TUKTOYAKTUK, NT, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, Erwin Elias, maire de Tuktoyaktuk, et Duane Smith, président-directeur général de la Société régionale inuvialuit, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 53,7 millions de dollars pour atténuer les répercussions actuelles et futures des changements climatiques sur les zones côtières de la collectivité inuvialuit de Tuktoyaktuk.

Grâce à cet investissement, de la roche renforcée et d'autres matériaux seront installés le long des zones les plus touchées par l'érosion des côtes et devant l'île de Tuktoyaktuk afin de réduire la force des vagues qui emportent la terre où est située cette collectivité. L'île offre une certaine protection naturelle contre l'érosion, mais il est nécessaire d'y installer des infrastructures pour s'assurer qu'elle continue de jouer ce rôle. De plus, à titre de mesure préventive, des améliorations seront apportées aux dalles de béton de protection existantes, ainsi qu'au cordon littoral à l'extrémité sud de la collectivité. Cela aidera la collectivité à se préparer aux scénarios futurs de changements climatiques.

Les collectivités arctiques dans la région de Beaufort sont devenues de plus en plus vulnérables aux effets des changements climatiques avec la diminution de la quantité de glace de mer, le réchauffement des températures et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes. En raison de sa situation géographique, le hameau inuvialuit de Tuktoyaktuk est particulièrement touché par l'érosion rapide des côtes pouvant aller jusqu'à un mètre par année, les inondations et le dégel du pergélisol. Les Inuvialuit et les autres résidents sont exposés à de grands risques de perdre la terre même où ils vivent travaillent et s'amusent, tout comme les services essentiels auxquels se fient les gens du hameau, dont le centre de soins de santé et le collège local.

Dans les dernières années, de nombreuses maisons ont dû être déplacées à l'intérieur des terres en raison de l'érosion. Cette nouvelle infrastructure d'atténuation signifie que les résidents inuvialuit et locaux actuels de Tuktoyaktuk seront plus résilients aux répercussions des changements climatiques. Grâce à une collaboration et à un engagement permanent avec les communautés autochtones, ce projet permettra aux générations futures de continuer de vivre dans cette communauté, en préservant la richesse de l'histoire et des traditions de la région. La construction de ce projet sera effectuée en partenariat avec la Société régionale inuvialuit et les entreprises inuvialuit locales, créant ainsi des emplois locaux pour les Inuvialuit et les résidents du Nord.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, bâtit des collectivités résilientes et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Nous travaillons ensemble pour assurer la sécurité des communautés nordiques. Les habitants de Tuktoyaktuk sont à l'avant-garde de la construction d'un avenir plus résistant aux changements climatiques. L'investissement d'aujourd'hui aide la communauté à gérer et à s'adapter à la gravité croissante des impacts climatiques auxquels elle est confrontée aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement et de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les changements climatiques ont une incidence sur les collectivités côtières, particulièrement ici dans les Territoires du Nord-Ouest, de manière importante. Le gouvernement du Canada aide Tuktoyaktuk avec ses infrastructures critiques pour atténuer les répercussions de l'érosion due au changement climatique et protéger la collectivité et les générations futures. Nous nous attaquons au changement climatique, augmentons la résilience de la collectivité de 1 000 personnes pour les années à venir et donnons aux jeunes la capacité de grandir dans la même maison et collectivité que leurs ancêtres. »

Michael McLeod, député de Territoires du Nord-Ouest

« Nous remercions Infrastructure Canada et nos partenaires, la Société régionale inuvialuit et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest d'avoir fait de ce projet une réalité. L'amélioration de la protection du littoral de notre collectivité et de l'île Tuk permettra à la collectivité d'avoir beaucoup plus de temps pour se préparer à une éventuelle relocalisation ou pour se déplacer vers l'intérieur des terres, loin de la montée des eaux et du rétrécissement du littoral. Ce projet de trois ans créera également de nombreux emplois locaux et permettra aux entreprises de participer à l'économie locale. Le hameau de Tuktoyaktuk travaillera avec diligence au cours des prochaines années pour mener ce projet à terme. »

Erwin Elias, maire de Tuktoyaktuk

« Depuis des temps immémoriaux, les Inuvialuit ont été les intendants de nos terres. La région désignée des Inuvialuit a longtemps été préservée et protégée par les Inuvialuit. Son histoire est une partie importante de notre identité individuelle et collective. Le soutien du gouvernement fédéral à ce projet démontre à la fois la responsabilité qu'il a d'atténuer les effets néfastes des changements climatiques et son engagement permanent pour la réconciliation. Ce projet permettra à toutes les parties de respecter les obligations qu'elles ont en vertu de la Convention définitive des Inuvialuit et démontrera encore davantage la résilience et la force de tous les Inuvialuit ainsi que leur engagement à l'égard de la collectivité. »

Duane Smith, président-directeur général de la Société régionale inuvialuit

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 53 717 032 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Le FAAC soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte . Elle prévoit un nouveau financement fédéral de 1,6 milliard de dollars pour aider à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs pour les collectivités canadiennes.

Elle prévoit un nouveau financement fédéral de 1,6 milliard de dollars pour aider à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs pour les collectivités canadiennes. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le FAAC en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a consacré plus de 3,3 milliards de dollars au FAAC en matière de catastrophes. À ce jour, plus de 2,3 milliards de dollars ont été engagés, au moyen du FAAC, pour 84 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de contribution.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a versé 2 745 999,53 $ au hameau de Tuktoyaktuk dans le cadre du Programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord afin de soutenir la conception des mesures d'adaptation à l'érosion côtière.

(RCAANC) a versé 2 745 999,53 $ au hameau de dans le cadre du Programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord afin de soutenir la conception des mesures d'adaptation à l'érosion côtière. Le Programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord de RCAANC soutient les communautés autochtones et Nordiques, ainsi que d'autres détenteurs de droits régionaux et intervenants des Territoires du Nord-Ouest, afin d'identifier les impacts des changements climatiques et de mettre en œuvre des mesures d'adaptation.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation/plan-action.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures aux Territoires du Nord-Ouest

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nt-fra.html

Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1481305554936/1594738066665

SOURCE Infrastructure Canada

