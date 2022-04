Les résidents de communautés rurales auront accès à une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 22 avril 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La pandémie de COVID-19 a transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires. Maintenant plus que jamais, les Canadiens de tout le pays ont besoin de services Internet haute vitesse fiables pour accéder à divers services, mesures de soutien et possibilités. Par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates pour brancher à Internet haute vitesse les résidents des communautés rurales et éloignées.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé l'octroi d'un financement de 1 079 430 $ pour que 625 foyers des régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador aient accès à des services Internet haute vitesse. Le financement sera attribué comme suit :

286 155 $ pour un projet de Bell Canada qui bénéficiera aux communautés de Northern Arm , Phillips Head et Point of Bay ;





793 275 $ pour un projet de Burgeo Broadcasting System qui bénéficiera aux communautés de Codroy , Loch Lomond , Grey River, François , McDougalls , South Branch , St. Andrew's , Tompkins , Upper Ferry, North Branch , Woodville , Searston , Shoal Point ( Cape Anguille ), Coal Brook et The Block .

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant que nous travaillons tous à la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans les infrastructures pour bâtir au pays des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous.

« Cet investissement permettra à 625 foyers des régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Il permettra aussi de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et de faciliter les contacts entre les gens. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a engagé 2,68 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des milieux ruraux à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de ce genre dans les communautés rurales et éloignées pour que tous les Canadiens puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse. »

- La ministre du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, l'honorable Gudie Hutchings



« Il est plus important que jamais de disposer d'une connexion Internet rapide et fiable. Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Canada afin de fournir l'accès à nos services Internet pure fibre à 270 foyers et entreprises dans les communautés de Northern Arm, Phillips Head et Point of Bay. Grâce aux investissements entièrement financés par nos fonds propres dans les réseaux à large bande de classe mondiale et à des partenariats comme celui-ci, Bell concrétise son objectif de longue date, à savoir brancher les communautés de Terre-Neuve-et-Labrador et de toute sa zone de couverture ».

- Le chef des affaires financières de BCE et Bell Canada et vice-président exécutif, région Atlantique, Glen LeBlanc

« Burgeo Broadcasting est très heureux de bénéficier du financement du FLBU afin d'améliorer les services dans ces communautés éloignées. Une connectivité à Internet haute vitesse fiable fait partie intégrante de la qualité de vie de tous les Canadiens. Le financement aidera les communautés à rester connectées et leurs citoyens à y demeurer et à profiter de tout ce que Terre-Neuve a à offrir ».

- Le directeur général de Burgeo Broadcasting System, David MacDonald

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle ( FLBU) est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

FLBU) est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. En date de mars 2022, 171 projets ayant obtenu du soutien par l'entremise du Volet de réponse rapide du FLBU ont été annoncés pour brancher à Internet haute vitesse plus de 81 000 foyers des communautés rurales et éloignées au Canada.

réponse rapide du FLBU ont été annoncés pour brancher à Internet haute vitesse plus de 81 000 foyers des communautés rurales et éloignées au Canada. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse dans tout le Canada.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a financé des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,1 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.

