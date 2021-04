OTTAWA, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Adam Vaughan, Secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ont annoncé un financement de 40 millions de dollars pour le deuxième cycle du Défi d'offre de logement, « Démarrage : Étapes préalables à l'aménagement », qui sera lancé le 9 juin 2021.

Le Défi d'offre de logement invite la présentation de solutions locales de partout au Canada qui améliorent les processus préalables à l'aménagement de logements abordables, de l'idée à la mise en chantier, et tout ce qui se trouve entre les deux!

Pour le cycle « Démarrage » les organisations suivantes sont encouragées à présenter une proposition :

organismes à but lucratif et sans but lucratif;

organisations et groupes autochtones;

établissements postsecondaires canadiens;

gouvernements (provincial, territorial, autochtone, municipal, local et régional);

équipes composées de divers participants.

* Tous les proposants doivent être affiliés à une organisation légalement constituée.

Le Défi d'offre de logement est administré par Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Les prochains cycles du défi quinquennal porteront sur d'autres enjeux liés à l'offre de logements, notamment les logements dans le Nord, la technologie de construction, les solutions de mise à l'échelle, et la perception du public à l'égard de l'aménagement de logements neufs.

De plus amples renseignements sur le Défi d'offre de logement sont disponibles sur notre site Web.

Citations

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi qui répond à leurs besoins et qui est abordable. L'accroissement de l'offre de logements exige une réflexion novatrice et perturbatrice. Le Défi d'offre de logement présentera les meilleures idées et les transformera en réalités qui peuvent venir à bout des problèmes d'offre de logements au Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement croit que chaque personne au Canada mérite la dignité d'un chez-soi. Nous savons que les obstacles locaux exigent des solutions locales. Le Défi d'offre de logement aidera les collectivités à trouver la solution qui leur convient.. » - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les Canadiens qui travaillent sans relâche ont besoin d'un logement qui réponde à leurs besoins et qu'ils sont en mesure de payer. Construire des logements plus abordables prend du temps et naviguer les processus d'approbation et de construction est long et coûteux. Ce financement de 40 millions de dollars du gouvernement du Canada permettra de mettre en œuvre des solutions locales dans tout le pays en réponse à ces défis. Des solutions qui améliorent et réduisent le temps accordé au processus de pré-développement aideront les promoteurs à passer plus rapidement de la conception à la première pelletée de terre. Chaque dollar économisé contribue à rendre les logements plus abordables. » - Adam Vaughan, Secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

La crise de la COVID-19 a fait en sorte que des collectivités du pays sont confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins en matière de logement. Le Canada doit augmenter l'offre de logements, mais il n'existe pas de solution unique pour répondre à ce besoin.





doit augmenter l'offre de logements, mais il n'existe pas de solution unique pour répondre à ce besoin. Pour aider les municipalités à accroître leur offre de logement, le budget de 2019 prévoyait 300 millions de dollars sur cinq ans pour lancer un Défi d'offre de logement afin de trouver de nouvelles solutions pour les Canadiens à la recherche d'un chez-soi abordable.





Le Défi vise à fournir de nouvelles ressources pour trouver des solutions afin d'améliorer l'offre de logements et créer une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada.





Le Défi permettra également de s'attaquer aux obstacles qui limitent l'offre de logements et minent l'abordabilité, de présenter de nouvelles idées et solutions, et de favoriser la collaboration et les partenariats.





Le Défi est une composante d' Impact Canada , une initiative pangouvernementale qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens.





, une initiative pangouvernementale qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens. Le Défi d'offre de logement est administré par Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).





Le premier cycle, Fondé sur les données , a permis de présélectionner 21 proposants qui ont présenté des solutions novatrices pour combler les lacunes dans les données sur le logement (voir le document d'information ci-joint).





a permis de présélectionner 21 proposants qui ont présenté des solutions novatrices pour combler les lacunes dans les données sur le logement (voir le document d'information ci-joint). Ces participants créeront des solutions technologiques ou méthodologiques pour améliorer la collecte, le partage, l'analyse et l'intégration des données, améliorant ainsi la prise de décision relative à l'offre de logements.





Le premier cycle permettra de décaisser jusqu'à 25 millions de dollars pour financer un éventail de solutions nouvelles.





Le deuxième cycle, Démarrage , permettra :

, permettra : de déterminer, d'élaborer et de mettre en œuvre des solutions aux obstacles à l'aménagement de logements abordables;



d'habiliter les intervenants locaux à cerner et à résoudre les problèmes uniques de production de logements dans leur région;



de stimuler la collaboration, le partage des connaissances et les partenariats afin d'influencer la production de logements aux niveaux local, provincial, territorial et fédéral.



Les prochains cycles du défi quinquennal porteront sur d'autres enjeux liés à l'offre de logements, notamment :

Logements dans le Nord (automne 2021)



Technologie de construction (2022)



Solutions de mise à l'échelle (2022)



Perception du public à l'égard de l'aménagement de logements neufs (2023)



La SCHL s'est associée à Evergreen pour mettre en place un programme de soutien afin d'aider les demandeurs à trouver les solutions les plus efficaces.





Le Défi s'harmonise avec la Stratégie nationale sur le logement et l'objectif de la SCHL, à savoir que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Document d'information - Proposants présélectionnés, premier cycle, Fondé sur les données

Trouvez plus de détails sur ces solutions.

Proposant Titre de la solution Administration ArchTech Inc. Qammaq - Logements à consommation

énergétique nette zéro pour les Inuits Nunavut Purpose Analytics Surveillant des logements locatifs du marché

bas de gamme Ontario Université de la Colombie-Britannique Évaluation des besoins et terrains bien situés : une

solution fondée sur les données pour équilibrer l'offre

de logements Colombie-Britannique Université McMaster Centre de données administratives du CCRL Ontario Université McGill « Data Homebase » : un prototype de visualisation des

caractéristiques du logement au Canada pour favoriser

une économie circulaire Québec Nation métisse de l'Ontario Utilisation de données stratégiques pour déterminer la

répartition régionale des investissements dans le

logement abordable pour les Métis en Ontario Ontario MapYourProperty Inc. Plateforme de données unique pour le développement

du logement abordable Ontario Ontario First Nations Technical Services Corporation Besoins des Premières Nations en matière de logement

en Ontario Ontario Pewapun Construction Limited RealNorth - Gestion du logement fondée sur des

données en temps réel pour les réserves des Premières

Nations du Nord canadien Manitoba Eastern Ontario Wardens' Caucus Combler le manque de renseignements sur le logement

dans les régions rurales de l'Est de l'Ontario Ontario Happipad Technologies Inc. Analyse du logement partagé en Colombie-Britannique Colombie-Britannique Technologies Atlas Maison Inc. Tirer parti des données des règlements de zonage pour

une densification en douceur Ontario Data for Good Canada Recueillir des variables traditionnelles et non traditionnelles

pour déterminer la demande croissante dans le recensement

des logements mal approvisionnés. Ontario Fondation Rick Hansen Système de notation du programme de certification en matière

d'accessibilité de la Fondation Rick HansenMC (RHFAC) pour

le Registre des logements accessibles Colombie-Britannique Services à l'enfance et à la famille Dakota Ojibwé Base de données numériques et outil logiciel pour répondre aux

besoins de logement des jeunes Autochtones des Services à

l'enfance et à la famille en transition Manitoba OPEN Technologies Élargissement de Net-Zero Navigator pour le logement abordable Colombie-Britannique Services à la famille de Windsor-Essex Maintenir l'abordabilité au moyen d'UHA : un modèle de suivi et

d'analyse Ontario CONSEIL TRIBAL DAKOTA OJIBWÉ APPROCHE DE CARTOGRAPHIE DES ACTIFS

(évaluations des ressources) POUR LES RÉSERVES DES

PREMIÈRES NATIONS Manitoba Vivre en Ville Registre des baux résidentiels : données ouvertes pour

maintenir l'offre de logements abordables Québec Université Laval Cartographie de la vulnérabilité de la population et de

l'exposition aux vagues de chaleur extrêmes Québec Secrétariat à la santé et au développement social des

Premières Nations du Manitoba (FNHSSM) Base de données sur le logement de Santé numérique du

Secrétariat à la santé et au développement social des Premières

Nations du Manitoba (FNHSSM) Manitoba

