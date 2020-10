TORONTO, le 23 oct. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Afin d'appuyer l'élaboration de solutions en matière d'offre de logements, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a annoncé le lancement du premier cycle du Défi d'offre de logement aujourd'hui.

Le premier cycle, Fondé sur les données, cherche des solutions pour combler les lacunes dans les données sur le logement, qui sont souvent désuètes, incohérentes et peu accessibles, ce qui rend plus difficile la gestion des problèmes d'offre de logements. Les participants créeront des solutions technologiques ou méthodologiques pour améliorer la collecte, le partage, l'analyse et l'intégration des données, améliorant ainsi la prise de décision relative à l'offre de logements. Ce premier cycle permettra de décaisser jusqu'à 25 millions de dollars pour financer un éventail de solutions nouvelles. Le cycle Fondé sur les données vise à créer des partenariats à long terme entre les experts en données, les experts en logement, les chercheurs et les collectivités, ce qui permettra la création de solutions d'offre de logements.

Le Défi d'offre de logement sera administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Le cycle Fondé sur les données commence aujourd'hui, et les demandes seront acceptées jusqu'au 20 janvier 2021.

Jusqu'à 25 demandeurs à l'étape 1 seront présélectionnés et recevront un financement de 100 000 $ pour l'élaboration de leurs propositions finales. Ensuite, 22,5 millions de dollars seront partagés entre plusieurs solutions. Le financement sera fondé sur les propositions de l'étape 2 et sera lié aux jalons de mise en œuvre.

Les prochains cycles du programme quinquennal du Défi d'offre de logement s'attaqueront à d'autres enjeux liés à l'offre de logements, notamment :

- le logement dans le Nord;

- le processus de préaménagement;

- les technologies de construction;

- la mise à l'échelle des solutions;

- la perception du public à l'égard de l'aménagement de logements neufs.

Le Défi d'offre de logement est hébergé sur la plateforme d'Impact Canada. Les innovateurs qui veulent présenter une proposition sont invités à consulter le https://impact.canada.ca/fr/challenges/housing-supply-challenge.

De plus amples renseignements sur le Défi d'offre de logement sont également disponibles au www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/housing-supply-challenge.

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi qui répond à leurs besoins et qui est abordable. L'accroissement de l'offre de logements exige une réflexion novatrice et perturbatrice. Le Défi d'offre de logement présentera les meilleures idées et fournira le financement pour transformer ces idées en réalités qui peuvent régler les problèmes d'offre de logements au Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« En tant que députée d'une circonscription du centre-ville de Toronto, j'entends parler de première main du besoin d'une offre fiable de logements. Tous les Canadiens le mérite. En investissant dans de bonnes données, le Canada pourra prendre des décisions fondées sur des données probantes, ce qui permettra d'assurer un accès équitable au logement. C'est bon pour University-Rosedale, et pour le Canada. » - L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu à Toronto , dans les territoires traditionnels des Ojibwés, des Anishinabés et des Mississaugas de New Credit. Le territoire est visé par les traités du Haut-Canada.





, dans les territoires traditionnels des Ojibwés, des Anishinabés et des Mississaugas de New Credit. Le territoire est visé par les traités du Haut-Canada. Selon le Recensement de 2016, environ 1,7 million de ménages canadiens éprouvaient des besoins impérieux en matière de logement en 2016. Le Canada doit donc augmenter l'offre de logement, mais il n'existe pas de solution unique pour répondre à ce besoin.





doit donc augmenter l'offre de logement, mais il n'existe pas de solution unique pour répondre à ce besoin. Pour aider les municipalités à accroître leur offre de logement, le budget de 2019 prévoyait 300 millions de dollars sur cinq ans pour lancer un Défi d'offre de logement afin de trouver de nouvelles solutions pour les Canadiens à la recherche d'un chez-soi abordable.





Le Défi vise à fournir de nouvelles ressources pour trouver des solutions afin d'améliorer l'offre de logements et créer une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada.





Le Défi permettra également de s'attaquer aux obstacles qui limitent l'offre de logements et minent l'abordabilité, de présenter de nouvelles idées et solutions, et de favoriser la collaboration et les partenariats.





Le Défi est une composante d' Impact Canada , une initiative pangouvernementale qui aidera les organismes fédéraux à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens.





, une initiative pangouvernementale qui aidera les organismes fédéraux à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens. La SCHL s'est associée à Evergreen pour mettre en place un programme de soutien afin d'aider les demandeurs à trouver les solutions les plus efficaces.





Le Défi s'harmonise avec la Stratégie nationale sur le logement et l'objectif de la SCHL, à savoir que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

