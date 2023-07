Six organisations de la région du Grand Victoria reçoivent un financement pour la recherche et la commercialisation de nouvelles technologies, la création d'emplois de qualité et l'accroissement de la compétitivité sur le plan mondial.

VICTORIA, BC, le 30 juin 2023 /CNW/ - Des entreprises et des organisations avant-gardistes de Colombie-Britannique apportent des solutions innovantes aux défis mondiaux. Afin de renforcer la position de la Colombie-Britannique en tant que chef de file dans diverses industries, telles que les technologies océaniques, les sciences de la vie et les technologies propres, le gouvernement du Canada fait des investissements dans les entreprises et organisations de l'ile de Vancouver.

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,1 millions de dollars pour stimuler l’innovation dans les technologies océaniques, les sciences de la vie et l’énergie propre sur l’île de Vancouver (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de PacifiCan de plus de 8,1 millions de dollars pour aider six organisations de la région de Victoria à stimuler des réseaux d'innovation, favoriser la croissance des entreprises, créer de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités de formation. Il s'agit notamment de 5,7 millions de dollars pour quatre organisations dans le cadre du programme Écosystèmes régionaux d'innovation de PacifiCan, plus de 2,2 millions de dollars pour deux entreprises dans le cadre de son programme Croissance et productivité des entreprises, et 250 000 dollars pour une entreprise dans le cadre de son Fonds pour l'emploi et la croissance.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce avec le South Island Prosperity Partnership, l'alliance de développement économique de la région du Grand Victoria, qui reçoit 3 millions de dollars pour établir le nouveau Centre for Ocean Applied Sustainable Technologies (COAST) et l'Indigenous Prosperity Centre (IPC). COAST étendra le secteur émergent des technologies océaniques de la Colombie-Britannique en réunissant des entrepreneurs, des gouvernements, des chercheurs et des partenaires industriels pour relever les défis climatiques et stimuler l'économie océanique locale. L'IPC est une nouvelle filiale de SIPP dirigée par des Autochtones et destinée à soutenir le développement économique mené par des Autochtones dans le sud de l'île de Vancouver.

Les investissements annoncés aujourd'hui comprennent également près de 1,9 million de dollars pour deux projets avec l'Université de Victoria, dont 1,2 million de dollars pour le Centre de protéomique afin d'acheter et d'installer un spectromètre de masse flexible, le premier instrument de ce genre au Canada, qui permettra aux entreprises locales de faire avancer la recherche sur le cancer et la fabrication de médicaments. Le Pacific Regional Institute for Marine Energy Discovery de l'université reçoit également 658 000 dollars pour mettre au point des solutions permettant de remplacer les générateurs diesel par des sources d'énergie renouvelables, telles que les vagues et les courants de marée, sur l'île de Haida Gwaii.

De plus amples renseignements sur les entreprises et les organisations bénéficiant d'un financement se trouvent dans le document d'information, visitez la section ci-dessous.

Au total, les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de créer plus de 800 emplois, d'entraîner une croissance des revenus de plus de 23 millions de dollars et de fournir des possibilités de formation à plus de 500 Britanno-Colombiens.

« La Colombie-Britannique possède à la fois le talent et les ressources naturelles nécessaires pour créer des économies diversifiées, inclusives et prospères dans tous les coins de la province. En investissant dans certaines des organisations les plus innovantes de l'île de Vancouver et en rassemblant des chefs de file dans des secteurs émergents tels que les technologies océaniques, les sciences de la vie et l'énergie propre, PacifiCan favorise les partenariats et la prospérité dans l'ensemble de la Colombie-Britannique ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Nous sommes très reconnaissants à PacifiCan pour son investissement dans le South Island Prosperity Partnership (SIPP) afin de poursuivre la création du Centre for Ocean Applied Sustainable Technologies (COAST) et de l'Indigenous Prosperity Centre (IPC). Avec le soutien du secteur privé, cet investissement stimule l'innovation marine et océanique tenant compte de l'environnement, ainsi que les capacités autochtones en matière de gestion de l'environnement marin, afin que la région du Pacifique devienne un chef de file de l'économie bleue mondiale ».

- Emilie de Rosenroll, directrice générale du Groupe South Island Prosperity Partnership et directrice générale fondatrice de COAST.

« Merci à PacifiCan d'investir dans la recherche menée par l'Université de Victoria et de s'associer à nous pour créer un changement positif. Le Genome BC Proteomics Centre et le Pacific Regional Institute for Marine Energy Discovery (PRIMED) soutiennent l'engagement de longue date de notre université à l'égard de la santé de la population et de la planète. Ce financement aidera les scientifiques à mieux comprendre les voies de développement des maladies et à accélérer les percées dans le traitement de précision du cancer, des percées qui sauveront des vies. Il soutiendra également l'installation de solutions d'énergie propre renouvelable à Haida Gwaii. »

- Lisa Kalynchuk (Ph. D.), vice-présidente, Recherche et Innovation, Université de Victoria

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires, notamment les secteurs des technologies propres, des sciences de la vie et des technologies numériques en Colombie-Britannique, créant un écosystème d'innovation inclusif qui permet à ces secteurs d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

Le programme Croissance et productivité des entreprises effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises. Ce fonds vise notamment à renforcer la résilience et la croissance en passant à une économie verte, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Le South Island Prosperity Partnership (SIPP) est l'alliance de développement économique de la région du Grand Victoria. Le SIPP représente une nouvelle ère de développement économique axée sur la création d'une économie régionale résiliente, diversifiée, durable et inclusive.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de PacifiCan de plus de 8,1 millions de dollars pour aider six organisations de la région de Victoria à construire des écosystèmes économiques régionaux, stimuler la croissance des entreprises, créer de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités de formation. Il s'agit notamment de 5,7 millions de dollars pour quatre organisations dans le cadre du programme Écosystèmes régionaux d'innovation de PacifiCan, plus de 2,2 millions de dollars pour deux entreprises dans le cadre de son programme Croissance et productivité des entreprises, et 250 000 dollars pour une entreprise dans le cadre de son Fonds pour l'emploi et la croissance.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux :

Association of British Columbia Marine Industries (ABCMI)

821 000 $

Le financement aidera l'ABCMI à soutenir la reprise et la croissance du secteur maritime industriel de la Colombie-Britannique après la pandémie. Il s'agit notamment d'organiser des événements consacrés à l'industrie et à l'innovation afin de faire connaître les nouvelles technologies et les possibilités d'investissement, d'offrir des formations pour améliorer la réussite de la chaîne d'approvisionnement et combler les lacunes du marché du travail, et de poursuivre les efforts de marketing à l'échelle internationale.

Université de Victoria

1 229 900 $

Le financement permettra d'acheter et d'installer un spectromètre de masse flexible pour le Centre de protéomique de l'Université de Victoria, le premier instrument de ce genre au Canada. Cette modernisation de l'équipement soutiendra le secteur des sciences de la vie en Colombie-Britannique en faisant progresser les recherches locales en matière de développement de médicaments, de recherche sur le cancer et de médecine personnalisée pour la prévention et le traitement des maladies.

Université de Victoria

658 000 $

Le financement aidera le Pacific Regional Institute for Marine Energy Discovery (PRIMED) de l'Université de Victoria à entreprendre une évaluation exhaustive des ressources énergétiques maritimes afin de produire de l'électricité sur les îles de Haida Gwaii. Le projet étudie les possibilités de remplacer les générateurs diesel actuels des îles par des sources d'énergie renouvelables telles que les vagues et les courants de marée. Les activités comprennent l'achat et l'installation de matériel, des simulations technologiques et des études d'intégration de système électrique.

South Island Prosperity Partnership (SIPP)

3 000 000 $

Le financement permettra au SIPP d'établir le nouveau Centre for Ocean Applied Sustainable Technologies (COAST) et de soutenir les activités menées par l'Indigenous Prosperity Centre (IPC). Le COAST se consacre à l'expansion des secteurs des technologies marines et océaniques de la Colombie-Britannique, qui connaissent une croissance rapide, et l'IPC, la nouvelle filiale du SIPP dirigée par des Autochtones, soutient le développement économique mené par les Autochtones dans le sud de l'île de Vancouver. Le financement de PacifiCan permettra de développer un réseau d'innovation océanique et marine, de favoriser l'entrepreneuriat autochtone et de permettre l'exploration des possibilités économiques liées à la surveillance et à la conservation des océans.

Programme Croissance et productivité des entreprises

Aluula Composites Inc.

729 114 $

Le financement aidera Aluula Composites à accroître sa capacité de production et à soutenir les ventes et le marketing de ses textiles composites légers. Principalement utilisé par les fabricants de matériel de sports de vent, le produit d'Aluula combine des matériaux tels que des fibres de polyester et des films rigides pour créer un matériau nettement plus léger et plus résistant que les textiles traditionnels. Le financement de PacifiCan permettra d'embaucher du personnel, de moderniser l'espace de production et d'explorer de nouveaux marchés tels que la voile et l'aérospatiale.

Peloton Technologies Inc.

1 500 000 $

Peloton offre une plateforme infonuagique de paiement qui permet à ses clients de regrouper toutes leurs activités bancaires et de paiement sur un portail unique. Le financement de PacifiCan aidera l'entreprise à élargir sa clientèle en commercialisant des solutions innovatrices destinées à des partenaires souhaitant convertir les transactions papier des commerçants en paiements numériques rationalisés.

Fonds pour l'emploi et la croissance

Origen Air Systems Ltd.

250 000 $

Origen est une entreprise de technologie propre dirigée par une femme qui fabrique des solutions intelligentes de purification de l'air à l'aide de plantes génétiquement modifiées. Le financement permettra à l'entreprise d'augmenter la production de son produit pour des secteurs cibles dans toute l'Amérique du Nord, notamment l'immobilier commercial, l'hôtellerie et les soins de santé. Les activités liées au projet comprennent l'achat d'inventaire, l'installation de matériel et l'embauche de personnel.

