résultant de la fausse représentation des aliments dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada.

L'élaboration d'un programme de traçabilité du bateau à la table était incluse dans la lettre de mandat de décembre 2019 de l'honorable Patty Hajdu , ministre de la Santé.

, ministre de la Santé. Le rapport de surveillance accrue de la substitution des espèces de poisson (2019 à 2020) de l'ACIA montre que 92 % des échantillons de poisson prélevés ont été étiquetés de façon satisfaisante avec les noms communs appropriés. Neuf espèces de poissons ont été ciblées en fonction de leur probabilité d'être étiquetées ou substituées de façon erronée et de leur disponibilité sur le marché canadien, notamment : le stromaté, la morue, le flétan, le thazard, le bar commun, le vivaneau (rouge et autre), la sole, le thon et la limande à queue jaune.

de l'ACIA montre que 92 % des échantillons de poisson prélevés ont été étiquetés de façon satisfaisante avec les noms communs appropriés. Neuf espèces de poissons ont été ciblées en fonction de leur probabilité d'être étiquetées ou substituées de façon erronée et de leur disponibilité sur le marché canadien, notamment : le stromaté, la morue, le flétan, le thazard, le bar commun, le vivaneau (rouge et autre), la sole, le thon et la limande à queue jaune. Le Canada travaille avec d'autres membres de la communauté internationale aux Nations Unies et d'autres organisations internationales pour faire progresser les efforts de gestion durable des pêches et des océans.

travaille avec d'autres membres de la communauté internationale aux Nations Unies et d'autres organisations internationales pour faire progresser les efforts de gestion durable des pêches et des océans. On estime que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée représente environ 30 % de l'ensemble des activités de pêche dans le monde. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, elle représente jusqu'à 26 millions de tonnes de poisson pêché chaque année, pour une valeur comprise entre 10 et 23 milliards de dollars US.

