OTTAWA, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - La crise du logement touche bien des gens et des collectivités à la grandeur du pays. Nous devons construire plus de maisons, et ce, plus rapidement, pour résoudre la crise actuelle et répondre aux exigences de croissance du Canada.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une consultation qui vise à dégager des mesures que le Canada pourrait prendre pour résoudre les enjeux de taille que rencontre l'industrie de la construction résidentielle au pays.

Les intervenants du secteur de la construction, les dirigeants des gouvernements et des collectivités, ainsi que le grand public pourront s'exprimer pendant une série de tables rondes ou en soumettant leurs propositions en ligne. Les résultats de la consultation serviront à éclairer l'élaboration de la stratégie sur le logement industriel du gouvernement fédéral. Le but est de dégager des solutions pour accélérer la construction résidentielle, et de faire surgir de nouvelles idées pour changer la manière dont les maisons sont construites et faire baisser les coûts du logement pour les Canadiens. La consultation en ligne se terminera le 13 septembre 2024.

Les points suivants seront à l'étude, notamment, pendant la consultation :

Amélioration de la productivité au sein de l'écosystème canadien de logement

Incitatifs pour l'innovation et adoption de technologies

Étude des impacts de l'accès au capital

Renforcement des chaînes d'approvisionnement

Un groupe d'experts de l'industrie de la construction du Canada apportera son concours pendant la consultation en fournissant des conseils aux ministres sur les mesures qui peuvent être prises pour stimuler la capacité de l'industrie. Les membres du groupe d'experts sont les suivants :

Isabelle Demers , vice-présidente, Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec

, vice-présidente, Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec Emma Kozak , vice-présidente, Prêts immobiliers, Banque Royale du Canada

, vice-présidente, Prêts immobiliers, Banque Royale du Kevin Lee , président-directeur général, Association canadienne des constructeurs d'habitations

, président-directeur général, Association canadienne des constructeurs d'habitations Bryce Nugent , directeur, Modular Housing Association Prairie Provinces

, directeur, Modular Housing Association Prairie Provinces Carolyn Whitzman , professeure associée, Université d' Ottawa

Citations

« La situation actuelle constitue une occasion rêvée d'expansion pour l'industrie de la construction résidentielle, car il faut construire plus de maisons et de logements pour satisfaire aux besoins des Canadiens. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que le Canada dispose des compétences et des conditions nécessaires pour promouvoir des solutions novatrices et s'attaquer à la crise du logement au Canada. »

‒ Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous sommes bien conscients qu'il faut s'attaquer de manière directe aux défis en matière de logement au Canada, et c'est dans cette optique que nous voulons nous doter d'une stratégie industrielle pour la construction résidentielle. En favorisant la collaboration de tous les secteurs et de tous les intervenants clés, nous démontrons notre volonté à révolutionner notre approche en matière de construction résidentielle. Ensemble, nous allons stimuler l'innovation, rationaliser les chaînes d'approvisionnement et améliorer la productivité pour que plus de Canadiens aient accès à des logements abordables de qualité. »

‒ Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Sean Fraser

Faits en bref

Dans le Plan du Canada sur le logement publié au printemps 2024, le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir les constructeurs d’habitations, tout en reconnaissant la nécessité de construire des logements plus intelligents, plus rapides et à prix abordables pour les Canadiens. Étant donné que le prix des matériaux augmente et que le marché du travail reste tendu, nous nous engageons à adopter une approche globale afin que le secteur de la construction résidentielle demeure productif.

Les technologies novatrices, ainsi que les nouvelles méthodes et les nouveaux matériaux de construction pourraient favoriser une hausse de la productivité dans le secteur de la construction, mais leur adoption est lente. Par exemple, seulement 30 % des constructeurs canadiens utilisent dans une certaine mesure des éléments préfabriqués dans leurs projets.

Le secteur de la construction a besoin d'une forte intensité de capital, car le développement d'un nouveau projet nécessite des investissements initiaux importants. Le financement par l'emprunt rend les entreprises du secteur de la construction plus sensibles aux taux d'intérêt qui augmentent. En effet, les paiements d'intérêts représentent à l'heure actuelle jusqu'à 40 % du revenu net de l'industrie, contre 23 % pour les autres entreprises de l'économie.

Les coûts de construction d'un immeuble résidentiel au Canada ont augmenté de 58 % depuis 2020, dépassant grandement le taux global d'inflation qui est de 15 %. La chaîne d'approvisionnement a été fortement perturbée par la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine , ainsi que par d'autres facteurs au sein de l'économie mondiale, et les prix demeurent élevés.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]