Les résidents de communautés rurales auront accès à une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 a transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires. Maintenant plus que jamais, les Canadiens de tout le pays ont besoin de services Internet haute vitesse fiables pour accéder à divers services, mesures de soutien et possibilités. Par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates pour brancher à Internet haute vitesse les résidents des communautés rurales et éloignées.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé l'octroi d'un financement de plus de 5,3 millions de dollars pour que 1 662 foyers de régions rurales de l'Ontario aient accès à des services Internet haute vitesse fournis par Bell Canada, Golden Rural High Speed et HuronTel. Les communautés qui bénéficieront de ce projet sont Alberton, Bogies Beach, Burnt River, Caledon Village, Glen Orchard, Jerseyville, Juddhaven, Kinmount, Minett, Mount Pleasant, Port Carling, Port Sandfield et Tower Manor.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant que nous travaillons tous à la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans les infrastructures pour bâtir au pays des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous.

Citations

« Nous devons combler le fossé en matière de connectivité et nous assurer que tous les coins et recoins de l'Ontario sont desservis par des services Internet haute vitesse fiables, d'Oil Springs ou de Carlsbad Springs en passant par les rives du lac Supérieur. Aujourd'hui, avec l'annonce d'un nouveau financement de plus de 5,3 millions de dollars pour brancher jusqu'à 1 662 foyers ruraux de la province, les Ontariens franchissent une étape importante. Les investissements de ce type permettent de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et de faciliter les contacts entre les gens. Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements comme celui-ci afin d'atteindre son objectif de brancher 98 % des citoyens d'ici 2026 et tous les Canadiens d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les résidents du Sud de l'Ontario. L'accès à Internet haute vitesse est un service essentiel, et son importance est encore plus accentuée en raison de la pandémie. Notre gouvernement comprend à quel point il est essentiel que les Canadiens soient branchés, et surtout ceux des régions rurales et éloignées. Nous allons continuer de faire des investissements de manière à relier tous les Canadiens partout au pays. »

- La ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Helena Jaczek

« L'accès aux réseaux à large bande haute vitesse contribue à la relance postpandémique du Canada et sera un moteur clé de la prospérité socioéconomique future. Bell est fière de s'associer au gouvernement du Canada pour donner aux résidents d'Alberton, de Jerseyville, de Port Carling, de Minett, de Juddhaven, de Port Sandfield, de Glen Orchard et de Caledon Village la possibilité d'avoir accès aux vitesses d'Internet à domicile par fibre optique les plus rapides qui soient. Grâce à notre plan d'expansion des immobilisations entièrement financé par nos propres fonds et à des partenariats comme celui-ci, nous aidons à brancher un plus grand nombre de communautés dans notre zone de couverture. »

- Le premier vice-président, Ingénierie et déploiement de l'accès, Bell Canada, Bruce Furlong

« Chez Golden Rural High Speed, nous qui desservons notre communauté depuis 2013, sommes heureux d'étendre notre offre de services pour inclure la fibre optique jusqu'au domicile. Dans l'ensemble de nos projets, nous brancherons près de 400 foyers des régions rurales. Le coût serait exorbitant sans le Fonds pour la large bande universelle. Ces deux dernières années, le travail à domicile et l'école en ligne sont devenus une nécessité, et nous voyons que ces activités prennent une place de plus en plus importante. Dans ce contexte, un accès à Internet haute vitesse fiable est un service de plus en plus essentiel. »

- Le président-directeur général de Golden Rural High Speed, Ryan Moore

« HuronTel est heureuse d'offrir désormais un service Internet à large bande par fibre optique à cette région auparavant mal desservie autour de Bogies Beach. Ce projet s'appuie sur l'engagement de HuronTel à servir les résidents et les entreprises de nos petites villes et communautés rurales en fournissant l'accès à Internet haute vitesse dont ils ont tant besoin. »

- Le directeur général de HuronTel, Ryan McClinchey

Faits en bref

Les projets annoncés aujourd'hui reçoivent un investissement de plus de 5,3 millions de dollars du gouvernement du Canada pour brancher à Internet haute vitesse 1 662 foyers dans les collectivités suivantes : Alberton , Bogies Beach, Burnt River , Caledon Village , Glen Orchard , Jerseyville , Juddhaven, Kinmount , Minett , Mount Pleasant , Port Carling , Port Sandfield et Tower Manor en Ontario .

, Bogies Beach, , , , , Juddhaven, , , , , et Tower Manor en . La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher.

100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher. À ce jour, 180 projets avaient déjà été annoncés au titre du Volet de réponse rapide du FLBU pour brancher à Internet haute vitesse plus de 92 000 foyers des communautés rurales et éloignées au Canada.

réponse rapide du FLBU pour brancher à Internet haute vitesse plus de 92 000 foyers des communautés rurales et éloignées au Canada. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse dans tout le Canada.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada finance des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,2 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA , Facebook : innovationcanadienne , Instagram : @innovationcdn et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Luka Vujic, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 343-571-9582, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]