Le gouvernement du Canada investit dans un service d'autobus fiable dans le Nord de la Colombie‑Britannique

PRINCE GEORGE, BC, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Les résidents du Nord de la Colombie‑Britannique continueront d'avoir accès à des options de transport interurbain sécuritaires, fiables et abordables grâce à un financement accordé par le gouvernement du Canada, en partenariat avec la province de la Colombie‑Britannique.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de la Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé que le Ministère financera 50 p. 100 des coûts d'un service de transport interurbain par autobus dans le nord, semblable à BC Bus North, jusqu'au 31 mars 2021.

Le service de transport interurbain desservira 70 collectivités, dont 25 collectivités des Premières Nations, et aidera les résidents à accéder de façon sécuritaire à leurs rendez-vous chez le médecin, à un conseiller juridique et à d'autres services essentiels qui ne sont pas offerts dans les centres de plus petite taille. Le maintien d'un service d'autobus interurbain offrira en outre une option de transport essentielle qui va au-delà de l'accès aux services. Les déplacements entre les collectivités nordiques aideront les résidents à garder des liens avec les membres de leur famille et leurs amis, et apportent l'infrastructure essentielle à la préservation de l'économie locale.

BC Transit, au nom du ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie‑Britannique, mène en ce moment un processus d'approvisionnement concurrentiel visant des fournisseurs de services pour assurer les itinéraires actuellement desservis par BC Bus North. Des détails supplémentaires seront communiqués une fois le processus d'approvisionnement terminé.

Le 31 mai 2018, le fournisseur de services d'autobus Greyhound Canada a cessé ses activités dans l'Ouest canadien, à l'exception d'un itinéraire entre Vancouver (C.‑B.) et Seattle ( Washington ).

(C.‑B.) et ( ). Ailleurs en Colombie‑Britannique, des fournisseurs de services de transport du secteur privé desservent la majorité des itinéraires laissés libres par Greyhound Canada.

Le 4 juin 2018, la province de la Colombie‑Britannique a mis en route BC Bus North, un service provisoire financé à l'échelle provinciale, comme solution temporaire pour desservir le Nord de la Colombie‑Britannique, en attendant qu'un ou plusieurs fournisseurs de services de transports qualifiés soient désignés à l'issue du processus d'appel d'offres.

« L'appui à un service durable d'autobus interurbain est une mesure importante pour offrir aux résidents du Nord de la Colombie‑Britannique la même liberté de se déplacer que celle dont jouissent les autres Canadiens. Le gouvernement du Canada a le plaisir de collaborer avec la province de la Colombie‑Britannique pour trouver une solution de transport à long terme qui créera des emplois et préservera la vitalité économique de la région. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada



« Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique reconnaissent que des lacunes subsistent en ce qui concerne les services d'autobus interurbains à la suite de l'interruption des services intérieurs de Greyhound Canada dans la province. Ceci touche plus particulièrement les communautés autochtones et les Canadiens vivant dans des collectivités rurales et éloignées. C'est ce qui a amené notre gouvernement à intervenir en offrant 10 millions de dollars sous forme de financement temporaire à frais partagés 50-50 aux collectivités touchées. Je suis heureux d'assister à la conclusion de cet accord de contribution avec la Colombie-Britannique. Nous continuons de collaborer avec les provinces et les territoires afin de trouver des solutions à long terme qui permettront de répondre au mieux aux besoins de la population canadienne en matière de transport de surface interurbain. »

- L'honorable Marc Garneau Ministre des Transports

« La suppression des services de Greyhound a eu une incidence considérable sur les personnes qui vivent et travaillent dans notre province. Avec l'aide de nos partenaires fédéraux, nous serons en mesure de prolonger les services d'autobus interurbains dans le nord que nous avons établis l'année dernière, ce qui permettra d'offrir des services de transport sécuritaires, abordables et fiables. »

- L'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

