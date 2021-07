OTTAWA, ON, le 26 juill. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a accentué le besoin des Canadiens d'avoir accès à davantage d'espaces extérieurs et de profiter de la nature. La construction de réseaux de sentiers et de pistes pour le cyclisme, la marche, les bicyclettes électriques hybrides, les scooters électriques et les fauteuils roulants donne à tous la possibilité de sortir et d'être actif. En investissant dans un plus grand nombre de sentiers et en les reliant au réseau de transport en commun, le gouvernement aide à améliorer les déplacements des résidents, à retirer davantage de voitures de la circulation, à créer des emplois et à réduire les émissions, tandis que nous nous dirigeons vers l'atteinte d'un objectif de carboneutralité en 2050.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique, et député de Hull --Aylmer, Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa, et Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour un nouveau sentier pour les piétons et les cyclistes sur le pont William Commanda, qui relie Ottawa et Gatineau. William Commanda a été chef de bande de la Première Nation Kitigàn-zìbì Anishinàbeg de 1951 à 1970 et était un aîné algonquin, un chef spirituel et un promoteur de la gérance de l'environnement.

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. La Ville d'Ottawa fournit environ 13,9 millions de dollars pour le sentier et l'intégrité structurelle du pont et de ses piliers.

Le projet comprend la construction d'un nouveau tablier en bois sur les traverses de chemin de fer existantes, créant ainsi un sentier sur la structure sud du pont, qui s'étend de la rive d'Ottawa à l'île Lemieux, ainsi que sur la structure nord, qui s'étend de l'île Lemieux à la rive de Gatineau. Un système de glissières de sécurité à câbles d'acier et des dispositifs d'éclairage seront installés, et les principales composantes structurelles du pont seront remises en état afin d'assurer la sécurité et l'accessibilité pour tous les usagers.

Les travaux supplémentaires comprendront la construction de trois nouveaux tronçons de sentiers polyvalents reliant l'approche sud du pont au sentier Trillium de la ville d'Ottawa, reliant les structures nord et sud du pont à l'île Lemieux, et reliant l'approche nord au sentier des Voyageurs de la CCN à Gatineau. De nouveaux dispositifs d'éclairage à DEL seront installés le long du sentier, ainsi qu'environ 12 nouveaux bancs qui serviront d'aires de repos.

Une fois terminé, le pont constituera un corridor de transport actif essentiel qui reliera les résidents d'Ottawa et de Gatineau à un réseau de sentiers et de transport en commun des deux côtés de la rivière des Outaouais, leur offrant ainsi davantage d'options de transport qui réduisent les émissions et protègent l'environnement.

Les investissements dans le transport actif permettent de bâtir des collectivités fortes partout au pays, de créer de bons emplois pour respecter l'engagement du gouvernement de créer un million d'emplois et d'offrir une meilleure qualité de vie à tous les Canadiens. Ensemble, nous construisons un pays plus propre, inclusif et résilient pour les générations à venir.

« La transformation du pont Chef William-Commanda en un pont de transport actif permettra non seulement de relier les collectivités d'Ottawa et de Gatineau, y compris les plaines Lebreton, mais aussi de réduire les temps de déplacement et d'offrir de nouvelles possibilités intéressantes aux cyclistes et aux piétons qui vivent, travaillent et se divertissent des deux côtés de la rivière des Outaouais. L'investissement fédéral de plus de 8,6 millions de dollars contribuera également à créer des emplois, à retirer des voitures de la circulation et à réduire les émissions. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités et députée d'Ottawa-Centre

« Le nouveau sentier polyvalent sur le pont William Commanda donnera aux résidents de l'Outaouais et d'Ottawa un nouveau moyen de traverser la rivière en toute sécurité. Nous transformons un pont ferroviaire abandonné en un important lien vert entre les deux provinces et nous améliorons les réseaux de transport actif dans notre région. C'est un autre excellent exemple de la façon dont nous travaillons avec nos partenaires pour construire des infrastructures plus solides et plus résilientes qui serviront la région de la capitale nationale pendant de nombreuses années. »

Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique, et député de Hull --Aylmer

« La transformation de ce pont désaffecté en un corridor de transport actif pour les piétons, les cyclistes et les skieurs de fond permettra de relier un vaste réseau de sentiers des deux côtés de la rivière des Outaouais et de relier les collectivités de Gatineau et d'Ottawa. Ce partenariat financier présente de nombreux avantages pour l'environnement et les collectivités, puisqu'on offrira de meilleures options pour les déplacements, ainsi qu'un meilleur accès au transport en commun. »

Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

« Aujourd'hui, nous ne faisons pas juste ajouter un lien de transport actif entre nos deux villes, nous confirmons une fois de plus notre volonté d'offrir un environnement sain pour nos citoyens. Nous partageons avec Mme la Ministre Catherine McKenna et le maire Jim Watson l'objectif de rendre nos deux villes plus vertes en augmentant les trajets en transport actif et en transport en commun. L'environnement est encore une fois au cœur de nos priorités par cette action »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructures de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 130 millions de dollars dans 126 projets liés au transport actif dans le cadre du plan Investir dans le Canada . De plus, des centaines d'autres projets d'infrastructure financés par le gouvernement du Canada comprennent des éléments qui favorisent le transport actif.

a investi plus de 130 millions de dollars dans 126 projets liés au transport actif dans le cadre du plan . De plus, des centaines d'autres projets d'infrastructure financés par le gouvernement du comprennent des éléments qui favorisent le transport actif. Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en . Dans le cadre du plan climatique renforcé, Un environnement sain et une économie saine , le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'élaborer la première Stratégie de transport actif du Canada et d'examiner différentes options pour créer davantage de sentiers pédestres, de pistes cyclables et d'autres infrastructures liées à la mobilité active. On a élaboré un cadre pour appuyer la collaboration des intervenants à l'élaboration de la Stratégie.

, le gouvernement du a annoncé son intention d'élaborer la première Stratégie de transport actif du et d'examiner différentes options pour créer davantage de sentiers pédestres, de pistes cyclables et d'autres infrastructures liées à la mobilité active. On a élaboré un cadre pour appuyer la collaboration des intervenants à l'élaboration de la Stratégie. En mars 2021, le gouvernement a également annoncé la création du tout premier Fonds pour le transport actif au Canada , doté de 400 millions de dollars.

