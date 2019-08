Le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et la New Relationship Trust soulignent le soutien renouvelé aux projets autochtones d'énergie propre dans la province

Grâce au financement, un plus grand nombre de collectivités autochtones stimuleront la croissance économique par l'intermédiaire de projets d'énergie propre

TERRITOIRE TRADITIONNEL DES PREMIÈRES NATIONS MUSQUEAM, SQUAMISH et TSLEIL-WAUTUTH / NORTH VANCOUVER, BC, le 30 août 2019 /CNW/ - L'énergie propre produite à partir de ressources renouvelables crée des emplois et protège l'environnement naturel dans les collectivités à l'échelle de la Colombie-Britannique.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et la New Relationship Trust se sont engagés à verser 9,5 millions de dollars pour renouveler le financement de l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de la Colombie-Britannique (BCICEI) et appuyer celle-ci.

Outre l'appui renouvelé à la BCICEI, la New Relationship Trust a annoncé les derniers bénéficiaires du financement dans le cadre de l'initiative.

Au moyen de l'Initiative sur les partenariats stratégiques de Services aux Autochtones Canada, le gouvernement du Canada a investi 4,5 millions de dollars sur trois ans pour renouveler le financement de la BCICEI. Cette somme s'ajoutera aux fonds de 5 millions de dollars que la province de la Colombie-Britannique a annoncés en avril, dans le cadre du plan CleanBC, pour combler l'écart dans le financement de démarrage des projets d'énergie propre.

Lancée en 2016 et bénéficiant d'un financement fédéral de 4,2 millions de dollars, la BCICEI est un partenariat unique entre Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, la province de la Colombie-Britannique et la New Relationship Trust. Le comité consultatif de la BCICEI se compose de dirigeants d'entreprises autochtones du secteur de l'énergie propre et de représentants de plusieurs ministères fédéraux et provinciaux, de BC Hydro et de Clean Energy BC - l'association de l'industrie qui représente le secteur de l'énergie propre.

À la suite des recommandations de son comité consultatif, la BCICEI a permis d'investir plus de 3,5 millions de dollars dans le financement de 31 projets, dont 10 projets réalisés dans des collectivités éloignées, hors réseau ou dépendantes du diesel. Ces investissements ont généré une somme de 37,2 millions de dollars - dont 11,7 millions de dollars en capitaux propres autochtones - destinée à financer des projets dans les domaines de l'hydroélectricité, de l'énergie solaire, de la géothermie et de la bioénergie ainsi que des projets novateurs d'effacement de consommation d'électricité en Colombie-Britannique.

Le financement et le soutien renouvelés s'appuieront sur les réussites précédentes en permettant à de plus nombreuses collectivités autochtones de participer dès le départ à l'élaboration de projets locaux d'énergie propre.

Les projets annoncés aujourd'hui comprennent :

Organisation Description du projet Endroit Aide financière Première Nation Ashcroft Solaire Ashcroft (C.-B.) 76 950 $ Première Nation Doig River Solaire Rose Prairie (C.-B.) 150 000 $ Nation Heiltsuk Thermopompes Bella Bella (C.-B.) 150 000 $ Première Nation Hesquiaht Multiple Tofino (C.-B.) 150 000 $ Première Nation Huu-ay-aht Eau Port Alberni (C.-B.) 500 000 $ Nation Kwadacha Biomasse Fort Ware (C.-B.) 38 775 $ Première Nation Malahat Solaire Mill Bay (C.-B.) 150 000 $ Premières Nations Saulteau Solaire Chetwynd (C.-B.) 150 000 $ Première Nation Semiahmoo Valorisation énergétique des déchets Surrey (C.-B.) 150 000 $ Stein Valley Nlakapamux School Solaire Lytton (C.-B.) 141 680 $ Gouvernement national Tsihlqot'in Solaire Chilcotin (C.-B.) 250 000 $ Première Nation West Moberly Éolien Chetwynd (C.-B.) 500 000 $ Première Nation Xeni Gwet'in Biomasse Nemiah Valley (C.-B.) 99 603 $

AIDE FINANCIÈRE TOTALE POUR 2019-2020 2 507 008 $

« Grâce à la BCICEI, les collectivités autochtones de la Colombie-Britannique ouvrent la voie en adoptant des systèmes énergétiques durables et en créant des emplois dans l'économie verte. Nous savons que la BCICEI, en maintenant le dialogue de nation à nation, aidera à créer un Canada plus propre et plus prospère pour nous tous. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« La BCICEI renforce les capacités et crée des possibilités économiques pour les collectivités autochtones de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada appuie entièrement la New Relationship Trust dans ses efforts en vue d'améliorer notre environnement, une collectivité à la fois. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La BCICEI renouvelée continue de soutenir les possibilités économiques pour les Premières Nations de la Colombie-Britannique. En appuyant les efforts des Premières Nations pour élaborer des projets d'énergie propre, le gouvernement du Canada contribue à créer des emplois et à bâtir des collectivités plus saines et plus durables. »

- L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député, ministre des Services aux Autochtones

« Grâce à notre plan CleanBC, la Colombie-Britannique aide les collectivités autochtones et éloignées à effectuer la transition vers une énergie propre, à développer leur économie locale et à créer des emplois qui permettent de subvenir aux besoins de familles. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus propre et plus abordable pour tous. »

L'honorable Michelle Mungall, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières, province de la Colombie-Britannique

« Notre gouvernement ne ménage aucun effort pour bâtir un avenir meilleur et plus propre pour tous au moment où nous sommes confrontés au défi que représentent les changements climatiques. Les collectivités autochtones sont parmi les premières à ressentir les répercussions importantes des changements climatiques. Grâce à CleanBC, nous appuyons les possibilités économiques durables en partenariats avec les Premières Nations qui participent à l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de la Colombie-Britannique. »

- L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur le changement climatique, province de la Colombie-Britannique

« De tels investissements appuient notre objectif commun d'un avenir durable pour les générations futures. En collaboration avec nos partenaires des Premières Nations, nous nous efforçons de bâtir un avenir où l'énergie propre - et les possibilités économiques qu'elle offre - sera accessible aux collectivités éloignées et hors réseaux, ainsi qu'à tous les Britanno-Colombiens. »

- L'honorable Scott Fraser, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, province de la Colombie-Britannique

« La BCICEI est un excellent programme de développement économique. Nous sommes fiers de nos partenariats avec Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et la province de la Colombie-Britannique et de notre engagement commun visant à favoriser les retombées économiques et écologiques positives de cette initiative. L'intérêt pour l'énergie propre continue de croître au Canada, et la BCICEI aide nos collectivités de la Colombie-Britannique à élaborer des projets économiques dans cette économie verte en plein essor. Nous félicitons les récipiendaires de la phase de financement 2019. »

- Chanze Gamble, premier dirigeant par intérim, New Relationship Trust

