L'initiative Accélérateur net zéro invite les entreprises privées à présenter des projets innovants qui visent à décarboniser les secteurs aux émissions les plus importantes

OTTAWA, ON, le 18 mars 2022 /CNW/ - L'avenir du Canada sera vert et propre. Le gouvernement et le secteur privé doivent donc faire front commun pour réduire la pollution, établir une économie forte et durable et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Cette collaboration se fera notamment par le biais de l'initiative Accélérateur net zéro (ANZ) du Fonds stratégique pour l'innovation. Le gouvernement du Canada a déjà affecté 8 milliards de dollars dans le cadre de l'initiative ANZ afin de soutenir la décarbonisation des gros émetteurs au pays, de faciliter la transformation écologique de l'industrie canadienne, et de contribuer à l'élaboration de technologies propres et à l'édification de l'écosystème des batteries au Canada.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a ainsi annoncé aujourd'hui un appel à l'action aux chefs de file de l'industrie, les invitant à proposer un projet des plus ambitieux pour aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques. Dans le cadre de cet appel à l'action, le gouvernement et le secteur privé travailleront ensemble afin de déterminer les projets qui soutiendront la décarbonisation des principaux secteurs de l'économie canadienne.

Le fruit de cette initiative servira de modèle de collaboration entre les secteurs privé et public en vue de réduire considérablement les émissions et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Les projets ambitieux et à fort potentiel qui seront retenus contribueront à assurer l'avenir de l'économie durable du Canada.

Les partenaires de l'industrie sont invités à communiquer avec Innovation, Sciences et Développement économique pour se renseigner sur les possibilités offertes dans le cadre d'une des deux filières d'investissement stratégique :

Première option - Les secteurs aux émissions les plus importantes : des solutions visant à réduire rapidement et considérablement les émissions au cours de la prochaine décennie, ce qui aidera le Canada à atteindre ses objectifs climatiques. De plus, ces projets entraîneront sans doute des retombées, tant pour l'économie, l'innovation, la société, ou d'autres domaines.

à atteindre ses objectifs climatiques. De plus, ces projets entraîneront sans doute des retombées, tant pour l'économie, l'innovation, la société, ou d'autres domaines. Deuxième option - La voie des idées transformatrices : des solutions pouvant en être encore à leurs débuts, mais qui ont le potentiel à long terme de transformer les secteurs aux émissions les plus importantes pour que le pays atteigne la carboneutralité d'ici 2050, ou avant.

Citations

« Notre gouvernement fait appel aux entreprises des secteurs aux émissions les plus importantes pour réaliser des projets ambitieux et novateurs qui aideront le Canada à renforcer son secteur des technologies propres alors que nous nous dirigeons vers une consommation carboneutre. En soutenant les entreprises qui reconnaissent les avantages économiques de la réduction des gaz à effet de serre, nous faisons en sorte de favoriser une économie forte et durable, les emplois canadiens et garantir un avenir plus propre pour les prochaines générations. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un plan climatique renforcé qui prévoit un investissement dans l'initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation.

a annoncé un plan climatique renforcé qui prévoit un investissement dans l'initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation. L'initiative ANZ vise à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à favoriser la collaboration entre les industries établies et les fournisseurs de technologies propres afin d'aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques.

à atteindre ses objectifs climatiques. Les demandeurs potentiels sont invités à participer à une séance d'information sur cette possibilité de financement, qui aura lieu le 5 avril 2022. Ils y découvriront ce qu'ils peuvent faire pour aider le pays à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de GES. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page d'inscription pour la séance d'information.

Le gouvernement du Canada invite les entreprises à solliciter un formulaire de demande de financement du Fonds stratégique pour l'innovation pour la première option, « Les secteurs aux émissions les plus importantes », et à présenter leur demande d'ici le 30 juin 2022.

invite les entreprises à solliciter un formulaire de demande de financement du Fonds stratégique pour l'innovation pour la première option, « Les secteurs aux émissions les plus importantes », et à présenter leur demande d'ici le 30 juin 2022. Il est désormais possible pour les entreprises de travailler en continu avec le gouvernement à l'élaboration de leurs projets, à l'établissement de partenariats et à la recherche de subvention fédérale appropriée, dans le cadre de la deuxième option, « La voie des idées transformatrices ». Les entreprises rencontreront l'Équipe de soutien à la décarbonisation de l'industrie, composée de fonctionnaires experts en la matière qui leur fourniront des conseils sur mesure pour les aider à respecter les priorités gouvernementales quant à la décarbonisation. Les entreprises qui souhaitent présenter une demande de subvention sont priées de communiquer avec l'Équipe à [email protected] .

