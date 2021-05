Des Ontariens des communautés rurales bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 7 mai 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a fait ressortir l'importance d'être branché. Maintenant plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès à des services Internet haute vitesse fiables. Nous sommes nombreux à travailler, à apprendre et à demeurer en contact avec nos amis et les membres de notre famille depuis notre foyer. À l'heure actuelle, un trop grand nombre de Canadiens des collectivités rurales et éloignées n'ont toujours pas accès à Internet haute vitesse. Par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), le gouvernement du Canada agit sans tarder pour permettre à tous les Canadiens d'obtenir les services Internet haute vitesse dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, le député de Whitby, Ryan Turnbull, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, l'octroi d'un financement fédéral de 999 200 $ qui servira à offrir des services Internet haute vitesse à 4 557 foyers mal desservis des communautés suivantes : Orono, Hampton, Blackstock, Enniskillen, Columbus, Solina, Manchester, Burketon Station, Pontypool, Raglan, Ashburn, Myrtle Station, Kendal, Nestleton Station, North Oshawa et Macedonian Village. Ruralwave investit la somme additionnelle de 542 000 $, et Bell Canada investit 210 000 $.

Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans les six mois qui ont suivi le lancement officiel, en novembre 2020, du Fonds pour la large bande universelle. Le fonds est maintenant assorti d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, vont aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et nous aider à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer les infrastructures essentielles en Ontario. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 2,85 milliards de dollars dans plus de 4 060 projets d'infrastructure dans des collectivités ontariennes de moins de 100 000 habitants. Ces investissements se sont traduits par 481 kilomètres de routes nouvelles ou améliorées pour rendre les collectivités plus sécuritaires, par plus de 938 projets qui permettent aux résidents d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables, et par l'aménagement de plus de 5 427 logements supplémentaires dans des communautés rurales pour que l'ensemble de la population de l'Ontario puisse avoir un endroit sûr où se sentir chez soi.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a démontré qu'un accès Internet à haut débit fiable est une nécessité, et non un luxe. Cet important investissement du gouvernement fédéral par l'entremise du volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle permettra à plus de 4 000 foyers d'avoir accès à Internet dans les régions rurales de Durham, notamment à Brooklin, à Myrtle, à Ashburn et au Macedonian Village de Whitby. Cette annonce d'accès à Internet haute vitesse signifie que plus de familles dans nos communautés seront mieux soutenues pour travailler, étudier et accéder à d'autres services essentiels à partir de leur domicile. »

- Le député fédéral de Whitby, Ryan Turnbull

« L'année dernière a clairement fait ressortir le rôle vital que joue la connectivité dans la vie des gens et des entreprises au Canada. Je remercie le gouvernement du Canada de son soutien et de ses investissements visant à brancher un plus grand nombre de Canadiens à des services Internet sans fil fixes résidentiels à Clarington et à Enniskillen, et à des services haute vitesse utilisant la fibre optique à Burketon et Tyrone. »

- Le directeur de l'exploitation de Ruralwave, propulsé par Rogers, Dan Risebrough Barnes

« L'accès aux réseaux à large bande de haute capacité est essentiel à la relance postpandémique du Canada et à la prospérité socioéconomique future. Bell s'est engagée à accélérer son plan d'investissement - l'un des meilleurs de l'industrie - au cours des deux prochaines années en vue d'offrir des connexions à un plus grand nombre de communautés. Nous sommes fiers d'investir 210 000 $ et de nous associer au gouvernement du Canada afin d'offrir aux résidents de Macedonian Village des services Internet par fibre optique parmi les rapides offerts sur le marché. »

- Le premier vice-président, ingénierie d'accès et déploiement du réseau, chez Bell Canada, Bruce Furlong

Les faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les propositions.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home