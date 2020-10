Le ministre Bains met les entrepreneurs canadiens au défi de trouver des solutions en appui aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19

OTTAWA, ON, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à veiller à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens, ainsi qu'à assurer la résilience économique et à contribuer à la lutte internationale contre la pandémie de COVID-19. Depuis l'éclosion de cette dernière, le gouvernement collabore étroitement avec l'industrie pour déterminer les secteurs où des investissements urgents sont nécessaires.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé le lancement de deux nouveaux défis dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada. Ces défis visent à trouver des solutions pour rendre l'équipement de protection individuelle (EPI) plus facile à composter et à recycler :

Défi COVID-19 : Technologies de recyclage pour l'EPI jetable (à usage unique) utilisé dans le secteur des soins de santé

Le Conseil national de recherches Canada (CNRC), en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et Santé Canada (SC), cherche des solutions pour le recyclage efficace et rentable de l'EPI utilisé dans le système de soins de santé canadien.





national de recherches (CNRC), en collaboration avec Environnement et Changement climatique (ECCC) et Santé (SC), cherche des solutions pour le recyclage efficace et rentable de l'EPI utilisé dans le système de soins de santé canadien. Défi COVID-19 : Masques chirurgicaux jetables compostables et respirateurs jetables compostables utilisés dans le système de soins de santé canadien

Le CNRC, en collaboration avec ECCC, SC et Ressources naturelles Canada , cherche des solutions pour la fabrication de masques chirurgicaux jetables compostables et de respirateurs jetables compostables destinés aux travailleurs de la santé.

L'appel d'offres pour ces défis prendra fin les 6 et 17 novembre 2020 respectivement.

Dans le cadre des défis lancés par l'entremise de Solutions innovatrices Canada, le gouvernement du Canada invite les petites et moyennes entreprises canadiennes à proposer des solutions novatrices en réponse à des défis particuliers. Pour ce qui est des deux nouveaux défis mentionnés précédemment, les entreprises retenues pourraient recevoir jusqu'à 300 000 $ pour mettre au point une preuve de faisabilité de leur idée. Celles qui atteindront la phase 2 pourraient recevoir jusqu'à 1 million de dollars pour développer un prototype fonctionnel.

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un leader mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain.

Citations

« La santé et la sécurité des Canadiens sont notre priorité absolue. Le gouvernement agit rapidement pour mettre à profit ses programmes d'innovation et ses ressources pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Les solutions développées au Canada qui seront retenues pour les défis lancés aujourd'hui s'ajouteront aux mesures prises dans notre système de soins de santé pour assurer la protection des Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de l'utilisation de l'équipement de protection individuelle (EPI) par les travailleurs de la santé et le grand public. Étant donné la prévision des besoins d'EPI pour la prochaine année, en date du 29 juin 2020 on estime qu'environ 63 000 tonnes d'EPI seront mises au rebut en raison de la pandémie de COVID-19.

En novembre 2018, le Conseil canadien des ministres de l'Environnement a adopté la Stratégie pancanadienne visant l'atteinte de zéro déchet de plastique pour réduire l'impact environnemental des matières plastiques et favoriser l'économie circulaire.

Pour réduire l'impact sur l'environnement de l'EPI au Canada , le gouvernement du Canada appuie la mise au point de solutions plus respectueuses de l'environnement, touchant notamment la réutilisabilité, l'utilisation de matériaux de remplacement, l'amélioration de la recyclabilité, des technologies innovatrices de recyclage, ainsi que la compostabilité.

, le gouvernement du appuie la mise au point de solutions plus respectueuses de l'environnement, touchant notamment la réutilisabilité, l'utilisation de matériaux de remplacement, l'amélioration de la recyclabilité, des technologies innovatrices de recyclage, ainsi que la compostabilité. Le programme Solutions innovatrices Canada a été modifié pour appuyer les défis axés sur la pandémie de COVID-19 : montant doublé pour les propositions retenues aux phases 1 et 2; octroi de subventions ou de contrats aux entreprises qui ont plus de 499 employés; augmentation du montant octroyé dans le cadre du volet de mise à l'essai pouvant atteindre 5 millions de dollars pour le contrat de vente initial et les ventes additionnelles, afin de soutenir l'essai des solutions innovatrices en lien avec la pandémie de COVID-19.

a été modifié pour appuyer les défis axés sur la pandémie de COVID-19 : montant doublé pour les propositions retenues aux phases 1 et 2; octroi de subventions ou de contrats aux entreprises qui ont plus de 499 employés; augmentation du montant octroyé dans le cadre du volet de mise à l'essai pouvant atteindre 5 millions de dollars pour le contrat de vente initial et les ventes additionnelles, afin de soutenir l'essai des solutions innovatrices en lien avec la pandémie de COVID-19. Le 11 mars 2020, le premier ministre a annoncé une enveloppe de 1 milliard de dollars pour aider les Canadiens à passer au travers de la pandémie de COVID-19; cette enveloppe inclut 275 millions de dollars pour la recherche et la mise au point de mesures pour lutter contre la maladie.

De plus amples renseignements sur le soutien offert aux entreprises canadiennes se trouvent sur le site Web Innovation Canada .

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: John Power, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, 343-550-1456, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home